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El dólar volvió a escalar y alcanzó su nivel más alto en lo que va del mes

El tipo de cambio mayorista hilvanó su tercera suba, mientras que el minorista aumentó cinco pesos.

20 Octubre de 2026 22.01

El dólar mayorista volvió a anotar una nueva suba para alcanzar su mayor nivel en lo que va de octubre, cotizando a $1.525.

Se trata de la tercera suba consecutiva que promedió el tipo de cambio mayorista desde el último viernes. En una jornada donde se operó un volumen superior a los US$673 millones, el dólar aumentó $0,5.

En lo que va del décimo mes, el dólar suma ocho pesos o el equivalente a 0,5%, mientras que en el último año esa suba alcanza los $50 o el 3,4%.

Con el cierre de la segunda jornada hábil, la brecha con el techo cambiario impuesto por el Banco Central alcanza el 27,2% o $415,39. El límite superior se ubicó en $1.940,39.

En cuanto al dólar minorista, su cotización cerró a $1.545 para la venta, con un aumento de 5 pesos o 0,34%, mientras que el "blue" o informal escaló $10 hasta los $1.570, igualando el máximo de fines de julio.

Respecto a los tipos de cambio financieros, el MEP ganó 0,53% hasta los $1.546,9 y el Contado con Liquidación (CCL) hizo lo mismo para cerrar en $1.630,2 (+0,38%).

El Banco Central sumó US$ 103 millones

La autoridad monetaria volvió a comprar divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y, a comparación del lunes, elevó el saldo comprador y adquirió US$ 103 millones.

Así, ya lleva US$ 1.104 millones comprados en octubre, superando ampliamente el saldo final de septiembre (US$ 473 millones) y agosto (US$ 768 millones).

Desde que puso en marcha la "fase 4" del programa monetario, el Banco Central sumó US$ 15.672 millones, en un contexto donde el Gobierno prevé comprar hasta US$ 20.000 millones de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

A su vez, las reservas subieron US$ 49 millones y finalizaron la jornada en US$ 50.201 millones.

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