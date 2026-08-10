Galperin cuestionó el dato de la caída del consumo de CAME y Milei salió a respaldarlo

El dato difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) sobre la evolución de las ventas minoristas durante julio abrió este domingo una controversia que enfrentó dos miradas sobre el comportamiento de la actividad comercial argentina.

Por un lado, CAME informó que las ventas de los comercios minoristas pymes registraron una caída interanual del 3,8% en julio, mientras que también experimentaron una baja del 2,1% respecto de junio. Con ese resultado, el sector acumuló una contracción del 2,7% durante los primeros siete meses de 2026.

Por otro lado, el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, cuestionó públicamente el alcance de esa medición. El empresario planteó que las estadísticas tradicionales utilizadas para evaluar las ventas minoristas podrían estar dejando afuera una porción cada vez más relevante del mercado, particularmente por el crecimiento de las operaciones realizadas a través del comercio electrónico.

El planteo de Galperin puso así el foco no solamente en el resultado de las ventas de los comercios relevados por CAME, sino también en la necesidad de comparar ese universo con el volumen de operaciones que concentra Mercado Libre en la Argentina.

Ventas pymes según CAME

El planteo de Marcos Galperin

Galperin utilizó su cuenta de X para cuestionar el diagnóstico sobre la evolución del consumo. Su argumento estuvo basado en la comparación entre el volumen de operaciones relevado por CAME y el que concentra Mercado Libre.

"Alguien debería comparar el volumen de todo lo que mide la CAME vs. el volumen que transacciona Mercado Libre Argentina que crece 38% en moneda constante el último trimestre", redactó el fundador de la compañía. A partir de ese dato, el empresario sostuvo que el volumen operado por Mercado Libre podría tener una dimensión superior a todo el universo medido por CAME.

"Algo me dice que el volumen de Mercado Libre es mayor a todo lo que mide la CAME y nadie parece tenerlo en cuenta al anunciar el estado del consumo", objetó para cerrar su posteo.

El eje de su planteo, de esta manera, quedó concentrado en la diferencia entre las operaciones que forman parte de la medición tradicional del comercio minorista y aquellas que se desarrollan a través de plataformas electrónicas. Según los datos citados por Galperin, el volumen bruto de mercancías vendidas por Mercado Libre en moneda constante creció 38% interanual durante el último trimestre.

El respaldo de Javier Milei

La publicación del fundador de Mercado Libre recibió rápidamente respaldo político. El presidente Javier Milei reaccionó al planteo y calificó la publicación como una "masterclass".

La expresión es utilizada por el mandatario para destacar lo que considera una explicación contundente. De esta manera, Milei respaldó públicamente la mirada de Galperin en medio de la discusión generada por las cifras de CAME.

La controversia quedó así planteada entre una medición elaborada a partir de un relevamiento específico de comercios minoristas pymes y los datos correspondientes al desempeño de una plataforma de comercio electrónico que, según su propio reporte financiero, continúa incrementando su participación frente al comercio físico.

Cómo construye CAME su medición

Frente al cuestionamiento, la metodología utilizada por CAME adquiere un papel central para comprender el alcance de sus cifras.

El informe de la entidad se construye a partir de un relevamiento mensual sobre 1.128 comercios minoristas de todo el país. El objetivo es medir la evolución de las ventas y relevar el comportamiento de distintos rubros del comercio pyme. La muestra está conformada por establecimientos incluidos en siete sectores:

Alimentos y bebidas.

Bazar y muebles.

Calzado y marroquinería.

Farmacia.

Perfumería.

Ferretería y materiales de construcción.

Textiles e indumentaria.

Para realizar el ajuste correspondiente por inflación, CAME utiliza los índices de precios al consumidor (IPC) reportados por el Indec.

El presidente de CAME, Ricardo Diab, respondió al planteo de Galperin en declaraciones a Clarín y explicó que la entidad releva establecimientos físicos, tal como se expresa al pie de sus informes. "Nosotros relevamos establecimientos (físicos) tal lo expresamos al pie de nuestro informe, metodología que se utiliza hace muchos años. Solo 26% de los comercios relevados tienen venta electrónica, que en el mejor de los casos subió 15%, solo en unos rubros", explicó Diab.

El diagnóstico de CAME sobre julio

Según la entidad, el resultado de julio debe analizarse también a partir de la evolución registrada durante los meses anteriores. CAME señaló que julio mostró una desaceleración del consumo después del impulso que había provocado el pago del medio aguinaldo durante junio.

A ese factor se agregó, de acuerdo con el diagnóstico de la entidad, el mayor peso que tuvieron durante el invierno las facturas de servicios sobre los presupuestos familiares.

El resultado fue, según CAME, un consumidor más cauteloso y selectivo, especialmente al momento de adquirir productos que no son considerados indispensables. La caída tampoco fue uniforme entre todos los sectores incluidos en el relevamiento. Seis de los siete rubros registraron bajas interanuales, mientras que solamente uno mostró una evolución positiva.

El detalle de los resultados fue el siguiente:

Textil e indumentaria: caída del 5,6%.

caída del 5,6%. Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles: caída del 5,5%.

caída del 5,5%. Alimentos y bebidas: retroceso del 5,4%.

retroceso del 5,4%. Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción: mejora del 1%.

El último sector mencionado fue el único que registró una evolución positiva frente a julio del año pasado.

Los datos de Mercado Libre

Los números utilizados por Galperin, en tanto, provienen del último informe de resultados financieros correspondiente al segundo trimestre presentado por Mercado Libre el miércoles. De acuerdo con ese reporte, en la Argentina los ítems vendidos crecieron 22% interanual, mientras que el Volumen Bruto de Mercancías Vendidas (GMV) en moneda constante aumentó 38% interanual.

Estos datos constituyen el principal respaldo estadístico del argumento planteado por el empresario, quien pidió comparar el universo relevado por CAME con el volumen de operaciones de Mercado Libre.

Sin embargo, la propia compañía incorporó en su informe una precisión sobre el contexto general del consumo. Mercado Libre remarcó que existe un "entorno de consumo desafiante", incluso mientras la plataforma continúa ganando participación frente al comercio físico.

Dos mediciones y una misma discusión

La controversia no se limita entonces a una diferencia entre dos porcentajes. El eje del debate está puesto en qué universo comercial se observa para evaluar la evolución del consumo.

CAME mide mensualmente establecimientos minoristas, principalmente físicos, a partir de una muestra de 1.128 comercios y siete rubros específicos. Mercado Libre, por su parte, exhibe la evolución de sus propias operaciones, con un crecimiento del 38% interanual en el GMV en moneda constante durante el último trimestre y un incremento del 22% en los ítems vendidos en la Argentina.

La discusión surgió precisamente porque ambas referencias ofrecen imágenes diferentes sobre la actividad comercial. Mientras el relevamiento de CAME muestra una caída de las ventas minoristas pymes durante julio y una contracción acumulada del 2,7% en los primeros siete meses de 2026, los datos de Mercado Libre reflejan un fuerte crecimiento de su volumen operado.

Al mismo tiempo, la propia plataforma reconoce la existencia de un entorno de consumo desafiante, aunque señala que continúa ganando participación frente al comercio físico.

En ese cruce de datos quedó planteada la discusión entre Galperin y CAME, con el respaldo público de Milei al fundador de Mercado Libre. La respuesta de la entidad empresaria puso el acento en su metodología y en el hecho de que su relevamiento se concentra en establecimientos físicos, mientras que el planteo de Galperin apuntó a incorporar al análisis el creciente peso de las operaciones electrónicas.