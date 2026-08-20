La economía creció 0,8% en junio y acumuló una mejora de 1,9% en el primer semestre

La actividad económica argentina registró en junio una nueva mejora mensual y consolidó durante el primer semestre una evolución positiva. Según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) aumentó 0,8% en la medición desestacionalizada respecto de mayo, mientras que en la comparación interanual presentó un crecimiento del 2,7%.

El resultado de junio se produjo después de que en mayo la actividad hubiera avanzado 0,2% en términos desestacionalizados. Con la nueva variación, el indicador acumuló durante los primeros seis meses del año un crecimiento del 1,9%, marcando una evolución positiva en el período.

El desempeño, sin embargo, no fue homogéneo entre los distintos sectores que componen el indicador. De los 15 sectores relevados por el organismo estadístico, 12 registraron mejoras interanuales en junio, mientras que otros tres presentaron caídas.

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La actividad económica creció 2,7% interanual en junio de 2026 y 0,8% con respecto a mayo https://t.co/pgaDZnApcy pic.twitter.com/llavzyrTqy — INDEC Argentina (@INDECArgentina) August 20, 2026

Doce sectores mostraron mejoras durante junio

Entre las actividades que tuvieron una evolución positiva se destacaron especialmente Pesca, con una expansión interanual del 247,6%, y Explotación de minas y canteras, que registró un incremento del 15,6%.

El listado completo de los sectores que mostraron variaciones positivas quedó conformado de la siguiente manera:

Pesca: 247,6%.

247,6%. Explotación de minas y canteras: 15,6%.

15,6%. Intermediación financiera: 5,1%.

5,1%. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 4,6%.

4,6%. Construcción: 2,8%.

2,8%. Industria manufacturera: 1,9%.

1,9%. Hoteles y restaurantes: 1,8%.

1,8%. Transporte y comunicaciones: 1,5%.

1,5%. Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: 1,3%.

1,3%. Servicios sociales y de salud: 1%.

1%. Comercio mayorista, minorista y reparaciones: 0,8%.

0,8%. Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: 0,4%.

La amplitud de los sectores que registraron mejoras explica parte del resultado general del EMAE. Las variaciones positivas abarcaron actividades vinculadas con la producción primaria, la minería, la industria, la construcción, el comercio, los servicios y la intermediación financiera.

Entre los datos más sobresalientes aparece el comportamiento de la Pesca, cuyo incremento interanual alcanzó el 247,6%. También se destacó la evolución de la Explotación de minas y canteras, con una suba del 15,6%.

Tres actividades cerraron junio en terreno negativo

El crecimiento general de la actividad convivió con retrocesos en tres de los sectores relevados por el INDEC. La mayor caída correspondió a Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria, con una variación negativa del 1,5% interanual.

A continuación se ubicaron Electricidad, gas y agua, que descendió 0,4%, y Enseñanza, con una baja del 0,1%. Los sectores con variaciones negativas fueron:

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria: -1,5%.

-1,5%. Electricidad, gas y agua: -0,4%.

-0,4%. Enseñanza: -0,1%.

De esta manera, el comportamiento de junio presentó una combinación de expansiones y retrocesos. Mientras la mayoría de los sectores relevados mostró mejoras interanuales, algunas actividades registraron disminuciones que incidieron en la composición final del indicador.

La reacción de Javier Milei y Luis Caputo

El dato difundido por el INDEC fue celebrado por el presidente Javier Milei, quien destacó el resultado a través de sus redes sociales y utilizó la cifra para cuestionar a sus críticos en materia económica.

El mandatario calificó el escenario como de "actividad volando" y apuntó contra quienes cuestionan la evolución de la economía. En su mensaje sostuvo: "Este dato le va a caer muy mal a todos los periodistas corruptos ensobrados y a chantas con credencial en economía. Ah! 13 de 16 sectores crecen, sabiendo que es objetivo de política económica que caída la actividad del Estado".

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, también celebró el resultado mediante una publicación en su cuenta de X. Allí reiteró que "la economía creció 0,8% mensual en junio".

Caputo puso además el foco en otro de los indicadores que acompañan el análisis de la evolución de la actividad: el denominado indicador tendencia-ciclo. Según explicó, este índice permite observar la dinámica subyacente del nivel de actividad al extraer el componente irregular.

En ese sentido, remarcó que el indicador tendencia-ciclo creció 0,2% mensual y acumuló 27 meses consecutivos de crecimiento.

Una expansión sostenida

El dato de los 27 meses consecutivos de crecimiento adquiere relevancia dentro de la lectura realizada por el ministro de Economía, quien señaló que se trata del ciclo expansivo más largo desde el registrado entre junio de 2009 y agosto de 2011.

Así, la medición de junio no solamente mostró una mejora de la actividad respecto de mayo, sino que también se incorporó a una secuencia que, de acuerdo con el indicador tendencia-ciclo citado por Caputo, lleva más de dos años de crecimiento consecutivo.

En paralelo, el EMAE acumuló durante el primer semestre una mejora del 1,9%, mientras que la comparación con junio del año anterior arrojó una expansión del 2,7%.

El resultado también expone las diferencias existentes entre los sectores que integran la economía. La fuerte expansión de Pesca y el avance de Explotación de minas y canteras convivieron con el retroceso de Administración pública y defensa, Electricidad, gas y agua y Enseñanza.