El Gobierno convocó al Consejo del Salario para definir un nuevo salario mínimo

El Gobierno convocó al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para avanzar en la determinación de un nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y establecer los montos mínimo y máximo correspondientes a la prestación por desempleo. La reunión fue fijada para el próximo viernes 28 de agosto de 2026 y se desarrollará mediante una plataforma virtual.

La convocatoria fue oficializada a través de la Resolución 1/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, según informó la Agencia Noticias Argentinas. El documento establece la participación de representantes tanto de los empleadores como de los trabajadores, quienes desempeñarán sus funciones "ad-honorem".

El encuentro tendrá una instancia plenaria ordinaria y una segunda sesión prevista para el mismo día. De acuerdo con el Artículo 1° de la resolución, la primera reunión comenzará a las 12:30, mientras que la segunda sesión fue establecida para las 14:00.

La convocatoria abre así el proceso formal para tratar dos cuestiones centrales dentro de la agenda del Consejo: la determinación del nuevo salario mínimo y la actualización de los valores vinculados con las prestaciones por desempleo.

La composición del Consejo

La resolución también detalla la conformación del organismo encargado de abordar estas cuestiones. El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil estará integrado por 16 representantes de los empleadores y 16 representantes de los trabajadores.

Los integrantes serán designados por el Poder Ejecutivo y ejercerán sus funciones ad-honorem. A ellos se suma un Presidente, designado por el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. La normativa establece que los representantes tendrán una duración de cuatro años en sus funciones.

De esta manera, la reunión convocada para el 28 de agosto contará con la participación de los distintos sectores que integran el organismo y que deberán intervenir en el tratamiento de los temas incluidos en el orden del día.

La resolución establece además una instancia específica destinada a formalizar las decisiones que surjan del encuentro. Para ello, se contempla la designación de dos consejeros presentes de cada sector para la suscripción del acta.

Los temas que llegarán al plenario

En su Artículo 2°, la Resolución 1/2026 fijó el orden del día de la sesión plenaria. Allí se incluye la designación de los consejeros que suscribirán el acta y la consideración de los asuntos elevados al plenario por la Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y prestaciones por desempleo.

El mecanismo contempla así una instancia previa de análisis dentro de la propia estructura del Consejo. Los temas que serán elevados posteriormente al plenario serán tratados por la Comisión en una reunión convocada para la misma jornada del viernes 28 de agosto.

La Comisión se reunirá antes del plenario

Antes de la sesión plenaria, la resolución dispone una reunión de la Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y prestaciones por desempleo. La convocatoria fue establecida para las 10:00 del viernes 28 de agosto, también mediante plataforma virtual. En esa instancia se abordarán específicamente los valores que luego serán considerados en el plenario. La comisión tendrá como eje la determinación del Salario Mínimo, Vital y Móvil, sus modificatorias y los montos correspondientes a la prestación por desempleo.

El esquema previsto concentra así durante una misma jornada las distintas etapas del proceso. Primero se reunirá la comisión, a las 10:00; posteriormente se desarrollará la sesión plenaria ordinaria, a las 12:30; y finalmente quedó establecida una segunda sesión para las 14:00.