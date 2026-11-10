El riesgo país vuelve a bajar y se aleja de los 900 puntos

El riesgo país de la Argentina volvió a bajar este martes 10 de noviembre y se ubicó en 856 puntos básicos, alejándose de la barrera de las 900 unidades que había superado la semana pasada por primera vez en más de un año. El retroceso se produjo durante una jornada sin operatoria en el mercado local, debido al feriado nacional vinculado con la visita del papa León XIV.

El indicador elaborado por el banco de inversión JP Morgan registró una nueva disminución respecto del cierre anterior y extendió la tendencia descendente que había comenzado el lunes. De acuerdo con uno de los datos difundidos, la caída fue de 16 puntos, desde las 872 unidades hasta los 856 puntos, lo que representa un retroceso del 1,9%. Otra referencia de la misma información señala una reducción de 17 puntos frente al cierre previo.

La evolución del indicador prolonga el movimiento registrado durante la jornada anterior, cuando el riesgo país había experimentado una importante contracción. Una de las cifras consignadas para el lunes señala una baja de 52 unidades, mientras que otra referencia indica un recorte de 66 puntos, luego de que el indicador cerrara la semana previa en 933 puntos.

Pese a las dos jornadas consecutivas de retroceso, la evolución acumulada continúa mostrando números negativos para el indicador. Durante el penúltimo mes del año, el riesgo país registra una suba del 9,9%, mientras que, si se considera el acumulado de 2026, el incremento alcanza el 51,5%.

La nueva baja representa un alejamiento de los niveles superiores a los 900 puntos básicos que habían generado preocupación en el mercado durante la semana pasada. En aquel momento, el indicador había superado esa referencia en medio de un renovado nerviosismo de los inversores por el futuro del programa económico y las perspectivas de la deuda argentina de cara al año electoral 2027.

Los bonos soberanos impulsaron el retroceso

Uno de los factores que acompañó la disminución del riesgo país fue el desempeño favorable de los bonos soberanos argentinos, que registraron mejoras en las operaciones realizadas en el exterior.

Los títulos argentinos que cotizan en Nueva York avanzaban alrededor de un 1% en las primeras operaciones, en una jornada en la que la renta fija local mostró una evolución positiva. En términos generales, los bonos soberanos también presentaban una mejora cercana al 1%, contribuyendo al descenso del indicador de JP Morgan.

El riesgo país suele utilizarse como una referencia sobre la percepción de los inversores respecto de la situación financiera de un país. Por eso, sus movimientos son seguidos de cerca por el mercado, especialmente en un contexto en el que persisten interrogantes sobre el rumbo económico y las obligaciones de deuda para los próximos años.

En esta oportunidad, la mejora de los títulos argentinos se produjo mientras las acciones mostraban comportamientos dispares y los principales índices de Wall Street operaban en terreno negativo. De esta manera, la evolución favorable de los bonos contrastó con el desempeño de otros activos financieros durante la jornada.

Wall Street operó en terreno negativo

Mientras los bonos argentinos registraban avances, los principales indicadores bursátiles estadounidenses presentaban bajas. El Dow Jones retrocedía un 0,6%, el S&P 500 perdía un 0,2% y el Nasdaq descendía un 0,14%.

El comportamiento de los mercados se produjo después de conocerse el dato de inflación de Estados Unidos correspondiente a octubre. El informe registró una suba del 0,4%, un resultado que se ubicó por encima de las expectativas de los analistas.

La publicación del indicador inflacionario estuvo marcada, además, por una particularidad: el informe no incluyó la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La ausencia de ese dato respondió al shutdown del gobierno de Donald Trump, que impidió recopilar la información correspondiente a octubre de 2025.

De esta manera, el escenario internacional combinó un dato de inflación estadounidense superior a las previsiones con retrocesos en los principales índices de Wall Street. En ese contexto, los bonos argentinos consiguieron sostener una evolución positiva durante las primeras operaciones del martes.

Acciones argentinas: resultados mixtos en Nueva York

Las acciones de empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York tuvieron un comportamiento dispar durante este martes 10 de noviembre. Mientras algunos papeles consiguieron avanzar, otros registraron pérdidas, en una jornada en la que el mercado buscaba continuar recuperándose del impacto de las elecciones legislativas en Estados Unidos y de las presidenciales de Brasil.

Entre las principales subas se destacaron los papeles de Tenaris e IRSA. La primera compañía registraba un avance del 1%, mientras que la segunda mostraba una mejora del 0,9%.

En sentido contrario, algunas empresas argentinas presentaban caídas superiores al 2%. Los retrocesos más importantes mencionados correspondían a:

Corporación América: baja del 2,2%.

Banco Macro: descenso del 2,1%.

Tenaris: suba del 1%.

IRSA: avance del 0,9%.

Los resultados reflejaron una rueda heterogénea para los activos argentinos en el exterior. La mejora de determinados papeles convivió con pérdidas en otros, en un contexto de recuperación que todavía buscaba consolidarse después de los movimientos políticos y electorales registrados en Estados Unidos y Brasil.

Feriado nacional: sin cotización del dólar

A diferencia de lo que sucedía en Wall Street, el mercado argentino permaneció sin actividad durante este martes debido al feriado nacional relacionado con la visita del papa León XIV. La falta de operatoria alcanzó al mercado cambiario, por lo que no cotizaron ni el dólar oficial ni los dólares financieros. Tampoco hubo actividad en los mercados bursátiles locales ni en la Caja de Valores.

Por lo tanto, los movimientos financieros que permitieron observar la evolución de los bonos y las acciones argentinas durante la jornada correspondieron principalmente a las operaciones realizadas en el exterior.

La ausencia de actividad cambiaria y bursátil en el ámbito local no impidió que el riesgo país continuara mostrando una tendencia descendente, con los títulos soberanos argentinos avanzando alrededor de un 1% en Nueva York.