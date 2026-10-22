Plazo fijo: cuánto gano al invertir $1 millón a 30 días

Un depósito de $1.000.000 a 30 días puede dejar entre $13.150,68 y $19.726,03 de intereses, de acuerdo con las tasas nominales anuales informadas por los bancos relevados. La diferencia entre entidades alcanza más de $6.500 para el mismo plazo y capital, por lo que comparar las propuestas antes de constituir un plazo fijo resulta determinante para el resultado final.

La mayor tasa del listado corresponde a Reba Compañía Financiera, con 24% anual. Bajo esa condición, el monto al vencimiento asciende a $1.019.726,03. Le siguen Banco Meridian, con 23,75%, y Banco CMF y Banco de Comercio, ambos con 23,5%. En esos casos, el resultado estimado para una colocación de $1.000.000 supera $1.019.300 al cabo de 30 días.

La tasa más baja entre las entidades relevadas corresponde a Banco Patagonia, con 16% anual. El depósito llegaría entonces a $1.013.150,68 al finalizar el período. Banco Santander Argentina y Banco de la Ciudad de Buenos Aires informan 17%, mientras que Banco Galicia ofrece 18,25% y Banco Credicoop, 18,5 por ciento.

Las tasas más altas superan en ocho puntos a las ofertas más bajas

La distancia entre la tasa más alta y la más baja del relevamiento es de 8 puntos porcentuales. Esa brecha se traduce en una diferencia concreta para un ahorrista que coloca el mismo monto durante un mes: el rendimiento bruto de Reba es $6.575,35 superior al de Banco Patagonia.

Cuánto paga el plazo fijo

Bancos, tasas y cuál es el resultado de colocar $1 millón a 30 días (capital más intereses)

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Banco / entidad TNA Rendimiento de $1 millón Banco de la Nación Argentina 19,25 1.015.821,92 Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. 18,25 1.015.000 Banco BBVA Argentina S.A. 19 1.015.616,44 Banco Santander Argentina S.A. 17 1.013.972,6 Banco de la Provincia de Buenos Aires 22 1.018.082,19 Banco Macro S.A. 21 1.017.260,27 Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. 18,1 1.014.876,71 Banco de la Ciudad de Buenos Aires 17 1.013.972,6 Banco Patagonia S.A. 16 1.013.150,68 Banco Credicoop Cooperativo Limitado 18,5 1.015.205,48 Banco Bica S.A. 23 1.018.904,11 Banco CMF S.A. 23,5 1.019.315,07 Banco Comafi Sociedad Anónima 19 1.015.616,44 Banco de Comercio S.A. 23,5 1.019.315,07 Banco de Formosa S.A. 18,5 1.015.205,48 Banco de la Provincia de Córdoba S.A. 20,75 1.017.054,79 Banco del Chubut S.A. 20 1.016.438,36 Banco del Sol S.A. 23 1.018.904,11 Banco Dino S.A. 20 1.016.438,36 Banco Hipotecario S.A. 22 1.018.082,19 Banco Julio Sociedad Anónima 19 1.015.616,44 Banco Mariva S.A. 23 1.018.904,11 Banco Masventas S.A. 21 1.017.260,27 Banco Meridian S.A. 23,75 1.019.520,55 Banco Provincia de Tierra del Fuego 19 1.015.616,44 Banco Voii S.A. 23 1.018.904,11 BiBank S.A. 21,5 1.017.671,23 Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. 23 1.018.904,11 Reba Compañía Financiera S.A. 24 1.019.726,03

La infografía que acompaña esta nota permite comparar banco por banco la tasa más elevada informada por cada entidad y el monto final estimado para $1.000.000. Cuando un banco publica más de una tasa, se tomó la mayor de las disponibles. La selección incluye entidades que ofrecen plazo fijo online para clientes y, en ciertos casos, para personas que no son clientes.

Entre los bancos de mayor tamaño, Banco de la Provincia de Buenos Aires informa una tasa de 22%, que deja un monto final de $1.018.082,19. Banco Macro ofrece 21%, equivalente a $1.017.260,27 al vencimiento. El Banco de la Nación Argentina, por su parte, registra 19,25%, con un resultado de $1.015.821,92 para el mismo capital y plazo.

También aparecen propuestas de 23% anual en Banco Bica, Banco del Sol, Banco Mariva, Banco Voii y Crédito Regional Compañía Financiera. En todos esos casos, el depósito de $1.000.000 llega a $1.018.904,11 tras 30 días. Banco Hipotecario se ubica en 22%, mientras que BiBank ofrece 21,5% y Banco de la Provincia de Córdoba, 20,75 por ciento.

El cálculo parte de la tasa nominal anual informada por cada entidad

Los rendimientos de la comparación se calcularon con la fórmula $1.000.000 × [1 + (((tasa/365) × 30)/100)]. El resultado expresa el monto total al vencimiento, es decir, el capital inicial más los intereses brutos generados durante los 30 días de la colocación.

Una tasa nominal anual no equivale al retorno que recibe el ahorrista en un mes. Para estimar el rendimiento del período, se prorratea la tasa por la cantidad de días de la inversión sobre un año de 365 días. Así, una tasa de 24% anual genera intereses estimados por $19.726,03 en 30 días, mientras que una de 20% anual implica $16.438,36.

El cálculo es orientativo y parte de las tasas informadas en el relevamiento. Antes de confirmar una operación, el usuario debe verificar la tasa vigente, el plazo elegido y las condiciones del canal de contratación. Las entidades pueden modificar las tasas y algunas ofertas pueden depender de si el inversor ya tiene o no una cuenta en el banco.