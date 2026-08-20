El BCRA realizó la mayor compra de dólares del mes y las reservas alcanzaron un nuevo máximo en la era de Milei

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sigue sumando dólares para reforzar y aumentar las reservas internacionales y, este jueves, alcanzó un nuevo máximo en la presidencia de Javier Milei.

La autoridad monetaria anotó 16 jornadas consecutivas con saldo comprador en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Ese número se reinició luego de no registrar intervención alguna hacia finales de julio, quebrando una racha de 135 jornadas al hilo con compras.

En concreto, este jueves adquirió US$ 89 millones en el mercado mayorista y ya lleva acumulados US$ 16.770 millones desde que puso en marcha la "fase 4" del programa monetario.

El mismo tiene como objetivo acumular entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones, dependiendo de la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios.

Por otro lado, las reservas anotaron una suba diaria de US$ 340 millones y llegaron hasta los US$ 50.342 millones, marcando un nuevo máximo en la gestión libertaria y desde hace siete años, cuando las mismas se ubicaban en torno a los US$ 50.100 millones bajo la presidencia de Mauricio Macri.

Las reservas ya habían superado la barrera de los US$ 50.000 millones en la gestión libertaria: la primera fue a comienzos de agosto, cuando alcanzó los US$ 50.059 millones, seguido por el 19 del corriente mes (US$ 50.002 millones).

De cara a las elecciones presidenciales de 2027, el Gobierno ya adelantó que el BCRA comprará otros US$ 10.000 millones para sumar a las reservas.

La estrategia fue planteada por el viceministro de Economía, José Luis Daza, quien señaló durante una entrevista que la autoridad monetaria continuará comprando divisas en el mercado cambiario.

"Este año acordamos comprar US$ 10.000 millones en reservas. Ya estamos en casi US$ 14.000 millones. De acá a la elección vamos a comprar US$ 10.000 millones más", afirmó el funcionario durante Experiencia IDEA Rosario, un cónclave que juntó a empresarios en la Bolsa de Comercio de Rosario.

La decisión también busca reforzar la capacidad del Gobierno para afrontar los compromisos financieros que tendrá la Argentina durante el próximo año, en un contexto en el que el calendario electoral puede incrementar la incertidumbre en los mercados.

"Vamos a llegar con más reservas, con superávit fiscal consolidado, con superávit de cuenta corriente, con la inflación bajando y la economía creciendo", aseguró Daza.