El Gobierno ratificó su política cambiaria tras el traspié de Ravier con el dólar a $1800

El Gobierno debió salir este viernes a ratificar que la política monetaria y la estrategia cambiaria oficial no se tocan, luego de que el vocero presidencial, Adrián Ravier, planteara que era "una posibilidad" que el dólar alcanzara los $1800 en los próximos meses. La afirmación, realizada durante un streaming oficialista, generó malestar dentro de La Libertad Avanza y obligó a la Casa Rosada a desmentir cualquier intento de devaluación.

El episodio se produjo en torno a un tema especialmente sensible para la Argentina y para la administración de Javier Milei: el comportamiento del dólar. Aunque la cotización no ocupaba la agenda actual del oficialismo, las declaraciones de su portavoz reactivaron la discusión y llevaron a funcionarios y dirigentes a remarcar que no existe una planificación para una corrección del tipo de cambio en los niveles mencionados.

Fuentes autorizadas de la Casa Rosada aseguraron a LA NACION que no habrá ninguna modificación en la estrategia cambiaria oficialista. En las altas esferas del Gobierno resumieron la situación con una frase contundente: "No hay nada; Ravier se equivocó".

La frase que obligó a una ratificación oficial

La controversia comenzó en La Misa, el programa conducido por Daniel Parisini, alias Gordo Dan, en el streaming oficialista Carajo. Allí, Ravier intentó referirse a la estabilidad del tipo de cambio durante la gestión de Milei, pero durante su explicación deslizó como un escenario posible que el dólar pudiera ubicarse entre $1700 y $1800 dentro de algunos meses.

El vocero planteó una comparación histórica para explicar distintos saltos cambiarios. En ese contexto, sostuvo:

"Cuando uno mira lo que le pasó al macrismo, ellos estaban en un tipo de cambio en $15, se fue a $60. Cuadruplicar el tipo de cambio significaría que hoy pasamos de $1500 a $6000. En 2002, el tipo de cambio pasó de $1 a $3; sería como hoy pasar de $1500 a $4500. Nadie ve ese escenario. Ahora, que el tipo de cambio llegue a $1800, a $1700, para dentro de unos meses es una posibilidad".

La referencia a ese eventual escenario generó repercusiones dentro del oficialismo y obligó a las autoridades a reafirmar que no existe una decisión ni una planificación destinada a llevar el dólar a esos valores.

Adrián Ravier

"Descartado que eso suceda"

Durante la tarde, fuentes oficiales buscaron despejar cualquier duda respecto del rumbo cambiario. "Descartado que eso suceda [lo del dólar a $1800]. No está en la planificación", remarcaron.

La aclaración apuntó directamente a desactivar la interpretación de que las palabras de Ravier pudieran reflejar un cambio en la estrategia económica del Gobierno. La Casa Rosada sostuvo que la política monetaria permanece sin modificaciones y que no existe ningún intento de devaluación en los niveles planteados por el portavoz.

Otra voz importante de La Libertad Avanza (LLA) utilizó como argumento los movimientos del Banco Central durante este año para defender la continuidad de la política cambiaria actual. "Mirá la cantidad de dólares que compró el BCRA en las últimas jornadas. El valor del dólar se mantiene por las compras del Central", explicó esa fuente.

La referencia buscó dejar de lado un escenario de corrección del tipo de cambio hacia los niveles mencionados por Ravier y remarcar que el comportamiento reciente del dólar se encuentra relacionado con las compras realizadas por el Banco Central.

Un dólar en su máximo del año

La discusión se produjo en una jornada en la que el dólar oficial minorista se ubicó entre $1515 y $1520, aproximadamente 0,3% por encima de su cierre anterior. La suba fue leve, aunque la cotización alcanzó de todos modos su máximo del año.

En ese contexto, la mención de un eventual salto hasta $1700 o $1800 generó especial atención dentro del oficialismo. El rango planteado por Ravier implicaría una devaluación de entre 13% y 20% respecto de los valores mencionados.

El impacto potencial de sus palabras fue tal que, según había contado LA NACION más temprano, en Balcarce 50 monitorearon si las declaraciones del reemplazante de Manuel Adorni tenían consecuencias sobre la cotización.

El episodio reflejó la sensibilidad que tiene cualquier referencia al dólar dentro de la comunicación oficial. El Gobierno debió intervenir para asegurar que las declaraciones del vocero no representaban un cambio de rumbo ni anticipaban una modificación de la política monetaria.

Malestar interno y críticas al vocero

Las declaraciones de Ravier generaron malestar dentro del oficialismo. Aunque sus laderos libertarios intentaron, una vez más, argumentar que al vocero lo habían "sacado de contexto", una fuente importante del oficialismo admitió: "Viene derrapando".

Por el momento, no parece que Ravier vaya a quedar fuera de su puesto. Sin embargo, las críticas internas contra el portavoz se exacerbaron. "Es un buen comunicador, vamos a esperar que no patine más", buscaron convencerse en el mundillo libertario.

La evaluación puertas adentro quedó sintetizada en otra frase: "Se viene mandando una por semana". Desde su incorporación, el vocero incurrió en una serie de pasos en falso que generaron ruido en la comunicación de la Casa Rosada. Sin embargo, el episodio del dólar fue considerado el más complicado porque ingresó directamente en el terreno económico, el área que siempre ocupa un lugar predominante para Milei.

Quién es Adrián Ravier

Adrián Ravier nació en la ciudad de Buenos Aires en 1978, aunque está instalado en La Pampa. Es economista especializado en teoría monetaria, ciclos económicos, finanzas públicas e historia del pensamiento económico.

Su ingreso a la política se produjo como diputado nacional libertario. Durante su paso por la Cámara baja, integró la comisión de Presupuesto y Hacienda.

Actualmente ocupa el cargo de vocero presidencial y tiene la responsabilidad de llevar la voz del presidente Javier Milei. Precisamente por ese rol, sus declaraciones sobre el dólar generaron una reacción inmediata dentro de la Casa Rosada.

El Gobierno debió ratificar que no habrá cambios en la política monetaria ni en la estrategia cambiaria oficial, mientras que fuentes oficiales insistieron en que un dólar a $1800 está "descartado" y "no está en la planificación". La aclaración buscó cerrar la controversia, aunque el episodio profundizó las críticas internas sobre la actuación del portavoz y volvió a poner bajo la lupa la comunicación oficial en un área particularmente sensible para la administración de Milei.