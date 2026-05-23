El FMI elogió el rumbo económico de Milei, pero advirtió que la Argentina sigue siendo vulnerable al contexto global

El Fondo Monetario Internacional elogió las reformas económicas impulsadas por el gobierno de Javier Milei y respaldó el rumbo general del programa económico, aunque advirtió que la economía argentina continúa siendo "vulnerable" frente al actual contexto internacional y a las tensiones geopolíticas globales.

En el Staff Report correspondiente a la segunda revisión del acuerdo firmado con la Argentina, el organismo destacó la importancia de avanzar en una reforma fiscal que elimine impuestos considerados "distorsivos", entre ellos Ingresos Brutos, tributo que actualmente cobran las provincias.

A pesar de las señales de recuperación económica, el FMI sostuvo que persisten desafíos estructurales vinculados a las reservas internacionales, el acceso al financiamiento externo y la exposición a shocks internacionales.

"La posición externa de Argentina es más débil que el nivel que sugieren los fundamentos de mediano plazo y las políticas consideradas deseables", señaló el informe.

El FMI alertó por la fragilidad del frente externo

El organismo consideró que la cobertura de reservas internacionales continúa siendo "débil" y remarcó que la Argentina todavía no cuenta con un acceso sostenido a los mercados internacionales de capital.

Además, advirtió que el país enfrenta importantes compromisos de deuda en moneda extranjera en un escenario internacional marcado por la incertidumbre y las tensiones geopolíticas.

Según el Fondo, estas vulnerabilidades externas están siendo enfrentadas mediante reformas orientadas a potenciar las exportaciones, especialmente en los sectores energético y minero.

En ese sentido, destacó que el Gobierno impulsa cambios regulatorios e inversiones en infraestructura para facilitar el desarrollo de proyectos vinculados a la energía y la minería, considerados estratégicos para fortalecer el ingreso de divisas y mejorar el balance de pagos.

El crédito privado se desaceleró y crecieron los préstamos irregulares

En el plano financiero, el FMI indicó que el crédito al sector privado mostró una expansión real promedio del 32% durante 2025, impulsado por la reducción de liquidez excedente y una menor exposición de los bancos al sector público.

Sin embargo, el informe advirtió que esa dinámica comenzó a desacelerarse a partir del tercer trimestre del año.

Según el organismo, el crecimiento del crédito se estancó y aumentaron los préstamos en situación irregular, especialmente en el segmento de consumo, como consecuencia de las condiciones monetarias restrictivas y el débil crecimiento de los ingresos familiares.

Aun así, el Fondo aseguró que el sistema bancario mantiene adecuados niveles de liquidez y capitalización.

Otro de los fenómenos destacados fue el fuerte crecimiento de los depósitos en dólares dentro del sistema financiero. El organismo remarcó que, a diferencia de otras etapas de dolarización, la demanda de divisas se canalizó dentro de los bancos y permitió expandir gradualmente el crédito en dólares hacia empresas exportadoras.

Reformas estructurales y cambios regulatorios

El informe también valoró las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno nacional, entre ellas la simplificación administrativa y la modernización de marcos regulatorios en áreas como Aduanas, Salud, Transporte, Comunicaciones y tarifas eléctricas.

Además, destacó el avance de privatizaciones, licitaciones de infraestructura y el impulso a inversiones extranjeras mediante el Régimen de Incentivo para Grandes y Medianas Empresas (RIGI y RMI).

Según el documento, ya fueron aprobados proyectos por alrededor de US$ 28.000 millones, favorecidos además por modificaciones en la Ley de Glaciares y la Ley de Tierras Rurales.

El FMI también resaltó la aprobación de la Ley de Modernización Laboral, orientada —según el organismo— a fomentar el empleo formal mediante una reducción de costos laborales, menor litigiosidad y mayor flexibilidad en las contrataciones.

Riesgos globales e incertidumbre política

Pese a los elogios, el Fondo insistió en que el contexto internacional sigue representando un riesgo elevado para la economía argentina.

"El aumento de las tensiones geopolíticas podría endurecer las condiciones financieras globales y complicar la acumulación de reservas", advirtió el organismo.

También señaló que una eventual suba internacional del precio del petróleo podría trasladarse a la inflación local y dificultar la reducción de subsidios energéticos.

En paralelo, el informe mencionó la incertidumbre política vinculada a las elecciones presidenciales de 2027 y advirtió que la falta de avances en empleo y recuperación salarial podría afectar el impulso reformista y generar salidas de capital.

No obstante, el FMI también mencionó posibles "riesgos positivos". Entre ellos, destacó que la consolidación de los superávits fiscales y el potencial exportador de sectores como energía y minería podrían mejorar la balanza comercial y atraer nuevas inversiones extranjeras.

El Fondo pidió reforzar los "colchones de liquidez"

El organismo volvió a insistir en la necesidad de reconstruir "colchones de liquidez" para enfrentar eventuales shocks internacionales.

Entre sus recomendaciones, el Fondo planteó que, ante escenarios de volatilidad o aumento del riesgo país, el Gobierno debería acelerar el ajuste fiscal, profundizar la reducción de subsidios y disminuir transferencias a provincias y empresas estatales.

Además, consideró que el tipo de cambio debe funcionar como "amortiguador" frente a posibles crisis externas y recomendó sostener políticas monetarias y de liquidez más estrictas para mantener la demanda de pesos y defender el esquema cambiario actual.

Finalmente, el informe concluyó que la continuidad de las reformas y la capacidad de respuesta del Gobierno serán claves para reducir la vulnerabilidad externa y sostener la estabilidad económica en un escenario internacional complejo.