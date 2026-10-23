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El dólar cerró la semana con un nuevo valor máximo tras su sexta escalada consecutiva

El tipo de cambio mayorista subió $1,5 y anotó su mayor valor del año. El minorista se mantuvo estable.

23 Octubre de 2026 22.14

El dólar mayorista culminó la semana con un nuevo alza en su cotización hasta los $1.529,5, siendo el valor más alto del año.

Sobre el cierre del viernes, el tipo de cambio encadenó su sexta suba consecutiva, en un mercado que operó un volumen superior a los US$ 565 millones.

En el último día hábil, el dólar aumentó un peso y medio su valor, o el equivalente a 0,1%. En total, el alza de octubre se ubica en 0,8% o $12,5, mientras que en el año esa suba supera el 5% o $74,5.

La brecha con las bandas cambiarias que impuso el Banco Central se sigue ampliando: esta vez, la diferencia fue del 27,1% o de $414,06. Actualmente, el límite superior del techo cambiario está en los $1.943,56.

Respecto al dólar oficial o minorista, finalizó su jornada cotizando a $1.550 para la venta en la pizarra del Banco Nación, sin cambios respecto de su cierre anterior.

Así, el avance de la semana fue de $15 o el equivalente a un 1%, mientras que las entidades financieras relevadas por el Banco Central promediaron un dólar a $1.549,77 para la venta.

Para el "blue" o informal, la jornada se mantuvo calma y quedó ofrecido a $1.565 con un aumento semanal de 10 pesos ó 0,7%.

Por último, los tipos de cambio financieros también cerraron la semana con alzas cercanas a cinco pesos, en donde el MEP concluyó en $1.556,1 (+0,5%) y el Contado Con Liquidación en $1.647,1 (+0,5%).

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