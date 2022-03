El acuerdo con el FMI ingresó al Congreso

El proyecto del acuerdo entre el Gobierno Nacional y el FMI ingresó al Congreso e incluye cambios que pidió la oposición. Se tratarán cuatro puntos fundamentales, entre ellos el aumento de las tarifas y la administración de la emisión monetaria.

Según confirmaron, el proyecto comenzará a debatirse el próximo lunes, 7 de marzo, a las 14 horas y estarán presentes en el recinto Juan Manzur y el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce.

Además, en las últimas horas se tuvo que corregir con los pedidos de la oposición, quiénes aseguraron que votarán las medidas que tienen que ver con el endeudamiento y no con la política económica de la Argentina.

Luego de que FMI confirme el acuerdo del refinanciamiento de la deuda, el Gobierno debió realizar algunos cambios pretendidos por el Pro y Republicanos Unidos para que apoyen la medida. Finalmente, cerca de las 13:30 el plan que lleva la firma del Jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur, ingresó Congreso y el lunes comenzará en comisión.

Los detalles



Según se precisó este viernes, el nuevo programa -llamado de Facilidades Extendidas- tiene una duración de 2 años y medio en cuanto a los compromisos asumidos, y es una refinanciación de la deuda tomada durante la gestión de Macri.



El acuerdo tendrá 10 revisiones y serán trimestrales con desembolsos, en tanto que el pago de los mismos será entre 2026 y 2034, ganando 4 años y medio "sin sacrificar" dinero de la Argentina para pagar deuda en estos dos años y medio, destacaron fuentes oficiales.



"Se han tomado las mejores opciones disponibles dentro de las limitadas herramientas previstas en el portafolio de programas del FMI, de modo que se evite que la Argentina incurra en atrasos con el organismo, lo que generaría un daño inconmensurable a la recuperación del país post crisis económica y en el marco de la pandemia en la que aún estamos inmersos", aseveró el Ejecutivo en los fundamentos.

Las claves del acuerdo



El gobierno nacional dio a conocer las claves principales del acuerdo, al que consideró "la única forma de hacer frente a los compromisos asumidos" por la gestión del ex presidente Mauricio Macri, que dejó como herencia lo que caracterizó como "vencimientos brutales".



"Le pedimos plata al Fondo para pagarle al Fondo los vencimientos de aquel préstamo y así mejorar el perfil de vencimientos netos con respecto al insostenible que nos dejó Juntos por el Cambio y que la Argentina pueda seguir creciendo", señaló el Ejecutivo.



El programa de Facilidades Extendidas que "reemplaza el fallido Stand By de 2018", tiene una duración de 2 años y medio y tendrá 10 revisiones trimestrales.



De esta forma, señaló Economía, se ganan "cuatro años y medio sin sacrificar dinero de la Argentina para pagar deuda en estos dos años y medio"



El primer desembolso del FMI será de US$ 9.800 millones.



"Este acuerdo es la única forma de hacer frente a los compromisos asumidos con el FMI por la administración anterior (dado que el FMI no acepta reestructuraciones de deuda)", puntualizó, al tiempo que precisó que, "sin el nuevo programa, la Argentina no podría hacer frente a los vencimientos brutales que acordó Juntos por el Cambio en el programa Stand By" de cerca de US$ 19.000 millones en 2022 y US$ 23.000 millones en 2023.



Asimismo, se reiteró el carácter "inusual" del programa, que se logró "sin políticas de ajuste y con incremento del gasto real en todos los años".



En consecuencia, el acuerdo "permite un camino transitable para nuestro país con mayor previsibilidad, certezas y visión de futuro", aseguraron en el Gobierno.