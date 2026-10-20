El dólar volvió a escalar y alcanzó su nivel más alto en lo que va del mes

El dólar mayorista volvió a anotar una nueva suba para alcanzar su mayor nivel en lo que va de octubre, cotizando a $1.525.

Se trata de la tercera suba consecutiva que promedió el tipo de cambio mayorista desde el último viernes. En una jornada donde se operó un volumen superior a los US$673 millones, el dólar aumentó $0,5.

En lo que va del décimo mes, el dólar suma ocho pesos o el equivalente a 0,5%, mientras que en el último año esa suba alcanza los $50 o el 3,4%.

Con el cierre de la segunda jornada hábil, la brecha con el techo cambiario impuesto por el Banco Central alcanza el 27,2% o $415,39. El límite superior se ubicó en $1.940,39.

En cuanto al dólar minorista, su cotización cerró a $1.545 para la venta, con un aumento de 5 pesos o 0,34%, mientras que el "blue" o informal escaló $10 hasta los $1.570, igualando el máximo de fines de julio.

Respecto a los tipos de cambio financieros, el MEP ganó 0,53% hasta los $1.546,9 y el Contado con Liquidación (CCL) hizo lo mismo para cerrar en $1.630,2 (+0,38%).

El Banco Central sumó US$ 103 millones

La autoridad monetaria volvió a comprar divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y, a comparación del lunes, elevó el saldo comprador y adquirió US$ 103 millones.

Así, ya lleva US$ 1.104 millones comprados en octubre, superando ampliamente el saldo final de septiembre (US$ 473 millones) y agosto (US$ 768 millones).

Desde que puso en marcha la "fase 4" del programa monetario, el Banco Central sumó US$ 15.672 millones, en un contexto donde el Gobierno prevé comprar hasta US$ 20.000 millones de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

A su vez, las reservas subieron US$ 49 millones y finalizaron la jornada en US$ 50.201 millones.