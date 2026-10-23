El petróleo se acerca a los US$115 por barril y alcanza su máximo valor en seis meses

El precio internacional del petróleo se acercaba este viernes a los US$115 por barril, en una escalada que lo llevó a su nivel más alto de los últimos seis meses. El movimiento se produjo en medio de la intensificación del conflicto en Medio Oriente y de la preocupación por posibles nuevas interrupciones en el suministro mundial de crudo.

El barril de Brent, utilizado como referencia para el mercado argentino, subía un 1,1% y se negociaba a US$114,60. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), que se comercializa en Estados Unidos, avanzaba un 1,5% y alcanzaba los US$102 por barril.

La evolución de ambas referencias reflejaba la presión que las tensiones geopolíticas ejercían sobre el mercado energético internacional. En particular, el Brent volvía a ubicarse en valores que no se observaban desde finales de abril, un dato que pone de relieve la magnitud de la suba registrada durante la jornada.

La preocupación de los operadores se concentraba en la posibilidad de que el conflicto afectara la continuidad de los flujos de petróleo y provocara nuevas restricciones en la oferta global. En un mercado sensible a las perspectivas de abastecimiento, la incertidumbre en torno a la situación en Medio Oriente contribuía a impulsar las cotizaciones.

El avance del crudo también adquiría relevancia por sus posibles consecuencias económicas. El petróleo es un insumo central para el funcionamiento de distintas actividades productivas y para el abastecimiento de combustibles, por lo que los cambios en sus precios pueden trasladarse a otros componentes de la economía.

Ataques hutíes y evacuación de una refinería

La tensión en el mercado petrolero se intensificó tras conocerse que, durante las últimas horas, la mayor petrolera del mundo evacuó a su principal refinería en el golfo Pérsico debido a los ataques hutíes.

El episodio se produjo en un contexto de preocupación por la seguridad de las instalaciones vinculadas con la producción y el procesamiento de petróleo, así como por la posibilidad de nuevas alteraciones en el suministro energético internacional.

La evacuación de una refinería de esa importancia se incorporó a los factores que alimentaban la incertidumbre en los mercados. La atención de los operadores se mantenía puesta en la evolución del conflicto y en sus posibles consecuencias sobre la disponibilidad de crudo y los circuitos de abastecimiento.

La perspectiva de nuevas interrupciones constituía uno de los principales elementos detrás del aumento de las cotizaciones. En ese escenario, la evolución de los precios no dependía únicamente de las operaciones comerciales de la jornada, sino también de las expectativas sobre la continuidad del suministro en las próximas etapas del conflicto.

El Brent, al acercarse a los US$115, volvía a situarse en una franja de valores que no alcanzaba desde finales de abril. El WTI, por su parte, registraba una suba porcentual superior durante la jornada, aunque su cotización se mantenía por debajo de la referencia europea.

Los movimientos de ambas variedades reflejaban la reacción de los mercados ante un escenario internacional atravesado por la incertidumbre geopolítica y las preocupaciones sobre la oferta energética.

La suba del crudo y las preocupaciones inflacionarias

El incremento del precio del Brent volvió a poner en primer plano el riesgo de mayores presiones inflacionarias. El encarecimiento del petróleo puede repercutir sobre los costos energéticos y de transporte, además de generar efectos sobre los precios de bienes y servicios que dependen de esos insumos.

En este contexto, la evolución del crudo también podría influir en las expectativas de los inversores respecto de la política monetaria de Estados Unidos.

La suba de los precios reforzó las preocupaciones inflacionarias y podría llevar a los inversores a recortar sus expectativas de reducciones de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) durante la reunión prevista para el 27 y 28 de octubre.

La cuestión central es cómo podría evolucionar la política monetaria ante un escenario de mayores presiones sobre los precios. Si el encarecimiento de la energía alimenta la inflación, los inversores pueden modificar sus previsiones sobre el ritmo de los recortes de tasas que esperan de la autoridad monetaria estadounidense.

De este modo, el mercado petrolero y las expectativas sobre las decisiones de la Fed quedaban vinculados en una jornada marcada por la incertidumbre internacional. El aumento del crudo no solo incidía sobre las cotizaciones energéticas, sino que también contribuía a modificar el clima financiero.

