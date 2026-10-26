Efecto Lula: las acciones argentinas caen y el riesgo país trepa a 738 puntos

El triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil tuvo repercusiones en los mercados financieros y este lunes las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registraron importantes bajas. Las pérdidas llegaron hasta el 12%, mientras que los bonos soberanos también comenzaron la jornada con retrocesos y el riesgo país subió hasta los 738 puntos básicos, manteniéndose por encima de los 700 puntos.

La reacción se produjo luego de conocerse el resultado electoral brasileño, que confirmó la reelección de Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro. El presidente brasileño logró imponerse en una remontada histórica, después de haber quedado en segundo lugar durante las elecciones generales.

Desde que se conocieron los resultados, ya se anticipaban caídas en la Bolsa de San Pablo, un escenario que podía repercutir sobre los activos financieros argentinos. Finalmente, durante las primeras operaciones de este lunes, las bajas se hicieron visibles tanto en las acciones de empresas nacionales negociadas en Nueva York como en los bonos y otros indicadores vinculados con el mercado local.

Durante el premarket, es decir, el período de operaciones previo a la apertura formal del mercado, las compañías argentinas ya cotizaban en terreno negativo. Sin embargo, una vez iniciada la rueda bursátil, las pérdidas se profundizaron y algunas empresas registraron descensos superiores al 11%.

La evolución de las cotizaciones reflejó una jornada de marcada volatilidad en la que los activos argentinos operaron bajo la influencia de la reacción financiera al resultado electoral de Brasil.

Mercado Libre, Supervielle y BBVA lideraron las pérdidas

Entre las compañías argentinas que cotizan en Wall Street, las mayores bajas correspondieron a Mercado Libre, Banco Supervielle y BBVA. Las tres empresas encabezaron los retrocesos registrados durante la jornada, con descensos de dos dígitos.

Los porcentajes informados fueron los siguientes:

Mercado Libre: caída del 12,2%.

Banco Supervielle: retroceso del 12,1%.

BBVA: baja del 11,3%.

Estos movimientos se produjeron después de que las acciones argentinas ya mostraran una tendencia negativa durante las operaciones previas a la apertura del mercado. Con el comienzo de la jornada formal, las pérdidas se ampliaron y las principales compañías afectadas profundizaron sus descensos.

El comportamiento de estos papeles se inscribió en un contexto regional de fuertes movimientos financieros, marcado por la caída de la Bolsa brasileña y la depreciación del real frente al dólar.

La reacción de los activos argentinos coincidió, además, con el retroceso de los bonos, que también sufrieron caídas superiores al 1%. A la par, el riesgo país se ubicó en 738 puntos básicos, un nivel que volvió a situar al indicador por encima de los 700 puntos.

Los bonos bajaron y el riesgo país alcanzó los 738 puntos

Las acciones no fueron los únicos activos argentinos que operaron a la baja. Los bonos también registraron pérdidas superiores al 1% durante las primeras operaciones de la jornada.

En paralelo, el riesgo país subió hasta los 738 puntos básicos, en una rueda marcada por los movimientos negativos de los mercados financieros. El indicador se mantuvo por encima de los 700 puntos, en línea con el comportamiento de los títulos de deuda que también mostraron retrocesos.

La combinación de bajas en las acciones y los bonos configuró un panorama negativo para los activos argentinos durante este lunes. Los descensos se produjeron en simultáneo con las fuertes pérdidas registradas en Brasil, cuyo mercado bursátil sufrió una caída inicial que obligó a suspender temporalmente las operaciones.

La evolución de los bonos y del riesgo país acompañó así una jornada en la que la atención de los inversores estuvo centrada en las repercusiones financieras del resultado electoral brasileño.

Cómo cotizaba el dólar durante la jornada

En el mercado cambiario, las cotizaciones informadas para este lunes mostraron los siguientes valores:

Dólar oficial: $1.560 para la venta.

Dólar contado con liquidación (CCL): $1.671.

Dólar MEP: $1.562.

El dólar oficial se vendía a $1.560, mientras que el contado con liquidación alcanzaba los $1.671 y el dólar MEP se ubicaba en $1.562.

Estos valores se registraron durante una jornada en la que los mercados argentinos también reflejaron la reacción al resultado electoral de Brasil. Mientras las acciones y los bonos operaban con pérdidas, las cotizaciones cambiarias constituían otro de los datos centrales para seguir la evolución financiera del día.