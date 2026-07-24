Ravier anticipó que el dólar podría llegar a $1.800 y ratificó la estabilidad cambiaria

El vocero presidencial Adrián Ravier analizó el panorama económico y cambiario de la Argentina y planteó que existe la posibilidad de que el dólar llegue a $1.700 o $1.800 en los próximos meses, aunque remarcó que esa eventual suba no implicaría un salto abrupto ni una crisis cambiaria como las registradas en otras etapas.

"Que el tipo de cambio llegue a 1.700 o 1.800 dentro de unos meses es una posibilidad, pero la estabilidad cambiaria está muy clara", sostuvo Ravier durante una entrevista en el canal de streaming Carajo.

El funcionario también consideró difícil determinar si actualmente existe o no un atraso cambiario. Sin embargo, explicó que, si se produjera una corrección, sería mínima y no tendría un impacto significativo sobre el bolsillo de los argentinos. "Bajo el criterio de mirar el promedio del tipo de cambio de los últimos años, hoy estamos un poquito abajo. Si hubiera una corrección, esa corrección no sería significativa", afirmó.

En ese marco, Ravier buscó diferenciar el escenario actual de las experiencias de fuertes saltos cambiarios registradas en otros momentos.

La comparación con el gobierno de Cambiemos

Durante la entrevista, el vocero presidencial cuestionó el antecedente del gobierno de Mauricio Macri y recordó la evolución del tipo de cambio durante la administración de Cambiemos."Cuando uno mira lo que le pasó al macrismo, ellos estaban con un tipo de cambio de 15 pesos y se les fue a 60", sostuvo.

Ravier utilizó ese antecedente para explicar por qué considera descartada la posibilidad de una corrección de magnitudes similares en el escenario actual. Para graficar la diferencia entre una suba moderada y un salto abrupto, planteó distintos ejemplos:

Cuadruplicar el tipo de cambio actual significaría pasar de $1.500 a $6.000.

Si se tomara como referencia lo ocurrido en 2002, cuando el dólar pasó de $1 a $3, el equivalente actual sería pasar de $1.500 a $4.500.

Un escenario en el que el dólar llegue a $1.700 o $1.800 en los próximos meses, en cambio, es considerado una posibilidad.

"Nadie ve ese escenario. Ahora, que el tipo de cambio llegue a $1.800, a $1.700 dentro de unos meses, es una posibilidad", indicó. "La estabilidad cambiaria está muy clara. Yo no me preocupo por ese lado", añadió.

Reservas, cuenta corriente y los argumentos del Gobierno

El vocero presidencial destacó una serie de factores que, desde su perspectiva, resultan incompatibles con un escenario de fuerte atraso cambiario. Entre los elementos que mencionó se encuentran:

El Banco Central está comprando reservas.

Existe superávit en cuenta corriente.

El Gobierno ha comprado dólares para acumular reservas.

Se busca fortalecer el peso.

Se trabaja en el saneamiento del balance del Banco Central.

"Hay muchas buenas noticias que claramente no son compatibles con tener atraso cambiario", sostuvo Ravier. Según su análisis, la política económica implementada por el Gobierno de Javier Milei apunta a fortalecer la posición macroeconómica y a evitar los desequilibrios que, en su opinión, pueden derivar en crisis cambiarias.

Ravier sostuvo que, desde una perspectiva macroeconómica, el Gobierno implementó las medidas necesarias para alcanzar solidez. "Ha comprado dólares para acumular reservas, fortalecer el peso y sanear el balance del Banco Central", expresó.

La comparación con la crisis de 2019

Consultado sobre la posibilidad de que se produzca una crisis similar a la de 2019, Ravier rechazó esa posibilidad y volvió a diferenciar la situación actual de la etapa de Mauricio Macri. "No existe ningún escenario parecido al de Macri en 2019, cuando los pasivos remunerados y las Lebac provocaron una crisis cambiaria. Hoy no necesitamos tomar deuda", afirmó.

