El mapa de la pobreza: Catamarca quedó por encima del promedio nacional

El último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) permite observar con mayor detalle cómo se distribuyó la pobreza durante el primer semestre de 2026 entre los principales centros urbanos del país. El relevamiento de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) expone diferencias importantes no solamente entre regiones, sino también entre ciudades pertenecientes a una misma región.

En el conjunto de los 31 aglomerados urbanos relevados, la pobreza alcanzó al 32,3% de las personas, equivalente a 9.729.000 personas, mientras que el indicador llegó al 24,4% de los hogares.

Sin embargo, ese promedio nacional reúne realidades muy diferentes. La distancia entre el aglomerado con mayor índice de pobreza y aquel con menor incidencia llegó a 45,1 puntos porcentuales. El extremo superior correspondió a Concordia, donde el 56,2% de las personas se encontraba por debajo de la línea de pobreza. En el extremo opuesto apareció la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con 11,1%.

El INDEC aclara que la medición no se realiza por provincia, sino por aglomerado urbano, que a su vez se agrupa dentro de seis regiones estadísticas. Por ese motivo, los resultados deben interpretarse en función de ciudades y áreas urbanas relevadas y no como una medición integral de cada jurisdicción provincial.

Concordia encabezó el ranking

Concordia presentó el mayor nivel de pobreza de todo el listado y fue el único aglomerado donde más de la mitad de la población quedó por debajo de la línea.

El 56,2% de las personas, unas 94.000, se encontraba en situación de pobreza. En términos de hogares, el porcentaje alcanzó el 43,6%. En el otro extremo se ubicó CABA, con apenas 11,1% de personas pobres. La diferencia entre ambos aglomerados permite dimensionar la amplitud del mapa nacional: 45,1 puntos porcentuales separaron al indicador más elevado del más bajo.

También existen diferencias asociadas al tamaño de los aglomerados. Los centros urbanos de menos de 500.000 habitantes registraron una incidencia de pobreza del 35,0% en personas, frente al 31,7% correspondiente a los aglomerados de 500.000 habitantes y más.

Concordia y Gran Resistencia, que ocuparon los dos primeros lugares del ranking, forman parte del primer grupo.

#DatoINDEC

EPH en 31 aglomerados urbanos: ¿cuál fue la incidencia de la pobreza en las personas durante el 1° semestre de 2026 en cada región estadística? https://t.co/AYeQnndT2Q pic.twitter.com/YOesBC1rD4 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 24, 2026

El Noreste fue la región con mayor pobreza

El análisis regional ubica al Noreste argentino en el primer lugar en términos de incidencia de pobreza, con un 41,5%. Le siguieron:

Cuyo: 36,7%.

36,7%. Gran Buenos Aires: 32,1%.

32,1%. Noroeste: 31,5%.

31,5%. Región Pampeana: 30,3%.

30,3%. Patagonia: 28,4%.

Dentro del Noreste, Gran Resistencia registró el segundo índice más alto del país, con 48,6% de personas pobres y 40,3% de hogares pobres.

También presentaron valores elevados Posadas, con 42,2%, y Corrientes, con 41,0%. En cambio, Formosa se ubicó en 29,9%, por debajo del promedio correspondiente al conjunto de los 31 aglomerados. Cuyo quedó segunda en el orden regional, con valores relativamente próximos entre sus tres aglomerados: Gran Mendoza, 36,9%; Gran San Juan, 36,8%; y Gran San Luis, 35,7%. Los tres quedaron por encima del promedio general.

Catamarca, por encima del promedio nacional

Dentro de la región del Noroeste, los datos ubican a Gran Catamarca por encima del promedio nacional de pobreza. El aglomerado catamarqueño registró una incidencia del 37,3%, mientras que el promedio de los 31 aglomerados fue de 32,3%.

El Noroeste presentó, a nivel regional, un índice de 31,5%, pero dentro de esa misma región los resultados fueron dispares. Santiago del Estero-La Banda alcanzó el 38,5% y La Rioja el 38,4%, ambos por encima del promedio nacional, al igual que Gran Catamarca.

En sentido contrario, Salta registró 29,7%, Gran Tucumán-Tafí Viejo 27,9% y Jujuy-Palpalá 27,6%. El mapa regional muestra así que el promedio del Noroeste no representa de manera uniforme a todos sus aglomerados, ya que existen diferencias importantes entre las ciudades relevadas.

