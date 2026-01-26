Déficit récord en la balanza turística: el rojo del turismo también impacta en Catamarca

Durante diciembre de 2025, la balanza turística volvió a mostrar un resultado negativo y encendió alertas en la economía nacional, con efectos que alcanzan también a provincias turísticas como Catamarca. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el país registró un saldo deficitario de 389.900 visitantes internacionales, debido a que la cantidad de residentes que viajaron al exterior superó ampliamente el ingreso de turistas no residentes.

De esta manera, el año cerró con un saldo negativo superior a los 3 millones de turistas, lo que representa un incremento del 196,6% respecto del año anterior. El resultado encendió señales de preocupación para las arcas del Banco Central, especialmente por su impacto en la salida de divisas.

En términos de gasto, la balanza turística registró un déficit de US$ 4.054,2 millones, lo que implica un aumento del 90,71% en comparación con 2024, cuando el rojo había sido de US$ 2.125,8 millones.

El balance anual se explicó por el ingreso de 2.876.500 turistas no residentes, que realizaron gastos por US$ 3.110 millones, frente a las 5.959.600 salidas al exterior de turistas residentes, que demandaron US$ 7.164,2 millones.

Los datos surgen de la Encuesta de Turismo Internacional y de los registros migratorios, y reflejan una dinámica marcada por la fuerte salida de argentinos hacia países limítrofes y una menor llegada de visitantes extranjeros, un escenario que también condiciona a las economías regionales vinculadas al turismo.

Más salidas que ingresos y predominio de los países limítrofes en diciembre

Durante el último mes del año, ingresaron al país 887.800 visitantes no residentes por todas las vías de acceso, de los cuales 535.800 fueron turistas y 352.000 excursionistas. En contraste, las salidas al exterior alcanzaron a 1.277.700 visitantes residentes, incluidos 705.100 turistas y 572.600 excursionistas.

El turismo emisivo mostró un claro predominio de los viajes hacia países vecinos. El 77% de los turistas residentes eligió destinos limítrofes, con Brasil como principal destino, con una participación del 24,7%, seguido por Chile, con el 21,3%.

En cuanto a las vías de salida, el 45,7% de los turistas residentes egresó del país por vía terrestre, el 41,8% lo hizo por vía aérea y el 12,5% restante utilizó la vía fluvial o marítima.

Durante diciembre, el turismo emisivo alcanzó los 705.100 turistas, con una variación interanual positiva del 1,7%. En sentido contrario, el turismo receptivo registró una caída interanual del 7,9%, con 535.800 turistas.

En el turismo receptivo, Europa concentró el 17,6% de los visitantes no residentes, seguida por Brasil, con el 16,6%, y Chile, con el 15,4%. El ingreso al país se produjo mayoritariamente por vía aérea, que representó el 48,4% del total, mientras que la vía terrestre explicó el 37,3% y la fluvial o marítima el 14,3%.

Respecto de los motivos del viaje, el informe indicó que las vacaciones y el ocio concentraron la mayor participación, seguidos por las visitas a familiares o amigos.