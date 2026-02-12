El FMI avaló los avances del equipo económico: concluyó la revisión técnica en Buenos Aires

El Fondo Monetario Internacional (FMI) comunicó oficialmente que ha llegado a su fin la visita de sus técnicos a la República Argentina, marcando un hito en la agenda financiera del primer trimestre. Esta misión se desarrolló específicamente en el marco de la segunda revisión del acuerdo firmado en abril de 2025 por un total de USD 20.000 millones, un programa que resulta vital para sostener la estabilidad financiera del país en un contexto de alta sensibilidad. Las autoridades del organismo internacional, presidido por Kristalina Georgieva, calificaron los encuentros mantenidos en la ciudad de Buenos Aires como positivos y destacaron el clima de entendimiento que prevaleció con los funcionarios locales encargados de la política económica.

La delegación del FMI, encabezada por los economistas Luis Cubeddu y Bikas Joshi, arribó al territorio nacional el pasado 5 de febrero. El objetivo de la comitiva fue doble y de alta complejidad técnica: por un lado, avanzar en la revisión formal del programa bajo el Servicio Ampliado del Fondo y, por el otro, dar inicio a la consulta del Artículo IV, procedimiento mediante el cual el organismo analiza de forma integral la situación económica y financiera de sus países miembros. Según fuentes oficiales de la entidad, se registraron muy buenos avances en las conversaciones presenciales, aunque aclararon que el diálogo con el equipo económico argentino continuará de forma remota en los próximos días para terminar de pulir los detalles técnicos.

La llegada de los enviados supuso un reto mayúsculo para el Palacio de Hacienda, ya que el Gobierno argentino se encuentra en una posición de negociación delicada. La administración nacional busca actualmente la aprobación de un nuevo "waiver" o dispensa, junto con la renegociación de la meta de reservas internacionales. Estas condiciones son pasos administrativos y técnicos indispensables para que el Directorio del Fondo autorice un desembolso de USD 1.000 millones, una cifra que los analistas del mercado dan por prácticamente asegurada, a pesar de que todavía no existen confirmaciones oficiales definitivas al respecto.

El punto de mayor fricción en las mesas de trabajo radica en el compromiso asumido por el Banco Central respecto a sus activos. Originalmente, la autoridad monetaria debía cerrar el cuarto trimestre de 2025 con reservas netas positivas por USD 2.400 millones, pero tras la primera revisión del acuerdo, ese objetivo se flexibilizó hacia un saldo negativo de USD 2.600 millones. A pesar de esta modificación en las metas de desempeño, el equipo económico no logró alcanzar el objetivo propuesto. Las razones detrás de este incumplimiento se vinculan directamente a una política cambiaria orientada a contener el valor de la moneda nacional y a las ventas de divisas realizadas en un contexto de alta volatilidad previa a las elecciones legislativas del año anterior.

Durante su estadía, los técnicos mantuvieron reuniones con diversos interlocutores para obtener una visión integral sobre las perspectivas económicas del país. Uno de los momentos más significativos ocurrió el martes pasado en un encuentro con el equipo liderado por el ministro Luis Caputo, que se prolongó durante gran parte de la jornada.

Al concluir la sesión, la misión del FMI abandonó el Ministerio de Economía sin realizar declaraciones, aunque los funcionarios nacionales evaluaron el intercambio como altamente satisfactorio para los intereses del país. En paralelo, el ministro Caputo debió gestionar una agenda de compromisos exigente, cancelando pagos por USD 4.200 millones a acreedores a principios de año y afrontando en febrero un vencimiento de más de USD 800 millones con el propio FMI.

Para cumplir con esta última obligación, el Gobierno adquirió Derechos Especiales de Giro (DEGs) a los Estados Unidos. El ministro explicó que si se pagara en dólares, se transferirían directamente los dólares al Fondo, pero al abonarse en DEGs, es necesario comprarlos a países vendedores como Estados Unidos en una operación habitual a precio de mercado.

Los Derechos Especiales de Giro son un instrumento internacional creado por el FMI que sirven como reserva de valor y unidad de cuenta entre los países miembros. Su valor se establece a partir de una canasta de monedas principales y su uso es fundamental para reforzar las reservas internacionales de los Estados sin recurrir directamente a divisas líquidas en momentos de tensión cambiaria.