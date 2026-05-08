La industria y la construcción repuntaron en marzo y mostraron una señal de recuperación

Los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) este mes corresponden a la evolución de la industria manufacturera y la actividad de la construcción durante marzo. En ambos casos se observa un repunte respecto del mismo mes de 2025, acompañado por variaciones mensuales positivas, aunque con matices cuando se analiza el acumulado del primer trimestre.

Industria manufacturera: fin de una racha negativa prolongada

El índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) registró en marzo un incremento del 5% interanual, mientras que en la comparación mensual mostró una suba del 3,2% respecto de febrero.

En términos de series desestacionalizadas, el indicador avanzó también un 3,2% mensual, mientras que el índice de tendencia-ciclo registró una variación positiva del 0,6% respecto del mes anterior.

Sin embargo, el panorama no es completamente homogéneo: el sector cerró el primer trimestre del año con una caída acumulada del 2,3%, lo que refleja que la recuperación aún no logra compensar el desempeño negativo previo.

Uno de los datos más relevantes es que la industria cortó una racha de ocho meses consecutivos de caídas, que se extendió desde julio de 2025 hasta febrero de 2026, y retomó la senda de crecimiento.

Además, once de las dieciséis divisiones industriales mostraron variaciones positivas en marzo.

Uno por uno, los números de la industria en marzo

Productos de tabaco: 28,2%

Sustancias y productos químicos: 15,9%

Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear: 13,5%

Madera, papel, edición e impresión: 12,8%

Productos de metal: 9,2%

Alimentos y bebidas: 7,9%

Vehículos automotrices, carrocerías, remolques y autopartes: 7,6%

Productos minerales no metálicos: 6,9%

Otro equipo de transporte: 4%

Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras: 3,1%

Otros equipos, aparatos e instrumentos: -0,5%

Productos de caucho y plástico: -2,4%

Prendas de vestir, cuero y calzado: -8,9%

Industrias metálicas básicas: -10,1%

Maquinaria y equipo: -11,3%

Productos textiles: -23,3%

Construcción: fuerte rebote y mejora generalizada

El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) mostró en marzo una suba del 12,7% interanual, consolidando uno de los mejores registros del último año.

En la comparación mensual, el sector avanzó 4,7% respecto de febrero, mientras que el primer trimestre cerró con una variación positiva de 3,9%.

Las series complementarias también reflejan un desempeño favorable: la serie desestacionalizada creció 4,7% mensual, y la serie de tendencia-ciclo mostró un incremento de 0,7% respecto del mes anterior.

Este desempeño constituye el mejor resultado desde junio del año anterior, cuando la construcción había crecido 13,9% interanual.

Insumos de la construcción: expansión casi generalizada

El análisis de insumos muestra que doce de los trece rubros registraron subas en marzo, con incrementos de distinta magnitud:

Artículos sanitarios de cerámica: 24%

Pinturas para construcción: 18%

Hierro redondo y aceros para la construcción: 16,2%

Ladrillos huecos: 14,6%

Resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción): 13,7%

Hormigón elaborado: 12,8%

Cemento Portland: 11,6%

Asfalto: 10,3%

Pisos y revestimientos cerámicos: 8,7%

Placas de yeso: 7,9%

Cales: 6,5%

Mosaicos graníticos y calcáreos: 5,8%

El único insumo con resultado negativo fue el yeso, que cayó 4,6%.

Expectativas del sector: señales mixtas hacia el próximo trimestre

Los resultados de la encuesta cualitativa de la construcción muestran un escenario de expectativas mayoritariamente estables, aunque con sesgo pesimista en parte del sector, de cara al período abril-junio.

Obras privadas

75% prevé que el nivel de actividad no cambiará

14% estima que disminuirá

11% estima que aumentará

Obras públicas

60,9% cree que no habrá cambios

21,6% considera que disminuirá

17,5% estima que aumentará

Un repunte con matices en la actividad económica

Los datos del INDEC muestran un marzo con señales claras de recuperación tanto en la industria manufacturera como en la construcción, aunque el desempeño acumulado del primer trimestre y las expectativas futuras introducen matices en el diagnóstico general.

Mientras la industria logra cortar una prolongada racha negativa y la construcción exhibe su mejor registro en meses, ambos sectores aún enfrentan el desafío de consolidar la recuperación en el tiempo.