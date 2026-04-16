Canasta de crianza: en marzo criar a un hijo superó los $500.000

El costo de criar a un hijo en Argentina volvió a marcar un nuevo umbral en marzo. Según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la canasta de crianza superó los $500.000 mensuales para los menores de un año, consolidando una referencia clave para medir el impacto económico de la niñez y la adolescencia en los hogares.

El informe oficial establece que criar a un menor de 1 año demandó $515.236, un valor que sintetiza tanto los gastos directos como el tiempo necesario para su cuidado. Este indicador, construido mensualmente, permite dimensionar el costo integral que implica el desarrollo de niños y adolescentes.

Los costos según cada etapa de la infancia

El análisis del INDEC detalla que los montos varían de manera significativa según la edad de los menores, reflejando distintas necesidades y niveles de dependencia. En marzo, los valores de la canasta de crianza fueron los siguientes:

Menores de 1 año: $515.236

Niños de 1 a 3 años: $616.046

Niños de 4 a 5 años: $538.587

Niños de 6 a 12 años: $676.431

El tramo de 6 a 12 años se posiciona como el de mayor costo, con $676.431 mensuales, lo que evidencia una estructura de gastos que se incrementa a medida que los niños crecen y sus necesidades se diversifican.

Cómo se compone la canasta de crianza

El informe oficial del INDEC establece que la canasta de crianza se construye a partir de dos componentes principales, que permiten abarcar de manera integral las dimensiones del cuidado:

Costo de bienes y servicios necesarios para el desarrollo

Valor económico del tiempo destinado al cuidado

En cuanto al primer componente, el organismo explica que el cálculo se basa en la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires (GBA), utilizada habitualmente para la medición de la pobreza.

Según detalla el informe: "Para el cálculo del costo de los bienes y servicios para el desarrollo de infantes, niñas, niños y adolescentes se toma el valor mensual de la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires (GBA) que difunde todos los meses el INDEC para la medición de la pobreza".

#DatoINDEC

La canasta de crianza durante marzo de 2026 se valorizó en:

- $515.236 para menores de 1 año.

- $616.046 para infantes de 1 a 3 años.

- $538.587 para los tramos de 4 y 5 años.

- $676.431 para niños, niñas y adolescentes de 6 a 12 años.



🔗 https://t.co/LIdAYzyz1Z pic.twitter.com/wqooTmnV11 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) April 16, 2026

Dentro de esta canasta se incluyen múltiples rubros que configuran el gasto cotidiano:

Alimentos , necesarios para cubrir requerimientos energéticos mínimos

, necesarios para cubrir requerimientos energéticos mínimos Bienes y servicios no alimentarios , como: Vestimenta Transporte Educación Salud Vivienda

, como:

Este conjunto de variables permite construir una estimación amplia del costo material asociado a la crianza.

El valor del tiempo de cuidado

El segundo componente de la canasta introduce una dimensión menos visible pero igualmente determinante: el tiempo dedicado al cuidado. El INDEC detalla que para estimar este costo se considera, en primer lugar, el tiempo teórico requerido de cuidado según cada tramo etario. Luego, esas horas se valorizan tomando como referencia la remuneración correspondiente a la categoría de:

"Asistencia y cuidado de personas" del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

De esta manera, el indicador no solo mide gastos directos, sino también el valor económico del tiempo invertido en la crianza, integrando una perspectiva más completa del esfuerzo que implica sostener el desarrollo de niños y adolescentes.

Inflación y contexto económico

El dato de la canasta de crianza se inscribe en un escenario económico más amplio. El INDEC informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo fue de 3,4%, acumulando un 9,4% en el primer trimestre de 2026.

Este contexto inflacionario incide directamente en la evolución de los costos de crianza, ya que tanto los bienes y servicios incluidos en la CBT como la valorización del cuidado están sujetos a variaciones de precios.