El riesgo país superó los 460 puntos: qué pasa con el dólar y los bonos

El mercado financiero argentino inició la semana con una nueva señal de tensión: el riesgo país volvió a subir este lunes y superó los 460 puntos. Durante la mañana, el indicador llegó a los 463 puntos, su nivel más elevado en dos meses, y registró una suba cercana al 3% en el día.

El movimiento se produjo en una rueda atravesada por un escenario externo poco favorable y por la expectativa de los inversores ante un dato clave para la economía argentina: la inflación correspondiente a julio, que será difundida el jueves por el Indec a nivel nacional.

La combinación de estos factores se reflejó en distintos segmentos del mercado. Los bonos en dólares operaron en baja, mientras que las acciones argentinas que cotizan en Wall Street mostraron resultados dispares. En tanto, la bolsa local retrocedió levemente.

El comportamiento de los activos argentinos se produjo, además, en una jornada en la que los principales índices de Wall Street operaban en rojo y el petróleo registraba una nueva suba.

Acciones argentinas en Wall Street: una jornada mixta

El impacto de la jornada no fue uniforme entre las empresas argentinas que cotizan en Wall Street. Los papeles mostraron un comportamiento mixto, con algunas compañías registrando bajas y otras avanzando.

Entre las principales caídas se ubicaron Grupo Supervielle, Cresud y Loma Negra, mientras que las subas estuvieron encabezadas por Telecom e YPF. Los movimientos registrados fueron:

Grupo Supervielle: -1,9%.

-1,9%. Cresud: -1,9%.

-1,9%. Loma Negra: -1,7%.

-1,7%. Telecom: +5,3%.

+5,3%. YPF: +2,5%.

La disparidad entre los distintos papeles refleja el comportamiento heterogéneo de las acciones argentinas en una rueda atravesada por el clima internacional negativo.

Mientras algunos activos profundizaron sus pérdidas, otros consiguieron avanzar, particularmente dentro del sector energético, que encontró un respaldo relativo en la evolución de los precios internacionales del petróleo.

Los bonos en dólares también operaron en baja

La tendencia negativa alcanzó también a los bonos argentinos denominados en dólares. Entre los títulos que registraron las mayores caídas se encontraron el Bonar 2041, el Global 2046 y el Bonar 2038.

Los retrocesos de estos instrumentos se ubicaron entre el 1% y el 1,9%, en línea con una rueda en la que el riesgo país volvió a aumentar. La evolución de los bonos se convirtió así en otro de los elementos centrales de la jornada financiera. El avance del riesgo país, que llegó a 463 puntos durante la mañana, coincidió con el desempeño negativo de los títulos en dólares y con un contexto internacional que tampoco acompañó a los activos de riesgo.

El mercado espera el dato de inflación de julio

Más allá de las fluctuaciones registradas durante la rueda, los inversores tienen la mirada puesta en el jueves, cuando el Indec difundirá el dato de inflación de julio a nivel nacional. La expectativa se produce después de que los precios en la Ciudad de Buenos Aires mostraran una nueva aceleración y registraran una variación del 2,9%.

Ese antecedente se convirtió en uno de los elementos que el mercado observa mientras espera conocer el resultado nacional. La inflación aparece así como uno de los principales datos de la semana y se suma al contexto de movimientos en bonos, acciones y riesgo país.

La jornada comenzó, por lo tanto, con los inversores atentos tanto a las condiciones internacionales como a las señales que puedan surgir de la economía doméstica.

El dólar oficial permanece estable

A diferencia de lo ocurrido con el riesgo país y los bonos, el dólar oficial se mantuvo sin cambios este lunes. En el Banco Nación, la cotización se ubicó en:

Compra: $1.470.

$1.470. Venta: $1.520.

El mercado cambiario mostró de esta manera una estabilidad relativa durante la jornada, en contraste con las variaciones observadas en otros activos financieros. Por su parte, el dólar blue se ubicó en torno a los $1.515 para la compra y $1.535 para la venta, con una variación acotada durante el día.

Con estos valores, la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo permaneció en niveles bajos, con una brecha cercana al 1%.

El petróleo vuelve a presionar a los mercados

Uno de los factores externos que atravesó la rueda fue la nueva suba del petróleo. Los precios internacionales volvieron a avanzar este lunes ante la falta de definiciones sobre la situación en Medio Oriente y las dudas vinculadas al tráfico marítimo por el Estrecho de Ormuz.

Los futuros del Brent para octubre registraron una suba del 3,55%, hasta alcanzar los u$s87,05 por barril. El avance volvió a colocar al crudo en el centro de la atención de los inversores y tuvo incidencia sobre el comportamiento relativo de determinados activos argentinos vinculados con el sector energético.

En ese escenario, YPF y Transportadora de Gas del Sur mostraron un mejor desempeño relativo frente a otros activos argentinos. La suba del petróleo constituye así uno de los elementos que permiten explicar el comportamiento de algunas empresas energéticas en una jornada que, en términos generales, estuvo marcada por señales negativas en los mercados internacionales.