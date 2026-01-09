El Banco Central devolvió a Estados Unidos los US$2.500 millones del swap

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó oficialmente que en diciembre devolvió al Tesoro de los Estados Unidos los US$2.500 millones que había utilizado del swap de monedas acordado entre ambos países antes de las elecciones legislativas de octubre. La confirmación llegó a través de un comunicado institucional, en el que la autoridad monetaria detalló los alcances de la operación y ratificó que, pese a la cancelación del monto utilizado, el acuerdo de intercambio de monedas continúa plenamente vigente.

Según precisó el BCRA, la devolución corresponde a las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre de 2025 en el marco del acuerdo de estabilización cambiaria por hasta US$20.000 millones, anunciado el 20 de octubre del año pasado. "El Banco Central de la República Argentina comunica que en diciembre de 2025 canceló las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre de 2025 con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos", señaló el organismo en su nota oficial.

El comunicado agregó que dicho acuerdo establece los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas entre ambas partes, un instrumento que permite el intercambio temporal de divisas con el objetivo de reforzar la liquidez y estabilizar el mercado cambiario en contextos de tensión financiera. Desde el Gobierno aclararon que la cancelación del tramo utilizado no implica el cierre del convenio, que seguirá disponible como respaldo ante eventuales necesidades futuras.

La decisión fue celebrada públicamente por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien destacó el reembolso como una señal concreta de fortalecimiento financiero por parte de la Argentina y como una muestra de respaldo a la gestión del presidente Javier Milei. A través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, el funcionario norteamericano confirmó la cancelación del tramo utilizado del swap y remarcó que el Fondo de Estabilización Cambiaria estadounidense ya no mantiene pesos argentinos en su poder.

"Me complace anunciar que, como reflejo de su fortalecida posición financiera, Argentina ha reembolsado rápida y completamente su limitada disposición del swap con Estados Unidos, de modo que el Fondo de Estabilización Cambiaria actualmente no tiene pesos", escribió Bessent. En ese sentido, subrayó que la operación generó ganancias para el contribuyente estadounidense, al tiempo que cumplió con el objetivo para el cual fue diseñada.

El funcionario explicó que el uso del Fondo de Estabilización Cambiaria respondió a una situación de presión aguda y urgente sobre el tipo de cambio y la estabilidad financiera, y sostuvo que el instrumento fue utilizado "exactamente para lo que fue creado": asistir a un país aliado en un momento crítico y de corto plazo. "Estabilizar a un fuerte aliado estadounidense y generar decenas de millones de dólares en ganancias para los estadounidenses es un gran logro de la iniciativa 'América Primero'", afirmó.

Bessent también destacó el acompañamiento de la comunidad internacional al proceso económico argentino, incluyendo el respaldo del Fondo Monetario Internacional a través de su programa vigente. No obstante, remarcó que Estados Unidos fue el único actor que pudo actuar con la rapidez necesaria en octubre para preservar la estabilidad del mercado y del tipo de cambio.

En la misma línea, el secretario del Tesoro aseguró que el Fondo de Estabilización Cambiaria no registró pérdidas en ninguna de las operaciones realizadas. "Nuestra nación recibió el reembolso completo, generando decenas de millones de dólares en ganancias para el contribuyente estadounidense", enfatizó.

Finalmente, sostuvo que tras la normalización de la situación financiera, los mercados de deuda comenzaron a cubrir las necesidades de financiamiento de la Argentina. "El presidente Milei y el ministro de Finanzas, Luis Caputo, están generando un impulso positivo, y anticipamos que continuarán progresando. Esperamos continuar con nuestro entusiasta apoyo al presidente Milei y a la Argentina", concluyó.