La confianza del consumidor cayó 1,1% en agosto, y todavía supera el nivel de hace un año

La confianza de los consumidores volvió a mostrar un retroceso durante agosto, aunque el indicador todavía permanece por encima del nivel registrado un año atrás. Según el último informe de la Universidad Torcuato Di Tella, el Índice de Confianza al Consumidor (ICC) cayó 1,08% respecto de julio, en un nuevo descenso mensual luego de la baja del 4,78% registrada durante el mes anterior.

El índice elaborado por el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella se ubicó en 40,23 puntos durante el octavo mes del año. Si bien el resultado refleja una nueva disminución en la medición mensual, la comparación interanual mantiene un signo positivo: el ICC mostró un incremento de 0,71% respecto de agosto de 2025, de acuerdo con el reporte al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

El comportamiento del indicador exhibe así dos lecturas diferentes. Por un lado, la confianza se debilitó frente al mes anterior y acumuló una nueva caída luego del retroceso registrado en julio. Por otro, el nivel alcanzado en agosto continúa siendo superior al de un año atrás.

El indicador todavía está por debajo de su máximo reciente

El informe también pone el resultado de agosto en perspectiva respecto de los valores alcanzados durante el actual gobierno. En este sentido, señaló que el índice acumula una caída de 15,09% desde el pico registrado en enero de 2025, cuando había alcanzado los 47,38 puntos.

El dato permite dimensionar la distancia entre el nivel actual de confianza y aquel máximo. En agosto, con 40,23 puntos, el indicador se encuentra por debajo de los 47,38 puntos registrados en enero de 2025.

Al mismo tiempo, la evolución desde el mínimo registrado anteriormente presenta una trayectoria diferente. El informe remarcó que, desde el piso alcanzado en enero de 2024, después de las primeras medidas del presidente Milei, cuando el índice había descendido a 35,60 puntos, el ICC acumula una suba de 13,01%.

Los principales puntos de referencia del indicador son:

Agosto de 2026: 40,23 puntos.

40,23 puntos. Pico de enero de 2025: 47,38 puntos.

47,38 puntos. Piso de enero de 2024: 35,60 puntos.

35,60 puntos. Variación mensual en agosto: -1,08%.

-1,08%. Variación interanual: +0,71%.

+0,71%. Caída desde el pico de enero de 2025: -15,09%.

-15,09%. Suba desde el piso de enero de 2024: +13,01%.

Diferencias entre el Interior, GBA y CABA

El comportamiento de la confianza también presentó diferencias importantes según la región. Mientras algunas áreas registraron incrementos, el Interior mostró una caída significativa durante agosto. El mayor aumento se observó en el Gran Buenos Aires (GBA), con una mejora del 0,41%. En segundo lugar quedó la Ciudad de Buenos Aires (CABA), donde el indicador registró un incremento del 0,11%.

En contraste, el Interior presentó una disminución del 3,79%, marcando el retroceso más pronunciado entre las tres regiones consideradas. Sin embargo, pese a esta caída mensual, el Interior continúa mostrando el índice de confianza más elevado de las tres regiones, con 43,82 puntos. El GBA, por su parte, mantiene el valor más bajo, con 38,27 puntos.

La comparación regional queda de esta manera:

Interior: 43,82 puntos; variación de -3,79%.

43,82 puntos; variación de -3,79%. Gran Buenos Aires: 38,27 puntos; variación de +0,41%.

38,27 puntos; variación de +0,41%. Ciudad de Buenos Aires: variación de +0,11%.

Los resultados muestran que el movimiento mensual no fue uniforme y que la evolución de la confianza presentó comportamientos diferentes según el lugar de residencia de los consumidores.

Los hogares de menores ingresos mejoraron su confianza

El nivel de ingresos también marcó diferencias en la evolución del ICC durante agosto. Los hogares de ingresos bajos registraron un aumento de la confianza del 2,13%, mientras que los hogares de ingresos altos mostraron una disminución del 1,76%.

A pesar del retroceso registrado entre los hogares de mayores ingresos, este grupo continúa exhibiendo un índice superior al de los hogares de menores ingresos. En términos de niveles, el ICC alcanzó:

Hogares de ingresos altos: 42,68 puntos.

42,68 puntos. Hogares de ingresos bajos: 36,76 puntos.

De esta manera, el comportamiento mensual fue inverso entre ambos segmentos: mientras la confianza aumentó entre los hogares de ingresos bajos, disminuyó entre los de ingresos altos. Sin embargo, el nivel absoluto del índice continúa siendo mayor entre los hogares de ingresos altos.

Mejoró la percepción macroeconómica

El análisis de los distintos componentes del índice permite observar con mayor precisión qué factores explicaron el retroceso general de agosto.

El subíndice de Situación Macroeconómica registró un aumento del 3,06% durante el mes. Se trata del único de los componentes señalados que presentó una evolución positiva. En cambio, los restantes componentes del ICC mostraron disminuciones. La mayor caída correspondió a Bienes Durables e Inmuebles, con un retroceso del 4,03%. Le siguió Situación Personal, que disminuyó 3,31%.

El comportamiento de estos componentes permite observar que la mejora en la percepción de la situación macroeconómica no se tradujo en una recuperación general de la confianza. Por el contrario, los consumidores mostraron un mayor pesimismo en aspectos vinculados con las condiciones personales y con la posibilidad de adquirir bienes durables e inmuebles.

Mejoraron las expectativas

El informe de la Di Tella también dividió los resultados según el horizonte temporal de las percepciones de los consumidores. En este análisis aparecen diferencias entre la evaluación del presente y las expectativas hacia adelante.

Durante agosto, las Condiciones Presentes retrocedieron 3,18%, mientras que las Expectativas Futuras registraron un aumento de 0,44%.

La comparación con agosto de 2025 vuelve a mostrar esta diferencia. Las Condiciones Presentes se ubicaron 1,65% por debajo del nivel registrado un año atrás, mientras que las Expectativas Futuras se encontraron 2,44% por encima del registro de agosto de 2025.

El resultado combina, por lo tanto, una percepción menos favorable del escenario actual con una visión relativamente más positiva respecto del futuro.