El Banco Central sumó USD 280 millones y extendió su racha récord a 125 ruedas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) realizó este lunes una de sus operaciones más relevantes de las últimas semanas en el mercado cambiario al concretar la compra de USD 280 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC). La intervención se produjo en una jornada caracterizada por un elevado volumen de operaciones y permitió que la entidad monetaria extendiera a 125 ruedas consecutivas su saldo comprador en el mercado oficial.

La adquisición representó la mayor intervención compradora del Banco Central en los últimos 45 días y tuvo un peso significativo dentro del movimiento total registrado durante la jornada. Según los datos disponibles, el volumen negociado alcanzó los USD 490 millones, por lo que la compra realizada por la autoridad monetaria representó aproximadamente el 57% del total operado.

El resultado de esta jornada marcó una nueva instancia dentro del proceso de fortalecimiento de la posición externa del organismo, una estrategia que el Banco Central mantiene desde comienzos de año a través de la acumulación sostenida de divisas.

Una racha compradora que profundiza la acumulación de reservas

Con la operación concretada este lunes, el BCRA profundizó el proceso de acumulación de reservas que desarrolla durante 2026 y consolidó una de las secuencias compradoras más extensas de los últimos años. La continuidad de esta dinámica refleja la estrategia oficial orientada a incrementar la disponibilidad de divisas y fortalecer el balance de la entidad monetaria.

Las compras netas acumuladas por el Banco Central, de acuerdo con las estimaciones del mercado, ya superan ampliamente los USD 10.000 millones en lo que va de 2026. Esta cifra representa una meta anual que el organismo había alcanzado varias semanas atrás y que actualmente busca ampliar con el objetivo de reforzar el nivel de reservas internacionales.

Los principales datos de la jornada fueron:

Compra del BCRA: USD 280 millones.

USD 280 millones. Mercado de intervención: Mercado Libre de Cambios (MLC).

Mercado Libre de Cambios (MLC). Volumen total negociado: USD 490 millones.

USD 490 millones. Participación estimada del BCRA en la rueda: cerca del 57%.

cerca del 57%. Racha compradora consecutiva: 125 ruedas.

125 ruedas. Compras netas acumuladas en 2026: superiores a USD 10.000 millones.

Mayor oferta de divisas y menor presión sobre la demanda

La fuerte adquisición de dólares por parte del Banco Central se produjo en un escenario de mayor oferta de divisas dentro del mercado cambiario. Entre los factores mencionados se encuentra la liquidación de exportaciones, que incrementó la disponibilidad de dólares, junto con una demanda de divisas más moderada.

Este contexto permitió que la autoridad monetaria pudiera intervenir de manera significativa en el mercado sin generar sobresaltos en la cotización oficial. La combinación de una mayor oferta y una demanda menos intensa facilitó la compra de dólares por parte del organismo, que logró sumar reservas mediante una participación elevada dentro de la rueda cambiaria.

El objetivo oficial: fortalecer el balance del Banco Central

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, había señalado que la meta para este año consiste en continuar fortaleciendo el balance de la entidad mediante la acumulación de divisas. Este objetivo se encuentra enmarcado dentro del esquema económico impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

Las proyecciones oficiales contemplan que el saldo comprador del Banco Central durante el año pueda ubicarse por encima de lo inicialmente previsto, aunque su evolución estará sujeta al comportamiento del mercado cambiario durante el segundo semestre.

De esta manera, la compra de USD 280 millones realizada este lunes se incorpora a una trayectoria de acumulación de reservas que el organismo busca extender. La continuidad de la racha compradora, junto con el volumen de divisas adquirido durante 2026, forma parte de la estrategia oficial destinada a consolidar una posición externa más sólida y ampliar el margen de reservas internacionales del Banco Central.