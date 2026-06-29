El feriado del 9 de julio modifica el calendario de pagos de jubilaciones: cómo queda

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos correspondiente a julio de 2026 para jubilados, pensionados y beneficiarios de las distintas prestaciones sociales. Este mes presentará una particularidad que impactará directamente en el cronograma habitual de acreditaciones, ya que el inicio de los pagos será seguido por una interrupción de cuatro días consecutivos.

Según el esquema informado, los depósitos comenzarán el miércoles 8 de julio, pero el cronograma se verá interrumpido inmediatamente por el feriado del Día de la Independencia, un día no laborable con fines turísticos y el fin de semana, por lo que las acreditaciones recién volverán a realizarse el lunes 13 de julio.

La modificación afectará principalmente a quienes perciben las jubilaciones mínimas, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Frente a esta situación, el organismo recomendó a los beneficiarios consultar el calendario oficial para verificar la fecha exacta de cobro de acuerdo con la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Cómo comenzará el cronograma de julio

El calendario de pagos se pondrá en marcha el miércoles 8 de julio, jornada en la que cobrarán los primeros grupos de beneficiarios contemplados dentro del esquema establecido por ANSES.

Ese día percibirán sus haberes:

Jubilaciones mínimas con DNI terminados en 0 y 1.

Titulares de AUH con DNI terminado en 0.

Titulares de AUE con DNI terminado en 0.

Beneficiarios del SUAF con DNI terminado en 0.

Tras esa primera jornada, el cronograma quedará suspendido durante varios días consecutivos.

El feriado y el día no laborable interrumpen las acreditaciones

La primera interrupción llegará el jueves 9 de julio, cuando no habrá pagos debido al feriado nacional por el Día de la Independencia. Al día siguiente, viernes 10 de julio, tampoco se realizarán acreditaciones para las jubilaciones mínimas, la AUH y el SUAF, ya que se trata de un día no laborable con fines turísticos.

Posteriormente, el cronograma continuará suspendido durante el sábado 11 y el domingo 12 de julio, fechas en las que habitualmente no se efectúan pagos por corresponder al fin de semana.

De esta manera, luego del inicio del cronograma el miércoles 8, los beneficiarios deberán esperar hasta el lunes siguiente para que se reanuden las acreditaciones.

La reanudación de los pagos

El calendario volverá a ponerse en marcha el lunes 13 de julio. Ese día cobrarán:

Jubilaciones mínimas con DNI terminados en 2.

Titulares de AUH con DNI terminado en 2.

A partir de esa fecha, el cronograma continuará desarrollándose normalmente según la terminación del Documento Nacional de Identidad.

Fechas de cobro para jubilaciones mínimas y AUH

ANSES informó que, una vez superada la interrupción provocada por el feriado y el día no laborable, el calendario continuará de la siguiente manera:

13 de julio: DNI terminados en 2 .

DNI terminados en . 14 de julio: DNI terminados en 3 .

DNI terminados en . 15 de julio: DNI terminados en 4 .

DNI terminados en . 16 de julio: DNI terminados en 5 .

DNI terminados en . 17 de julio: DNI terminados en 6 .

DNI terminados en . 20 de julio: DNI terminados en 7 .

DNI terminados en . 21 de julio: DNI terminados en 8 .

DNI terminados en . 22 de julio: DNI terminados en 9.

Este cronograma corresponde a quienes perciben jubilaciones mínimas y también a los titulares de la Asignación Universal por Hijo.

Cuándo cobrarán quienes superan el haber mínimo

En el caso de las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, ANSES informó que los pagos se efectuarán entre el 23 y el 29 de julio, también de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad de cada beneficiario.

El organismo recordó que cada titular deberá consultar la fecha específica de acreditación correspondiente a su documento.

Aspectos que deben tener en cuenta los beneficiarios

ANSES remarcó una serie de puntos importantes para quienes perciben prestaciones durante julio. Entre ellos se destacan:

El feriado del 9 de julio no adelanta los pagos previstos.

El viernes 10 de julio tampoco habrá acreditaciones para jubilaciones mínimas, AUH y SUAF.

El cronograma recién se reanudará el lunes 13 de julio.

Cada beneficiario deberá consultar su fecha de cobro según la terminación de su DNI.

Estas precisiones buscan evitar confusiones respecto de las fechas de acreditación durante un mes que contará con una interrupción excepcional del calendario.

Actualización de las prestaciones y continuidad del bono

Además del cronograma de pagos, ANSES confirmó que las prestaciones recibirán durante julio una actualización del 2,1%.

Asimismo, el organismo informó que los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo continuarán cobrando el bono extraordinario de hasta 70.000 pesos, beneficio que seguirá vigente durante este período.

Con este esquema, el calendario de julio combinará el inicio de las acreditaciones el 8 de julio, una interrupción de cuatro días consecutivos y la posterior reanudación de los pagos el 13 de julio. Por ese motivo, ANSES recomendó a todos los beneficiarios consultar previamente la fecha de cobro correspondiente a la terminación de su DNI para conocer con precisión cuándo tendrán acreditados sus haberes y prestaciones.