El vocero también valoró el programa financiero presentado recientemente y destacó el trabajo conjunto entre el Ministerio de Economía y el Banco Central.

"El equipo conjunto del Ministerio de Economía y el Banco Central está mostrando una solidez que aleja la posibilidad de temblores como los ocurridos en distintos momentos de la historia argentina", aseguró.

La evaluación oficial se apoya así en la idea de que el actual esquema financiero y monetario presenta características diferentes a las que precedieron a la crisis cambiaria de 2019.

Los riesgos externos y el impacto del clima

Ravier también advirtió que ningún país está completamente exento de los shocks externos. Entre los factores que podrían modificar el escenario mencionó el salto del precio del petróleo derivado del conflicto en Medio Oriente y las contingencias climáticas que pueden afectar la generación de dólares.

"Una mala cosecha, una sequía o inundaciones te pueden golpear por la falta de dólares y generar un cambio en el escenario", señaló. El planteo introduce una advertencia dentro de una evaluación general positiva. Aunque el Gobierno considera que la economía presenta mayor solidez, existen factores externos que pueden alterar las condiciones macroeconómicas.

De esta manera, el escenario proyectado combina una perspectiva de estabilidad cambiaria con la posibilidad de que determinados acontecimientos internacionales o climáticos generen presiones sobre la disponibilidad de divisas.

La mirada hacia las elecciones de 2027

De cara a cómo llegará la economía a las elecciones de 2027, Ravier proyectó una evolución positiva del riesgo país y de la capacidad del Gobierno para colocar deuda.

"Creo que el riesgo país va a seguir bajando y que el Gobierno tiene una fortaleza también para colocar deuda", anticipó. Sin embargo, aclaró que la utilización del concepto "tomar deuda" requiere una precisión.

"Cuando decimos colocar deuda, hay que tener cuidado, porque pareciera ser que estamos tomando deuda, en realidad estamos tomando deuda para cancelar la deuda heredada", explicó.

La proyección oficial apunta a que la mejora de las condiciones financieras y la solidez macroeconómica permitan sostener el proceso hacia los próximos años.

El RIGI y la expectativa de inversiones millonarias

Otro de los elementos destacados por Ravier fue el impacto que, según su análisis, comenzará a tener el RIGI. El vocero sostuvo que los proyectos vinculados con ese régimen apenas están comenzando, pero que pueden generar una entrada de inversiones de miles de millones de dólares.

"Son proyectos que apenas están arrancando y van a generar una entrada de inversiones de miles de millones de dólares, que tendrán impacto en el mercado", afirmó. La expectativa del Gobierno es que esos proyectos contribuyan a fortalecer el flujo de inversiones y tengan consecuencias sobre la dinámica económica y cambiaria.

En ese marco, Ravier anticipó un escenario de:

Inflación en baja.

Pobreza en baja.

Indigencia en baja.

Crecimiento económico positivo.

Equilibrio fiscal.

Mayor solidez macroeconómica.

"Desde ese punto de vista, veo una inflación, una pobreza y una indigencia en baja, un crecimiento económico positivo, equilibrio fiscal y una solidez macro", sostuvo.

Tres años de crecimiento y la posibilidad de deflación

Ravier también proyectó que la Argentina podría atravesar tres años de crecimiento económico después de un extenso período de dificultades. "Creo que vamos a tener tres años de crecimiento económico después de muchísimo tiempo. ¿Hace cuánto que Argentina no tiene una actividad económica con crecimiento positivo? Más de una década atrás", afirmó.

En cuanto a la inflación, el vocero consideró que podría existir la posibilidad de una deflación a futuro, aunque aclaró que se trata de una proyección de largo plazo.

"Estamos especulando muy a futuro. Todavía estamos en un 30% de inflación anual", señaló. La advertencia marca el contraste entre las expectativas de largo plazo y la situación actual. Mientras Ravier proyecta una posible evolución hacia escenarios de menor inflación, incluso con la posibilidad de deflación, reconoce que el país todavía atraviesa un nivel de inflación anual del 30%.