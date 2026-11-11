El riesgo país bajó a 853 puntos y el mercado sigue de cerca la licitación de deuda

El riesgo país de la Argentina abrió este miércoles en 853 puntos, luego de registrar una caída de siete unidades en relación con el último cierre. La variación se produjo en un contexto de mejora de los títulos públicos argentinos en Wall Street, uno de los factores que acompañaron el movimiento descendente del indicador soberano.

Sin embargo, la jornada financiera presenta una particularidad: la actividad en los mercados estadounidenses se encuentra restringida debido a la conmemoración del Día del Veterano en los Estados Unidos. Por ese motivo, el movimiento de los activos argentinos se desarrolla en una rueda con operaciones limitadas en ese mercado.

A pesar de la baja registrada durante las primeras horas de este miércoles, la comparación con períodos anteriores muestra que el indicador todavía se encuentra por encima de los valores alcanzados una semana y un mes atrás.

En concreto, los 853 puntos actuales representan 12 unidades más que hace una semana y se ubican 264 puntos por encima del nivel registrado hace un mes. De esta manera, aunque la cotización mostró una mejora respecto del cierre anterior, la evolución acumulada en esos períodos continúa reflejando valores superiores.

La evolución del indicador

La baja del riesgo país adquiere relevancia dentro del esquema financiero argentino. El indicador soberano constituye una referencia seguida por los mercados y su comportamiento forma parte del escenario en el que se desarrolla la estrategia de financiamiento del Gobierno.

En este contexto, la nueva reducción de siete unidades se produce en una jornada especialmente importante para la administración de la deuda pública: la Secretaría de Finanzas lleva adelante una licitación destinada a renovar vencimientos por $10,5 billones.

La operación representa un desafío exigente por el volumen de compromisos que deben renovarse. Por eso, la evolución de los títulos públicos y el comportamiento del riesgo país se inscriben en un día en el que la atención del mercado también está puesta en las condiciones de financiamiento que pueda conseguir el Tesoro.

El dato central es que la licitación se desarrolla mientras el indicador soberano registra una mejora diaria, aunque permanece por encima de sus niveles de hace una semana y de un mes.

La oferta de instrumentos y los plazos de vencimiento

Dentro del menú presentado por la Secretaría de Finanzas, la mayoría de los instrumentos ofrecidos tiene vencimientos previstos dentro de la actual gestión de Gobierno. Según la información difundida, esto significa que esos títulos no tienen incorporado el denominado riesgo electoral asociado a compromisos que se extienden más allá del actual período de administración.

La propuesta contempla, además, una excepción dentro de los plazos ofrecidos: solamente uno de los instrumentos tiene vencimiento previsto para 2028. Se trata del título ajustado por inflación CER con vencimiento en junio de 2028, identificado como TZX28.

La composición del menú permite distinguir entre los instrumentos cuyos compromisos se concentran dentro de la actual gestión y aquel que extiende su vencimiento hasta junio de 2028.

Una sola alternativa vinculada al dólar mayorista

Otro de los puntos destacados de la licitación es la oferta de instrumentos asociados a la evolución del tipo de cambio. En este segmento, Finanzas pondrá a disposición un solo instrumento atado al comportamiento del dólar mayorista.

Se trata de la Letra vinculada al dólar cero cupón, identificada como D15E7. De esta manera, la propuesta incluye una alternativa relacionada con la evolución del tipo de cambio mayorista, aunque no contempla una variedad de instrumentos de este tipo.

La presencia de esta letra constituye uno de los componentes específicos del menú de financiamiento que se presenta durante la jornada, junto con los títulos cuyos vencimientos se concentran mayoritariamente dentro de la actual gestión y el instrumento CER con vencimiento en junio de 2028.

El bono AO29 vuelve a quedar afuera de la licitación

La oferta de este miércoles también tiene una ausencia destacada: nuevamente no habrá licitación del bono en dólares AO29.

La exclusión de este instrumento se mantiene en esta nueva operación de financiamiento, en la que la Secretaría de Finanzas busca renovar vencimientos por $10,5 billones mediante un menú compuesto principalmente por títulos con vencimiento dentro de la actual gestión.

Por lo tanto, el AO29 no formará parte de las alternativas ofrecidas en esta oportunidad. La información difundida remarca que no habrá una nueva licitación de ese bono en dólares.