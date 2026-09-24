El dólar toca máximos nominales mientras el Banco Central registra compras mínimas anuales

La plaza cambiaria registró una operatoria con un monto de operaciones algo reducido respecto a recientes ruedas, concretando un volumen de USD 486,2 millones en el segmento de contado. En este marco, la demanda privada empujó nuevamente al tipo de cambio a valores máximos nominales. El dólar mayorista sumó 3,50 pesos o un 0,2%, ubicándose en $1.519,50, tras haber tocado un máximo intradiario en los 1.521 pesos.

Con este movimiento, el billete mayorista avanza en el mes de septiembre once pesos o un 0,7%, una tasa que igualmente luce perdedora respecto de la inflación prevista. Por su parte, la autoridad monetaria mantiene un amplio margen de contención estructural: el Banco Central estableció un techo para su régimen de bandas cambiarias en los 1.911,44 pesos, lo que posiciona al dólar mayorista a 391,94 pesos o un 25,8% del límite de flotación.

Análisis de operadores y proyecciones de cara al ciclo electoral

La lectura de los analistas financieros pone el foco en la velocidad del deslizamiento cambiario y su correlación con la política de acumulación de reservas. Al respecto, Gustavo Ber, economista del Estudio Ber, expresó:

"El dólar mayorista se reacomoda ligeramente hasta los $1.520, lo cual es analizado por los operadores para ver si podría implicar que se reanudara un deslizamiento más cercano al ritmo de la inflación, a efectos también de volver a acelerar las compras del BCRA".

Asimismo, el especialista advirtió sobre las proyecciones de mediano plazo vinculadas al escenario político y económico:

"De cara al 2027, crece el consenso de que sería importante dicha dinámica a fin de evitar transitar el ciclo electoral con un tipo de cambio real más apreciado, ya que suelen ser períodos de mayor demanda de cobertura".

Comportamiento de las cotizaciones minoristas y paralelas

En sintonía con la plaza oficial mayorista, las cotizaciones orientadas al público minorista y al mercado informal experimentaron modificaciones durante la jornada:

Dólar al público: Ganó cinco pesos o un 0,3%, cotizando a $1.540 para la venta en el Banco Nación.

Ruptura de tendencia: El billete minorista rompió de esta manera una serie de seis sesiones operativas consecutivas en las cuales se había mantenido estable en los 1.535 pesos.

Dólar blue: Permanece ofrecido sin variantes en los 1.560 pesos.

La paradoja del agro: liquidaciones récord frente a compras oficiales exiguas

Uno de los puntos centrales del análisis macroeconómico radica en la desconexión entre la oferta genuina de divisas generada por las terminales agroexportadoras y la capacidad efectiva de absorción por parte de la autoridad monetaria. Un reporte de Amílcar Collante, economista de Profit Consultores, destacó que las liquidaciones de exportaciones del agro y la agroindustria se proyectan para septiembre en unos USD 3.500 millones, constituyendo la cifra mensual más alta del año.

Sin embargo, esta robusta inyección de divisas no se está reflejando de manera proporcional en el ritmo de compras oficiales en el mercado, las cuales suman poco más de USD 200 millones en lo que va del mes, marcando el registro más bajo del año.

La perspectiva institucional y la dinámica de reservas

Profundizando en este diagnóstico, Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, aportó precisiones sobre el desempeño del organismo monetario y el impacto sobre los activos externos:

"El Banco Central acumula adquisiciones por USD 224 millones en lo que va de septiembre. De este modo, el período actual se encamina a convertirse en el de menor nivel de compra de divisas de todo el año".

Para completar el cuadro de situación, Morales puntualizó que la tensión sobre los activos externos responde a múltiples factores operativos: