El dólar cayó tras el feriado extra largo y creció la distancia con el techo de la banda cambiaria

El dólar cerró a la baja este miércoles, luego del feriado extra largo motivado por la visita del papa León XIV. La vuelta a la actividad estuvo atravesada por la expectativa de los inversores, que concentraron su atención en la reacción del tipo de cambio oficial y de los dólares financieros, en un contexto de volatilidad internacional y presión sobre los activos argentinos.

Después de varias jornadas sin operaciones en el mercado cambiario, el segmento mayorista registró un descenso de $1,5, equivalente a una caída del 0,1%, y finalizó en $1.444. Sin embargo, dentro del plazo a un día (T+1), la cotización avanzó hasta los $1.446.

Uno de los datos relevantes de la jornada fue la ampliación de la distancia respecto del techo de la banda cambiaria. Pese a la baja registrada por el tipo de cambio mayorista, la brecha con ese límite, que actualmente se encuentra en $1.965,55, se expandió al 27,3%.

En cuanto al nivel de actividad, el volumen negociado en el segmento de contado superó los u$s426,8 millones, en una rueda condicionada por las particularidades operativas de la jornada.

Las restricciones operativas y las expectativas del mercado

El feriado en Estados Unidos por el Día de los Veteranos introdujo una limitación adicional para las operaciones locales. En ese marco, las transacciones quedaron restringidas a aquellas que las entidades financieras realizan contra cuentas propias en dólares abiertas en el Banco Central (BCRA), además de las operaciones cuya liquidación se concreta a partir de mañana.

En paralelo, los contratos de dólar futuro mostraron variaciones negativas, con bajas de hasta el 0,4% en los tramos correspondientes a 2026. Las cotizaciones de estos instrumentos reflejaron las expectativas del mercado sobre la evolución del tipo de cambio en los próximos meses.

De acuerdo con las proyecciones implícitas en las operaciones, el dólar mayorista se ubicaría en $1.563,5 para fines de noviembre, mientras que para el cierre de diciembre la estimación asciende a $1.593.

En total, las transacciones vinculadas a este segmento alcanzaron aproximadamente los US$ 674 millones, un volumen que se suma a la actividad registrada en el mercado de contado durante la jornada.

El dólar minorista, el blue y las cotizaciones financieras

En el segmento minorista, el Banco Nación (BNA) mantuvo sin cambios el precio del billete estadounidense, que se sostuvo en $1.570 para la venta. A partir de esa cotización, el dólar tarjeta cerró en $2.041,0.

Por su parte, el relevamiento de entidades financieras que elabora el Banco Central ubicó el tipo de cambio oficial promedio en $1.572,92 para la venta. El dato permitió observar el comportamiento de las cotizaciones minoristas más allá del valor de referencia establecido por el Banco Nación.

En el mercado informal, el dólar blue se posicionó en $1.565 para la venta. De esta manera, continuó siendo la alternativa más económica frente a las cotizaciones financieras, en una jornada en la que los distintos segmentos mostraron movimientos dispares.

Los dólares financieros, en tanto, tuvieron comportamientos contrapuestos. El dólar MEP registró una caída del 0,8% y terminó en $1.571,84, mientras que el contado con liquidación (CCL) avanzó un 0,4%, hasta alcanzar los $1.663,77.