El dólar cerró la semana con un nuevo valor máximo tras su sexta escalada consecutiva

El dólar mayorista culminó la semana con un nuevo alza en su cotización hasta los $1.529,5, siendo el valor más alto del año.

Sobre el cierre del viernes, el tipo de cambio encadenó su sexta suba consecutiva, en un mercado que operó un volumen superior a los US$ 565 millones.

En el último día hábil, el dólar aumentó un peso y medio su valor, o el equivalente a 0,1%. En total, el alza de octubre se ubica en 0,8% o $12,5, mientras que en el año esa suba supera el 5% o $74,5.

La brecha con las bandas cambiarias que impuso el Banco Central se sigue ampliando: esta vez, la diferencia fue del 27,1% o de $414,06. Actualmente, el límite superior del techo cambiario está en los $1.943,56.

Respecto al dólar oficial o minorista, finalizó su jornada cotizando a $1.550 para la venta en la pizarra del Banco Nación, sin cambios respecto de su cierre anterior.

Así, el avance de la semana fue de $15 o el equivalente a un 1%, mientras que las entidades financieras relevadas por el Banco Central promediaron un dólar a $1.549,77 para la venta.

Para el "blue" o informal, la jornada se mantuvo calma y quedó ofrecido a $1.565 con un aumento semanal de 10 pesos ó 0,7%.

Por último, los tipos de cambio financieros también cerraron la semana con alzas cercanas a cinco pesos, en donde el MEP concluyó en $1.556,1 (+0,5%) y el Contado Con Liquidación en $1.647,1 (+0,5%).