El Banco Mundial avanza con una garantía por USD 2.000 millones para asistir al país

Luego de que el Fondo Monetario Internacional aprobara la segunda revisión del acuerdo firmado en 2025, el ministro de Economía Luis Caputo concentró su agenda en Washington en una misión clave: conseguir respaldo financiero para cubrir parte de los vencimientos de deuda de julio, que ascienden a USD 4.300 millones.

En ese contexto, el Banco Mundial confirmó oficialmente que avanza en una garantía de hasta USD 2.000 millones, destinada a ayudar a la Argentina a refinanciar una porción relevante de su deuda, reducir costos de financiamiento y mejorar las condiciones para un mayor flujo de inversión privada nacional e internacional.

La definición se conoció en simultáneo con la reunión que Caputo mantuvo con el presidente del organismo, Ajay Banga, en el marco de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial.

Una garantía clave para conseguir crédito privado más barato

El esquema que negocia el equipo económico apunta a obtener fondos de bancos privados con el respaldo de organismos multilaterales, una estructura que permitiría acceder a tasas muy inferiores a las del mercado.

De acuerdo con lo informado, el objetivo es cerrar un préstamo respaldado por:

Banco Mundial: USD 2.000 millones

CAF: USD 500 millones

BID: USD 500 millones

Esto llevaría el volumen total de garantías a USD 3.000 millones, una base que le permitiría al Gobierno reunir incluso hasta el doble de esos fondos ante bancos privados.

El diseño financiero busca aprovechar el aval internacional para mejorar el costo de la deuda y evitar salir a buscar recursos a tasas más elevadas en los mercados globales.

Tasa del 5%, plazo a seis años y tres de gracia

Uno de los aspectos más relevantes de la negociación es el costo financiero esperado. Según las conversaciones en marcha, el equipo económico negocia una tasa de interés cercana al 5%, muy por debajo de los niveles que la Argentina podría enfrentar en emisiones tradicionales, donde el costo podría rondar el doble.

Además, la estructura prevista para la garantía del Banco Mundial contempla el repago a seis años, un período de gracia de tres años, el respaldo de organismos del grupo como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones Este formato aparece como una alternativa financiera para evitar utilizar reservas del Banco Central (BCRA) en el pago de los compromisos del 9 de julio.

Caputo: "Tenemos financiamiento más barato que el mercado"

La estrategia oficial fue anticipada por el propio Caputo en su presentación ante inversores extranjeros en un hotel de Washington, en un evento organizado por JP Morgan. Allí, el ministro sostuvo que el Gobierno ya cuenta con una "hoja de ruta detallada para todos los próximos pagos" y defendió la decisión de no regresar todavía a los mercados internacionales.

Según explicó, la lógica es priorizar opciones más convenientes:

Programa local de deuda en dólares

Venta de activos estatales

Operaciones de repo del Banco Central

Préstamos externos con respaldo multilateral

"Si puedo financiarme mucho más barato que en el mercado para pagar la deuda, lo voy a seguir haciendo", remarcó, al explicar por qué no considera conveniente emitir bonos externos a tasas más altas.

Respaldo internacional y señal a los mercados

El Banco Mundial, además de confirmar la garantía en estudio, reafirmó su apoyo al rumbo económico. El organismo destacó su "sólido apoyo a los esfuerzos de reforma de la Argentina para fortalecer las condiciones para el crecimiento, la inversión y la creación de empleo", mientras que Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta regional, afirmó que las reformas están generando confianza y desbloqueando inversión.

En paralelo, Caputo avanzó con reuniones con Sergio Díaz Granados, titular de la CAF, y tiene previsto un encuentro con Ilan Goldfajn, presidente del BID, para profundizar la ingeniería financiera.

Con la aprobación reciente del FMI, el nuevo desembolso de USD 1.000 millones y esta posible garantía del Banco Mundial, el Gobierno busca consolidar una estrategia multifacética de refinanciación, sostener la confianza de los mercados y postergar, al menos por ahora, el regreso pleno a las colocaciones internacionales de deuda.