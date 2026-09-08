Cuenta regresiva para la Expo Catamarca 2026: todo listo en el Predio Ferial

La cuenta regresiva llegó a su tramo final y todo está preparado para el inicio de la Expo Catamarca 2026, que abrirá sus puertas este jueves 10 de septiembre en el Predio Ferial. Durante tres jornadas, hasta el sábado 12, el evento buscará convertirse en un punto de encuentro para los principales sectores vinculados con la producción, la industria, la tecnología y el turismo de Catamarca y de la región.

La exposición es organizada por la Federación Económica de Catamarca junto al Gobierno Provincial y cuenta con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y el Banco de la Nación Argentina.

Con el lema "Conectando Regiones, Generando Futuro", la propuesta fue diseñada para combinar diferentes dimensiones de la actividad económica y productiva. La agenda contempla espacios destinados al intercambio de ideas, conferencias, debates, oportunidades comerciales, muestras, gastronomía, turismo, minería, innovación y entretenimiento.

La estructura ya se encuentra completamente definida y los distintos sectores que formarán parte de la exposición tienen sus propuestas preparadas para recibir a empresarios, profesionales, emprendedores y a la comunidad en general.

Mostrar el potencial de Catamarca

La Expo Catamarca 2026 tendrá como escenario central al Predio Ferial, que durante tres días concentrará actividades destinadas a poner en contacto a los distintos actores de la producción provincial y regional.

La propuesta contempla una agenda integral, con espacios diferenciados según las áreas de interés. El objetivo es que la exposición funcione simultáneamente como ámbito de análisis, intercambio, generación de oportunidades y exhibición de las capacidades productivas de la provincia y la región.

En ese marco, los asistentes podrán recorrer distintos pabellones y sectores, participar de conferencias y paneles, conocer propuestas vinculadas con el turismo y la minería, acceder a oportunidades comerciales y disfrutar de actividades culturales, gastronómicas y de entretenimiento.

Uno de los espacios centrales será el Pabellón Auditorio, que concentrará buena parte de la agenda institucional y de análisis.

Conferencias, economía e innovación en el Pabellón Auditorio

El Pabellón Auditorio albergará conferencias magistrales, debates económicos y paneles estratégicos, con una programación que abordará diferentes aspectos vinculados con la actualidad productiva y las oportunidades para la provincia.

Entre las actividades destacadas se encuentra el análisis del contexto macroeconómico a cargo de Esteban Domecq, además de charlas centradas en la competitividad PyME con Gustavo Lazzari. La agenda también incorporará contenidos vinculados con la transformación tecnológica y productiva, con paneles sobre inteligencia artificial y robotización industrial, además de propuestas relacionadas con las oportunidades de inversión en Catamarca.

Otro de los momentos destacados será el Panel Binacional de integración con Chile, que incorporará una mirada vinculada con la integración regional.

El programa incluirá también instancias de reconocimiento, entre ellas las premiaciones como el Premio CAME Joven, que formarán parte de una agenda que combina análisis, intercambio y reconocimiento.

Agroindustria: producción, identidad y gastronomía

Otro de los sectores que tendrá protagonismo será el Espacio Agroindustria, concebido como un ámbito al aire libre y de articulación donde se combinarán tradición y producción. La propuesta incluirá una muestra de razas equinas, incorporando al recorrido una expresión vinculada con la actividad productiva y el campo.

La gastronomía también tendrá su lugar con propuestas como "Anita Costillares", mientras que la identidad cultural de la provincia estará presente a través del desfile "Tejiendo Identidad Catamarqueña", dedicado a los ponchos de la región.

La programación diaria tendrá además un cierre particular con formato Sunset, acompañado por DJ en vivo. De esta manera, el espacio buscará combinar los contenidos vinculados con la agroindustria con propuestas gastronómicas, culturales y recreativas.

Turismo y minería, dos sectores estratégicos

La exposición contará también con Pabellones de Turismo y Minería, dos espacios destinados a mostrar diferentes aspectos de la oferta y el potencial de Catamarca.

En el sector turístico, los visitantes podrán descubrir la oferta turística provincial, mientras que el espacio dedicado a la minería permitirá conocer las últimas novedades relacionadas con esta actividad. La propuesta minera incorporará además innovaciones tecnológicas y herramientas de datos geológico-mineros, contenidos que forman parte de la agenda destinada a mostrar el posicionamiento de Catamarca a nivel regional e internacional.

La presencia conjunta de estos espacios permitirá que los visitantes conozcan propuestas vinculadas con dos áreas incluidas entre los principales ejes de la exposición, dentro de una agenda que busca conectar sectores y regiones.

Oportunidades comerciales y descuentos

La Expo Catamarca 2026 también tendrá una dimensión directamente vinculada con el consumo y la actividad comercial. Se habilitarán espacios de ventas al público con importantes descuentos, con participación de comercios e industrias dedicados al rubro del calzado y la indumentaria.

La incorporación de estas oportunidades comerciales suma otra dimensión a la exposición, que no estará concentrada exclusivamente en conferencias, paneles o exhibiciones productivas, sino que también permitirá al público acceder a propuestas de venta.

De este modo, la agenda combinará actividades destinadas a empresarios y profesionales con opciones dirigidas a quienes concurran al Predio Ferial como parte de la comunidad en general.

La apertura será este jueves desde las 8

El inicio formal de la Expo Catamarca 2026 está previsto para este jueves 10 de septiembre. Las puertas del evento abrirán a las 8 horas, momento establecido para las acreditaciones. Luego llegará uno de los momentos tradicionales de toda inauguración: el corte de cinta, previsto para las 9:30 horas.

Quince minutos después, a las 9:45, se realizará el acto formal de apertura en el Pabellón Auditorio, dando inicio institucional a las actividades previstas para las tres jornadas. La agenda se extenderá durante el jueves 10, viernes 11 y sábado 12 de septiembre, con los distintos espacios funcionando en torno a una programación que reunirá producción, industria, tecnología, turismo, comercio, cultura y entretenimiento.