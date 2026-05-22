Caputo anunció una cosecha récord de 163,2 millones de toneladas en la campaña 2025/2026

La campaña agrícola 2025/2026 alcanzó un nuevo máximo histórico en Argentina. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que la producción total de los seis principales cultivos del país llegó a 163,2 millones de toneladas, según datos oficiales elaborados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

El volumen informado representa un incremento del 21,25% respecto del ciclo anterior y constituye la mayor producción registrada hasta el momento para el conjunto de los principales complejos agrícolas nacionales.

La información fue difundida por el titular del Palacio de Hacienda a través de un posteo procesado por Agencia Noticias Argentinas y refleja el desempeño alcanzado en cultivos estratégicos como maíz, soja, trigo, girasol, cebada y sorgo.

Un récord impulsado por los principales cultivos

El informe oficial destaca especialmente el desempeño del maíz, que alcanzó una producción de 70 millones de toneladas, cifra que representa un récord para los últimos veinte años. Además del volumen total, el cereal registró un rendimiento promedio de:

72 quintales por hectárea (qq/ha).

El maíz aparece así como el cultivo de mayor peso dentro de la producción agrícola total de la campaña 2025/2026, consolidando su importancia dentro del esquema productivo nacional. Por su parte, la soja alcanzó una producción de:

49,9 millones de toneladas.

En este caso, el rendimiento promedio informado fue de:

30,6 quintales por hectárea.

La oleaginosa volvió a ubicarse entre los principales componentes del volumen agrícola nacional, manteniendo un papel central dentro de la estructura productiva del país.

Trigo y girasol también alcanzaron máximos históricos

Entre los datos destacados por el Ministerio de Economía sobresale además el comportamiento del trigo, que logró una producción de 27,9 millones de toneladas. Según el informe oficial, este volumen constituye el máximo de la serie histórica para el cultivo. El girasol también mostró un desempeño récord durante la campaña. La producción alcanzó 7,4 millones de toneladas. En este caso, el rendimiento promedio fue de 23,4 quintales por hectárea.

El Ministerio remarcó que se trata de un récord histórico de producción para este cultivo, consolidando uno de los mejores desempeños registrados hasta el momento para el sector girasolero.

Los números de la campaña agrícola

El desglose difundido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca detalla la producción alcanzada en los seis principales cultivos nacionales:

Maíz: 70 millones de toneladas.

70 millones de toneladas. Soja: 49,9 millones de toneladas.

49,9 millones de toneladas. Trigo: 27,9 millones de toneladas.

27,9 millones de toneladas. Girasol: 7,4 millones de toneladas.

7,4 millones de toneladas. Cebada: 5,6 millones de toneladas.

5,6 millones de toneladas. Sorgo: 2,4 millones de toneladas.

El total consolidado de estos cultivos permitió alcanzar las 163,2 millones de toneladas, cifra presentada oficialmente como un récord histórico para el agro argentino.

El peso de los rendimientos productivos

Además del crecimiento en volumen, el informe ministerial resaltó los niveles de rendimiento promedio obtenidos en varios de los cultivos principales. Entre los datos más destacados aparecen:

Maíz: 72 qq/ha.

72 qq/ha. Soja: 30,6 qq/ha.

30,6 qq/ha. Girasol: 23,4 qq/ha.

Estos indicadores muestran el nivel de productividad alcanzado durante la campaña y acompañan el crecimiento global de la producción nacional.

Un crecimiento del 21,25% respecto del ciclo anterior

Uno de los aspectos centrales del anuncio realizado por Luis Caputo fue la comparación con la campaña previa. Según los datos oficiales, la producción de la campaña 2025/2026 mostró un incremento del 21,25% respecto del ciclo anterior.

El aumento permitió establecer una nueva marca histórica para la producción agrícola nacional y consolidó un crecimiento generalizado en los principales cultivos relevados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. La información difundida por el Ministerio de Economía coloca a la campaña actual como la de mayor volumen registrado hasta el momento para los seis cultivos más importantes del país.

El detalle de los cultivos que sostuvieron el récord

Dentro del conjunto de producciones informadas, el maíz se posicionó como el principal motor del crecimiento general, seguido por la soja y el trigo.

A ello se sumaron los desempeños récord del girasol y el máximo histórico alcanzado por el trigo, configurando una campaña marcada por altos niveles de producción y rendimiento. La cebada y el sorgo completaron el volumen total informado oficialmente por el Gobierno nacional, contribuyendo al resultado final de 163,2 millones de toneladas.

Con estos números, la campaña agrícola 2025/2026 quedó registrada como la más importante de la serie histórica para los principales cultivos argentinos, según los datos oficiales difundidos por el Ministerio de Economía y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.