El BCRA acelera la acumulación de divisas y las reservas superan los US$ 46.000 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a registrar una jornada positiva en el mercado cambiario y profundizó su estrategia de acumulación de reservas. La entidad que conduce Santiago Bausili compró US$ 110 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC), en una operación que se convirtió en la de mayor volumen en lo que va del mes.

La nueva intervención oficial se produjo en un contexto en el que el organismo monetario mantiene como prioridad fortalecer el nivel de reservas internacionales y consolidar el esquema establecido dentro de la denominada "fase 4" del programa monetario, iniciada a comienzos de 2026.

La magnitud de la compra no solo permitió ampliar el stock de divisas del Banco Central, sino también sostener la tendencia positiva observada en las últimas ruedas cambiarias. La autoridad monetaria viene manteniendo una presencia activa dentro del mercado de cambios, con adquisiciones orientadas a incrementar el nivel de reservas y reforzar la capacidad de intervención del organismo.

Reservas por encima de los US$ 46.000 millones

Como resultado de la jornada, las reservas internacionales finalizaron en US$ 46.056 millones, luego de registrar un incremento diario de US$ 105 millones.

La cifra marca un nuevo nivel para las arcas del Banco Central y representa uno de los datos centrales de la estrategia financiera impulsada por la entidad. El aumento de las reservas se transformó en uno de los indicadores más observados por el mercado, especialmente en el marco de las metas de acumulación comprometidas para el corriente año.

El avance de las reservas también se produce en paralelo con un esquema de compras sostenidas dentro del Mercado Libre de Cambios, donde el Banco Central continúa interviniendo bajo parámetros previamente definidos dentro de su programa monetario.

La "fase 4" y el objetivo de acumulación

Desde el inicio de la "fase 4" del programa monetario, el Banco Central ya acumula compras por US$ 7.485 millones. Ese volumen representa cerca de las tres cuartas partes de la meta total prevista para 2026, equivalente al 75% del objetivo anual.

El esquema de acumulación fijado por la autoridad monetaria contempla un rango que va desde los:

US$ 10.000 millones

hasta US$ 17.000 millones

La diferencia entre ambos niveles dependerá de factores vinculados a:

la evolución de la demanda de dinero,

y la liquidez del mercado de cambios.

La dinámica del mercado cambiario y la disponibilidad de divisas aparecen así como variables determinantes para definir el alcance final del programa de acumulación de reservas.

El mecanismo de intervención del Banco Central

En su informe oficial, el Banco Central explicó los criterios utilizados para ejecutar las compras diarias de divisas y detalló el mecanismo bajo el cual interviene en el mercado.

"El monto de ejecución diaria del programa de acumulación de reservas estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios. El BCRA podrá concretar compras en bloque que, de otra manera, podrían afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado", indicó la autoridad monetaria.

La referencia a una participación equivalente al 5% del volumen diario del mercado cambiario refleja el criterio operativo elegido para las intervenciones. Al mismo tiempo, la posibilidad de realizar compras en bloque busca evitar distorsiones que puedan alterar el funcionamiento normal del mercado o generar movimientos bruscos en la cotización.

Un mes marcado por fuertes adquisiciones

La compra de US$ 110 millones realizada en la última rueda se consolidó como la más importante del mes y ratificó la continuidad de la política de acumulación implementada por el organismo.

El dato adquiere relevancia dentro del contexto de fortalecimiento de reservas y cumplimiento de metas monetarias. Con un stock que ya supera los US$ 46.000 millones, el Banco Central continúa ampliando su posición externa mientras avanza en los objetivos previstos para 2026.

En paralelo, el volumen acumulado desde el inicio de la "fase 4" evidencia la intensidad de las intervenciones oficiales y la relevancia que el organismo asigna a la consolidación de reservas como eje de su estrategia monetaria.

La combinación entre compras sostenidas en el Mercado Libre de Cambios, incremento de reservas internacionales y cumplimiento progresivo de las metas anuales configura el escenario actual del Banco Central, en un período en el que la acumulación de divisas aparece como uno de los principales objetivos de la política financiera del organismo.