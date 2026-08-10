Dólar: el blue volvió a subir y las cotizaciones terminaron en alza

El segundo lunes de agosto concluyó con un escenario de relativa estabilidad para las distintas cotizaciones de las divisas de los Estados Unidos. El dólar oficial en el Banco Nación fue uno de los principales exponentes de esa dinámica, ya que finalizó la jornada sin grandes variaciones respecto de los valores con los que había comenzado.

Al cierre, el dólar oficial terminó en $1.470 para la compra y $1.520 para la venta, manteniéndose estable durante la jornada. De esta manera, la cotización oficial mostró una diferencia acotada entre el inicio y el cierre de la primera rueda de la semana.

Sin embargo, el comportamiento no fue idéntico para todas las variantes del dólar. Las cotizaciones alternativas presentaron movimientos diferentes, con subas en el denominado dólar blue, el dólar MEP y el contado con liquidación.

El dólar blue avanzó 0,66% en ambas cotizaciones

Entre las principales novedades de la jornada se encontró el comportamiento del dólar blue, que logró avanzar un 0,66 por ciento tanto en la compra como en la venta.

Al finalizar este lunes 10 de agosto, el denominado dólar blue se ubicó en:

Compra: $1.515

Venta: $1.535

La diferencia entre ambas cotizaciones fue de $20. El movimiento registrado durante la jornada marcó una evolución distinta respecto de la estabilidad observada en el dólar oficial.

El comportamiento del blue se convirtió así en uno de los movimientos destacados de la primera jornada de la semana, en un contexto general en el que no se observaron grandes cambios en las cotizaciones de las distintas variables de las divisas estadounidenses.

El dólar MEP cerró en $1.524,90 para la venta

Otra de las cotizaciones que terminó la jornada con una variación positiva fue el denominado dólar MEP. Al cierre del lunes, se ubicó en $1.523,50 para la compra, mientras que la cotización para la venta quedó establecida en $1.524,90.

En este último valor, el MEP registró un avance del 0,21 por ciento.

La evolución del MEP se sumó de esta manera a la de otras cotizaciones alternativas que terminaron la jornada con incrementos, aunque en un marco general caracterizado por movimientos acotados.

El contado con liquidación también terminó en alza

El denominado dólar contado con liquidación (CCL) fue otra de las variantes de las divisas de los Estados Unidos que concluyó la primera jornada de la semana con una suba.

Al cierre, el CCL terminó en el orden de los $1.582,80 para la compra, mientras que su cotización para la venta se estableció en $1.583,30.

En esta última cotización, el contado con liquidación avanzó un 0,32 por ciento, completando así una jornada con una variación positiva, aunque sin grandes movimientos respecto de los valores registrados durante la apertura.

El dólar tarjeta permaneció sin cambios

En contraste con las subas observadas en el blue, el MEP y el contado con liquidación, el dólar tarjeta operó estable durante la apertura de las cotizaciones de la semana y mantuvo ese mismo valor al finalizar la jornada.

La cotización cerró este lunes en $1.976, exactamente el mismo valor con el que había iniciado el día.

De esta forma, el dólar tarjeta fue una de las referencias que no presentó modificaciones entre la apertura y el cierre de la primera rueda de la semana.

Cómo habían abierto las cotizaciones este lunes 10 de agosto

El comportamiento registrado al cierre se puede analizar a partir de los valores con los que comenzaron las operaciones durante este lunes 10 de agosto. En términos generales, no hubo grandes cambios en las cotizaciones de las diferentes variables de las divisas de los Estados Unidos durante la primera rueda de la semana.

Los valores de apertura fueron los siguientes:

Dólar Oficial: compra $1.469,92 / venta $1.521,28.

compra $1.469,92 / venta $1.521,28. Dólar Blue: compra $1.505 / venta $1.525.

compra $1.505 / venta $1.525. Dólar Mayorista: compra $1.489,50 / venta $1.498,50.

compra $1.489,50 / venta $1.498,50. Dólar MEP: $1.524,77.

$1.524,77. Dólar Contado Con Liquidación (CCL): $1.582,44.

$1.582,44. Dólar Tarjeta: $1.976.

La comparación entre estos valores iniciales y los registrados al finalizar la jornada permite observar el carácter acotado de los movimientos. El dólar oficial, que había comenzado en $1.469,92 para la compra y $1.521,28 para la venta, terminó en $1.470 y $1.520, respectivamente.

En el caso del dólar blue, la apertura había mostrado valores de $1.505 para la compra y $1.525 para la venta, mientras que al cierre alcanzó $1.515 y $1.535. Así, ambas puntas finalizaron $10 por encima de sus respectivos valores iniciales.

El dólar MEP, que había comenzado en $1.524,77, cerró en $1.523,50 para la compra y $1.524,90 para la venta, con un avance del 0,21 por ciento en esta última cotización.

Por su parte, el CCL inició la jornada en $1.582,44 y finalizó en $1.582,80 para la compra y $1.583,30 para la venta, con un incremento del 0,32 por ciento en la cotización vendedora.

Finalmente, el dólar tarjeta permaneció en $1.976, sin cambios entre la apertura y el cierre.

Un cierre marcado por la estabilidad

El balance de la jornada deja como principal característica la ausencia de grandes variaciones en las distintas cotizaciones. El dólar oficial mantuvo prácticamente los mismos valores, el dólar tarjeta permaneció sin cambios y las alternativas financieras y el blue registraron movimientos positivos de distinta magnitud.

El dólar blue fue el que mostró el mayor porcentaje de avance entre las cotizaciones mencionadas, con una suba del 0,66 por ciento en ambas puntas. El MEP avanzó 0,21 por ciento en la venta y el CCL hizo lo propio con un incremento del 0,32 por ciento.

Así, la primera rueda de la semana concluyó con un mapa de cotizaciones en el que predominó la estabilidad, aunque con diferencias puntuales según cada variante del dólar y con el blue como uno de los principales protagonistas de la jornada.