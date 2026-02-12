  • Dólar
  • BNA $1365 ~ $1415
  • BLUE $1420 ~ $1440
  • TURISTA $1774.5 ~ $1774.5

29 C ° ST 32.47 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Pagás con QR y vacían tu cuenta bancaria en segundos: así funciona la nueva estafa virtual

Los ataques para robar datos y dinero con esta tecnología se multiplicaron en los últimos meses.

12 Febrero de 2026 19.17

Pagar con código QR ya es parte de la vida cotidiana en la Argentina. Cafeterías, restaurantes, negocios y hasta ferias usan este sistema para cobrar rápido y sin contacto. Pero esa comodidad también abrió la puerta a una nueva modalidad de estafa virtual que crece cada día: los QR falsos.

Hoy, los ciberdelincuentes aprovechan cualquier descuido para pegar un código falso sobre el original. Así, cuando escaneás para pagar, el dinero termina en una cuenta fantasma y no en la del comercio. El golpe es simple, rápido y muchas veces pasa desapercibido hasta que ya es tarde.

Cómo funciona la estafa con QR y por qué es tan difícil de detectar

El truco es tan viejo como efectivo: los ciberdelincuentes reemplazan el QR legítimo por uno falso, que puede estar impreso en un papel, pegado arriba del original o incluso en una pantalla. Cuando el cliente escanea, cree que está pagando como siempre, pero en realidad le transfiere el dinero a los estafadores.

El objetivo no es solo robar plata. Muchas veces, el QR trucho también sirve para capturar datos personales y bancarios: contraseñas, números de cuenta, tarjetas, contactos y hasta fotos o videos. Todo lo que tengas en el celular puede quedar expuesto.

Las señales de alerta: cómo darte cuenta si el QR es falso

  • Revisá el texto que rodea al código QR: errores de ortografía o frases extrañas pueden indicar estafa.
  • Observá la página a la que te dirige el QR: los delincuentes suelen imitar el diseño, pero pueden fallar en colores, tipografías o botones.
  • Controlá el enlace antes de abrirlo: si no empieza con "https://" o incluye palabras raras, no avances.
  • Aprovechá la vista previa del link en el celular: si algo se ve sospechoso, no lo toques.
  • Si durante el uso notás algo fuera de lo común, cancelá la operación antes de confirmar.

La advertencia de los especialistas: "El QR es el nuevo phishing"

Desde bancos y empresas de seguridad informática advierten que los QR falsos son el equivalente moderno de los viejos mails de phishing. Aparecen en todos lados: bares, redes sociales, mails, hasta en la tele. Por eso, la mejor defensa es la atención al detalle y la desconfianza sana.

"Muy poca gente se detiene a mirar el QR antes de escanearlo. Por eso, estas estafas suelen pasar desapercibidas", explicaron los expertos de City National Bank.

La recomendación es clara: si algo no te cierra, no pagues. Y nunca compartas datos personales ni fotos de tu DNI por internet sin chequear a quién se los mandás.


 

Tags
Ciberdelincuentes Ciberseguridad Código QR estafa virtual phishing

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también