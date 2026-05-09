Demandantes del caso YPF piden a la Justicia de EE.UU. revisar el fallo favorable a la Argentina

El fondo Burford Capital, que financió el litigio por la expropiación de YPF, presentó un recurso ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York para que el plenario de todos los jueces revise el fallo reciente que favoreció a la Argentina.

El pedido, conocido como "en banc rehearing", busca que el tribunal reconsidere la decisión adoptada por una sala integrada por tres magistrados. Según explicó el exsubprocurador del Tesoro Sebastián Soler, se trata de un recurso excepcional que solo se concede si se demuestra que el fallo contradice precedentes del propio tribunal o si el caso reviste una "importancia excepcional".

Desde la Procuración del Tesoro estiman que las chances de que el fondo logre revertir la sentencia son bajas. Fuentes del organismo señalaron que este tipo de revisión está reservado para situaciones extraordinarias y con requisitos de admisibilidad muy estrictos.

Soler indicó además que la defensa argentina no debe responder al pedido salvo que la Cámara lo requiera, y que la decisión sobre la admisión del recurso se conocerá en las próximas semanas. En caso de rechazo, Burford tendrá 90 días para apelar ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, última instancia judicial disponible en ese país.

Durante la presentación de resultados trimestrales a sus accionistas, Burford reconoció que la probabilidad de obtener nuevos recursos en tribunales estadounidenses es baja. La compañía informó que la sentencia favorable a la Argentina implicó pérdidas por 2.400 millones de dólares, con un impacto negativo de 1.476 millones en las utilidades netas antes de impuestos.

Camino al arbitraje internacional

Mientras agota las vías judiciales en Estados Unidos, el fondo anticipó que continuará el reclamo mediante arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, tribunal del Banco Mundial.

El proceso se apoyaría en los tratados bilaterales de inversión de Argentina con España —por el caso Petersen— y con Estados Unidos —por Eton Park—. Según Burford, los arbitrajes suelen extenderse por varios años, pero pueden alcanzar resultados similares a los de tribunales estadounidenses.

El fondo también sostuvo que el 86% de las 51 demandas arbitrales presentadas contra la Argentina se resolvieron a favor de los inversores, un dato que refuerza su estrategia de continuar el litigio por esa vía.