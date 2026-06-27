Tragedia en Venezuela: hallaron sin vida a la esposa e hijos del futbolista argentino

La tragedia golpeó de lleno al futbolista argentino Lucas Trejo, quien atraviesa el momento más doloroso de su vida luego de que esta tarde fueran encontrados sin vida su esposa, Yanina Maranella, y sus dos hijos, de cinco y siete años, tras permanecer desaparecidos desde los terremotos que afectaron a Venezuela durante los últimos días.

El hallazgo se produjo luego de casi tres días de búsqueda, en un operativo encabezado por los equipos de rescate, a los que se había sumado el propio jugador con la esperanza de encontrar con vida a su familia.

Finalmente, los rescatistas localizaron los cuerpos de Yanina Maranella y de los dos pequeños entre los escombros del edificio donde residían, en La Guaira, considerada la zona más afectada por los terremotos registrados el último miércoles.

El momento de la catástrofe

Al momento en que se produjo la tragedia, Lucas Trejo no se encontraba en su vivienda. El futbolista estaba en Caracas, donde esperaba disputar un compromiso correspondiente a la Copa de Venezuela con su actual equipo, Deportivo La Guaira.

Al regresar a la ciudad donde vivía junto a su familia, se encontró con un escenario devastador. La torre en la que residían, el complejo Cumanagotto, había quedado completamente reducida a escombros como consecuencia de la fuerza de los sismos.

Desde ese momento comenzó una intensa búsqueda que mantuvo en vilo tanto al entorno del jugador como a los equipos de rescate. El propio Trejo decidió participar activamente de las tareas, que concluyeron con el hallazgo sin vida de su esposa y de sus dos hijos.

La trayectoria de Lucas Trejo

Lucas Trejo tiene 38 años y es oriundo de la provincia de Córdoba, Argentina.

Su carrera futbolística comenzó en clubes de su provincia, donde vistió las camisetas de Racing e Instituto. Sin embargo, la mayor parte de su extensa trayectoria profesional se desarrolló fuera del país.

A lo largo de su carrera actuó en diferentes equipos del exterior, incluyendo:

Clubes del ascenso de España.

Grecia.

Perú.

México.

Venezuela.

Actualmente integra el plantel de Deportivo La Guaira, institución con la que debía afrontar un encuentro por la Copa de Venezuela cuando ocurrió la catástrofe que terminó cambiando por completo su vida.

Los sismos más devastadores en la historia de Venezuela

La tragedia familiar de Lucas Trejo se enmarca dentro de una catástrofe de enormes dimensiones.

Los dos terremotos registrados alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, convirtiéndose en los más devastadores en la historia de Venezuela.

El impacto de ambos movimientos sísmicos dejó un saldo transitorio de:

1.430 muertos.

Más de 3.200 heridos.

Fue precisamente La Guaira la zona que sufrió las consecuencias más severas del desastre, con numerosos edificios colapsados, entre ellos el complejo Cumanagotto, donde vivía la familia del futbolista argentino.

Una tragedia que refleja la magnitud del desastre

El hallazgo de los cuerpos de Yanina Maranella y de sus dos hijos puso fin a una búsqueda que se extendió durante casi tres días y que tuvo al propio Lucas Trejo participando junto a los equipos de rescate.

Mientras el futbolista permanecía en Caracas por compromisos deportivos relacionados con la Copa de Venezuela, la violencia de los terremotos redujo a escombros el edificio donde se encontraba su familia. El regreso a La Guaira significó enfrentarse a un escenario completamente desolador y al inicio de una búsqueda que culminó con el peor desenlace.

La muerte de su esposa y de sus dos hijos se suma al saldo transitorio de 1.430 víctimas fatales y más de 3.200 heridos que dejaron los dos sismos de 7,2 y 7,5 grados en la escala de Richter, considerados los más devastadores registrados en la historia de Venezuela. La tragedia personal del futbolista argentino queda así inserta dentro de una de las mayores catástrofes que ha enfrentado el país, con La Guaira como el epicentro de los daños y del dolor provocado por el colapso de numerosas edificaciones, entre ellas el complejo Cumanagotto, donde residía la familia de Lucas Trejo.