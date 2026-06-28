Catamarca: ANSES paga este lunes jubilaciones con aguinaldo y bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este lunes 29 de junio con el calendario de pagos correspondiente al sexto mes del año, que incluye el depósito del aguinaldo y el pago de bonos extraordinarios para determinados beneficiarios. La jornada resulta clave para jubilados y pensionados cuyos haberes superan la mínima, así como para titulares de distintas asignaciones.

De acuerdo con el cronograma oficial, ANSES está finalizando los pagos de junio mientras se prepara para iniciar, la próxima semana, el esquema de cobros de julio. En ese calendario se detallan las fechas para jubilaciones y pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo, las Asignaciones Familiares y la Prestación por Desempleo, entre otros beneficios que alcanzan a millones de argentinos.

Para este lunes 29 de junio, está previsto que cobren sus haberes, con aguinaldo y los bonos vigentes, los jubilados y pensionados que perciben más de un haber mínimo y tienen Documento Nacional de Identidad (DNI) terminado en 8 y 9. Estos pagos se acreditan en las cuentas bancarias habituales o pueden retirarse por ventanilla, según la modalidad elegida por cada titular.

Calendario vigente de asignaciones y beneficios

Además de las jubilaciones y pensiones, ANSES mantiene activos los períodos de cobro de diversas asignaciones, que se extienden a lo largo de varias semanas con el fin de organizar la atención y evitar aglomeraciones en bancos y puntos de pago.

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo : DNI terminados en 8 y 9 cobran el 29 de junio.

: DNI terminados en 8 y 9 cobran el 29 de junio. Asignación por Maternidad : todas las terminaciones de documento cobran entre el 10 de junio y el 8 de julio.

: todas las terminaciones de documento cobran entre el 10 de junio y el 8 de julio. Asignaciones de pago único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción): todas las terminaciones de documento cobran entre el 9 de junio y el 8 de julio.

(Matrimonio, Nacimiento y Adopción): todas las terminaciones de documento cobran entre el 9 de junio y el 8 de julio. Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas: todas las terminaciones de documento cobran entre el 8 de junio y el 8 de julio.

En paralelo, ANSES se dispone a poner en marcha el calendario de julio, que incluirá nuevamente el pago de haberes, aguinaldos cuando corresponda, bonos y asignaciones. El detalle de ese cronograma se irá informando de manera progresiva, pero desde el organismo destacan que se mantendrá el orden por terminación de DNI para todos los programas.

Cómo consultar fecha y lugar de cobro

Desde el organismo previsional recuerdan que todos los beneficiarios pueden consultar, de manera sencilla, la fecha y el lugar exactos de cobro de sus prestaciones. Esa información está disponible en el sitio web oficial de ANSES, donde se accede con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social, y también a través de la aplicación móvil Mi ANSES, que funciona en teléfonos celulares con conexión a internet.

"Recomendamos ingresar a los canales oficiales antes de concurrir al banco, para confirmar la fecha de pago y evitar traslados innecesarios", insisten desde ANSES.

Las autoridades subrayan la importancia de utilizar exclusivamente los canales oficiales para evitar fraudes o intentos de estafa, y reiteran que ningún trámite para consultar el calendario de pagos tiene costo alguno. Con el cierre del calendario de junio y el inicio del de julio, el organismo busca garantizar el pago en tiempo y forma de haberes, aguinaldos y bonos, en un contexto económico en el que estos ingresos resultan fundamentales para la economía familiar de millones de hogares argentinos.