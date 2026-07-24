El BCRA acelera la compra de dólares y supera los USD 13.000 millones en 2026

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró la rueda de este viernes con una de sus intervenciones más fuertes del mes: adquirió USD 345 millones en el mercado oficial, una operación que permitió elevar el saldo acumulado de compras durante 2026 por encima de los USD 13.000 millones.

La adquisición se dio en el marco de la cuarta etapa del programa monetario y cambiario que el equipo económico puso en marcha en enero, una fase en la que la autoridad monetaria busca sostener la acumulación de divisas dentro de los objetivos establecidos para el año.

Con la operación registrada este viernes, las compras acumuladas alcanzaron los USD 13.101 millones, una cifra que se ubica dentro del rango objetivo fijado por el Gobierno para todo 2026, establecido entre USD 10.000 y USD 17.000 millones.

El resultado de la jornada reflejó además el peso específico del Banco Central dentro del funcionamiento del mercado de cambios. El volumen operado alcanzó los USD 461 millones, por lo que la entidad absorbió cerca del 75% de las divisas negociadas al contado, marcando una presencia significativa en la rueda.

Una racha compradora sostenida durante 2026

La intervención de este viernes profundizó una tendencia que se mantiene a lo largo del año. Con este resultado, el saldo comprador de julio ascendió a USD 1.936 millones, mientras que la entidad acumuló 134 jornadas consecutivas con saldo positivo, considerando tanto sus operaciones dentro como fuera del mercado cambiario.

Este desempeño se desarrolla dentro de una dinámica en la que confluyen distintos sectores generadores de divisas. Las compras del Banco Central se vinculan con los flujos provenientes de:

Liquidaciones del complejo agroexportador.

Ingresos del sector energético.

Aportes del sector minero.

Colocaciones de deuda en los mercados internacionales realizadas por empresas y gobiernos provinciales.

Estos movimientos permitieron que la autoridad monetaria pudiera "captar una parte considerable de los dólares disponibles" entre enero y julio, en un período en el que los ingresos de divisas marcaron el ritmo de la acumulación de reservas.

El comportamiento del mercado y la intervención del Central

La estrategia de compras atravesó distintos momentos durante el año. En junio, la autoridad monetaria redujo su intervención para aliviar la presión sobre la divisa, en un contexto en el que el tipo de cambio mayorista avanzó más de 5% y se ubicó por encima de la inflación por primera vez desde octubre de 2025.

La compra de este viernes, por USD 345 millones, representó la mayor adquisición desde los USD 532 millones comprados diez días atrás. La operación coincidió con una jornada en la que el dólar mayorista volvió a marcar un máximo nominal histórico.

El tipo de cambio mayorista cerró en $1497, luego de registrar una suba de $8 durante el día y un incremento de $19 en la semana. De esta manera, la acumulación de reservas se produjo en paralelo a una dinámica cambiaria con nuevos niveles nominales.

Reservas internacionales por encima de los USD 49.000 millones

En simultáneo con las compras de divisas, las reservas internacionales brutas del Banco Central volvieron a ubicarse por encima de los USD 49.000 millones.

El stock cerró la jornada en USD 49.183 millones, con un incremento diario de USD 499 millones. Según el detalle informado, esta mejora estuvo explicada principalmente por dos factores:

Las compras de divisas realizadas por el Banco Central.

La mejora en la valuación de algunos activos que integran el balance del Central.

El cierre de la rueda dejó así un nuevo registro dentro del programa monetario y cambiario iniciado en enero: una acumulación anual de compras por USD 13.101 millones, una intervención diaria que absorbió la mayor parte de los dólares operados al contado y un nivel de reservas internacionales que superó nuevamente la barrera de los USD 49.000 millones.