Precios de la nafta y el gasoil en Argentina

En la Argentina, el avance del petróleo internacional podría repercutir sobre los precios de los combustibles, especialmente la nafta y el gasoil. La escalada del Brent constituye un factor relevante para el mercado local, debido a su condición de referencia para el país.

Sin embargo, durante los últimos meses se aplicó una estrategia que permitió desacoplar parcialmente los precios locales del valor internacional del Brent. Esa política buscó limitar la correspondencia directa entre las cotizaciones externas y los valores internos de los combustibles.

Aun así, la nueva suba internacional podría generar presiones sobre los precios locales. La evolución dependerá de cómo se desarrolle la situación del mercado petrolero y de la relación entre las referencias internacionales y la estrategia aplicada en el ámbito nacional.

El escenario vuelve a poner en discusión la exposición de los precios internos a los movimientos del petróleo mundial. Una cotización cercana a los US$115 por barril representa un cambio relevante respecto de los niveles registrados en meses anteriores y puede aumentar la atención sobre los costos energéticos.

Por el momento, el dato central es que el Brent avanzaba un 1,1% hasta los US$114,60, mientras que el WTI subía un 1,5% hasta los US$102. Ambas referencias mostraban incrementos en una jornada en la que las preocupaciones por el suministro internacional volvían a ocupar un lugar destacado.

Las bolsas europeas operan en rojo ante la incertidumbre

El avance del petróleo estuvo acompañado por una mayor cautela en los mercados financieros internacionales. Las principales bolsas europeas operaban en terreno negativo, en una jornada en la que los inversores seguían de cerca la escalada del conflicto en Medio Oriente y sus posibles consecuencias económicas.

Los principales movimientos registrados en Europa fueron los siguientes:

Fráncfort: la bolsa alemana perdía un 0,8%.

París: el mercado francés cedía un 0,7%.

Londres: la plaza británica retrocedía un 0,52%.

Las bajas mostraban un escenario de prudencia entre los inversores, en medio de las preocupaciones por el encarecimiento de la energía y sus posibles efectos sobre la inflación y la actividad económica.

La incertidumbre no se limitaba a Europa. Los futuros de los principales índices de Wall Street también registraban retrocesos, lo que reflejaba una tendencia negativa en las expectativas de apertura del mercado estadounidense.

Los futuros de Wall Street también registran pérdidas

En Estados Unidos, los futuros de los principales índices bursátiles operaban a la baja. El comportamiento se sumaba a las caídas registradas en las bolsas europeas y al avance de las cotizaciones petroleras.

Los indicadores mostraban los siguientes retrocesos:

S&P 500: bajaba un 0,30%.

Nasdaq: cedía un 0,16%.

Dow Jones: retrocedía un 0,66%.

El Dow Jones registraba la mayor caída porcentual entre los tres índices mencionados, seguido por el S&P 500 y el Nasdaq.

La evolución de los futuros se producía en un contexto de mayor cautela financiera, con los inversores atentos tanto a la situación geopolítica como a las posibles consecuencias inflacionarias de un petróleo más caro. La perspectiva de alteraciones en el suministro energético añadía incertidumbre a las decisiones de inversión y a las expectativas sobre la política monetaria estadounidense.

Un mercado condicionado por la tensión geopolítica

La jornada estuvo marcada por la confluencia de varios factores: el avance del Brent hasta los US$114,60, la suba del WTI hasta los US$102, las preocupaciones por nuevas interrupciones en el suministro mundial y la evacuación de una refinería en el golfo Pérsico tras los ataques hutíes.

A estos elementos se sumaron las inquietudes por la inflación y las posibles consecuencias para las decisiones de la Reserva Federal en su reunión del 27 y 28 de octubre. En paralelo, las bolsas europeas y los futuros de Wall Street mostraban retrocesos.

Para la Argentina, la evolución del Brent mantiene una relevancia particular por su relación con el mercado local de combustibles. Aunque durante los últimos meses se logró desacoplar parcialmente el precio interno de la referencia internacional, el incremento del crudo podría trasladar nuevas presiones a los valores de la nafta y el gasoil.

Con el petróleo en su nivel más alto de los últimos seis meses y una cotización que no se registraba desde finales de abril, la atención de los mercados permanece centrada en el desarrollo del conflicto en Medio Oriente, la continuidad del suministro energético y sus posibles repercusiones económicas y financieras.