El dólar oficial anotó una baja semanal: cómo cerró la cotización

El dólar mayorista acumuló en la semana una suba de diez pesos, en medio de la paz cambiaria que posibilitó incluso devolver a los Estados Unidos el préstamo que realizó para calmar a los mercados antes de las elecciones legislativas.

En la jornada, el BCRA compró USD 43 millones y acumuló casi USD 200 millones en el arranque del año. Las reservas cerraron la semana en USD 44.396.

El BCRA canceló las operaciones con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos

El Banco Central anunció que en diciembre de 2025 canceló las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre de 2025 con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, bajo el acuerdo de estabilización cambiaria por USD 20.000 millones anunciado el 20 de octubre de 2025.

De acuerdo con lo anunciado en octubre de 2025, ese acuerdo de estabilización cambiaria establece los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas entre ambas partes.

En este escenario, el mayorista subió $1 este viernes, hasta los $1.465, y se mantuvo a 4,9% del techo de la banda cambiaria.

Por su parte, el minorista cerró a $1.487,59 para la venta, mientras que en el Banco Nación (BNA) operaó a $1.490 para la venta, lo que representó una suba de$5 respecto al cierre de ayer.

De esta manera, extendió el alza de la rueda del jueves, cuando esta cotización experimentó un rebote luego de encadenar en el inicio de la semana tres ruedas a la baja.

Pese a las subas, cerró con una baja de $10 (-0,7%) en la semana.

Descontó casi la mitad de la aceleración de la previa, cuando subió $22,50 (+1,6%).

Durante esta rueda, el volumen operado en el segmento de contado USD 494 millones y en futuros 420 millones.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.937.

En el mercado de futuros, los contratos mostraron una tendencia mixta.

Para fines de enero, el mercado estima un dólar a $1.486,50.

En tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.533,81, con una suba de 0,2% frente a la rueda anterior. El dólar MEP, en tanto, cotizó casi estable en $1.494,15.

Qué pasó con el dólar blue

En el mercado informal, el dólar blue cedió $5, a $1.505.

En tanto, el dólar cripto operó en torno a los $1.523,87.

El BCRA compró el jueves USD 62 millones en el mercado oficial, equivalente al 12,9% del volumen operado en MAE.

De esta forma, encadenó su cuarto día consecutivo de compras netas, llevando el saldo a u$s175 millones en los primeros cinco días hábiles de enero.

En paralelo, las reservas brutas aumentaron en u$s541 millones hasta u$s44.780 millones, aunque solo u$s38 millones se explican por efectos de valuación.