Grandes diferencias dentro de una misma región

Las mayores distancias no necesariamente se producen entre regiones distintas. También aparecen fuertes contrastes dentro de una misma región estadística.

En el Gran Buenos Aires, por ejemplo, CABA registró el menor nivel de pobreza de todo el relevamiento, con 11,1%, mientras que los Partidos del GBA alcanzaron el 36,9%. En términos absolutos, los Partidos del GBA concentraron 4.888.000 personas pobres, aproximadamente la mitad del total correspondiente a los 31 aglomerados. CABA, en tanto, contabilizó 334.000 personas pobres.

La región Pampeana presenta otra particularidad. Con un promedio de 30,3%, reúne al mismo tiempo a Concordia, el aglomerado con mayor pobreza del país, y a ciudades con índices considerablemente menores. Después de Concordia se ubicaron Gran Santa Fe, con 38,6%; Gran La Plata, con 37,8%; y San Nicolás-Villa Constitución, con 35,5%. En el extremo inferior de esa región apareció Mar del Plata, con 20,4%.

Patagonia fue la región con menor incidencia general, con 28,4%, aunque también mostró diferencias internas importantes. Comodoro Rivadavia-Rada Tilly alcanzó 37,2%; Rawson-Trelew, 35,1%; y Viedma-Carmen de Patagones, 33,2%.

En cambio, Ushuaia-Río Grande registró 25,9%; Río Gallegos, 25,6%; y Neuquén-Plottier, 19,6%, el menor valor de la región.

Dónde aumentó la pobreza y dónde disminuyó

La comparación con el primer semestre de 2025 muestra que la pobreza aumentó 0,7 puntos porcentuales en el conjunto de los 31 aglomerados. El informe señala que no se observaron cambios significativos respecto del mismo semestre del año anterior, aunque el comportamiento fue diferente según cada ciudad.

El mayor incremento se produjo en Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, donde la pobreza aumentó 10,3 puntos porcentuales, desde el 26,9% registrado un año antes.

Le siguieron:

Concordia: +7,0 puntos, desde 49,2%.

+7,0 puntos, desde 49,2%. Viedma-Carmen de Patagones: +6,5 puntos, desde 26,7%.

+6,5 puntos, desde 26,7%. La Rioja: +6,0 puntos.

+6,0 puntos. Santiago del Estero-La Banda: +6,0 puntos.

+6,0 puntos. Rawson-Trelew: +5,0 puntos.

Por regiones, Cuyo registró el mayor incremento, con 2,9 puntos porcentuales, seguida por el Noreste, con 2,5 puntos. Dentro de Cuyo, Gran San Luis aumentó 5,4 puntos; Gran Mendoza, 3,4 puntos, desde 33,5%; y Gran San Juan, 0,8 puntos. En el Noreste, Posadas aumentó 4,1 puntos y Corrientes, 3,6 puntos.

También hubo aglomerados donde la pobreza cayó

El comportamiento no fue uniforme. En varios aglomerados la pobreza se redujo en comparación con el primer semestre de 2025.

La mayor caída correspondió a Mar del Plata, con 7,1 puntos porcentuales menos, desde el 27,5%. Luego se ubicaron Río Gallegos, con una baja de 6,7 puntos desde el 32,3%, y Neuquén-Plottier, con una reducción de 6,4 puntos desde el 26,0%. También disminuyó en:

Gran Rosario: -5,0 puntos, desde 28,1%.

-5,0 puntos, desde 28,1%. CABA: -4,0 puntos, desde 15,1%.

-4,0 puntos, desde 15,1%. Jujuy-Palpalá: -3,6 puntos, desde 31,2%.

-3,6 puntos, desde 31,2%. Gran Tucumán-Tafí Viejo: -2,9 puntos.

En términos regionales, la región Pampeana fue la única que registró una variación negativa, con una reducción de 0,2 puntos porcentuales. El informe incorpora además una advertencia estadística para algunos de los aglomerados que presentaron variaciones importantes. Mar del Plata, CABA, Neuquén-Plottier y Santiago del Estero-La Banda tienen coeficientes de variación dentro del rango en el que el INDEC solicita considerar las estimaciones con cuidado.