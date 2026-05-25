El Gobierno acelerará reformas fiscales, previsionales y tributarias como parte del acuerdo con el FMI

El Gobierno nacional avanzará en una serie de reformas económicas, fiscales y previsionales comprometidas ante el Fondo Monetario Internacional como parte del programa acordado durante la gestión de Javier Milei.

El detalle surgió del reporte técnico publicado por el staff del organismo internacional, donde se exponen los principales objetivos que deberá cumplir la administración argentina en los próximos meses y durante el resto del mandato presidencial.

Entre las primeras metas fijadas, el Ejecutivo deberá implementar antes de fines de junio de 2026 un sistema informático integrado que permita al Ministerio de Economía acceder a indicadores tributarios agregados y anonimizados elaborados por ARCA para fortalecer el monitoreo fiscal y el análisis de políticas públicas.

Además, para septiembre de este año, el Gobierno se comprometió a presentar ante el Congreso el proyecto de Presupuesto 2027 con una regla de déficit fiscal cero.

Según el FMI, el borrador incluirá un marco fiscal de mediano plazo, junto con una evaluación de riesgos y posibles escenarios adversos para la economía argentina.

En paralelo, la gestión libertaria deberá presentar un plan de transición para adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Otro de los puntos centrales del acuerdo contempla avanzar hacia una nueva etapa de reforma tributaria antes de diciembre de 2026. El objetivo será simplificar el sistema impositivo y mejorar su eficiencia.

El organismo internacional señaló que la propuesta deberá incluir una reducción gradual de impuestos considerados distorsivos para el comercio y las transacciones financieras, además de una racionalización de los gastos tributarios.

Dentro del cronograma acordado también figura una reforma de la legislación sobre responsabilidad fiscal y la implementación de medidas vinculadas a la prevención del lavado de dinero.

En ese marco, el Gobierno deberá aplicar al menos tres de las seis recomendaciones prioritarias surgidas de los informes técnicos del FMI sobre control y supervisión financiera.

Asimismo, las autoridades nacionales tendrán que crear un registro de riesgos de cumplimiento tributario y realizar evaluaciones formales sobre al menos seis de esos riesgos antes de finalizar el próximo año.

Uno de los capítulos más sensibles del programa aparece previsto para fines de 2027, cuando el Ejecutivo deberá presentar al Congreso un informe de diagnóstico y alternativas de reforma del sistema previsional argentino.

Según explicó el FMI, la intención es "mejorar la equidad y sostenibilidad" del esquema jubilatorio mediante una simplificación del sistema y una mayor relación entre aportes y prestaciones.

El programa acordado también prevé profundizar el ajuste del gasto público mediante la reducción de subsidios, la focalización de la asistencia social y la racionalización de la inversión estatal.

En ese contexto, el organismo destacó las recientes modificaciones impulsadas en los subsidios energéticos y consideró que las medidas podrían mejorar la recuperación de costos y aumentar la transparencia en la asignación de beneficios.

Las reformas proyectadas generan expectativa en distintas provincias, entre ellas Catamarca, donde sectores políticos, sindicales y económicos siguen de cerca el impacto que podrían tener los cambios fiscales y previsionales sobre las finanzas públicas y el empleo estatal