Cuenta UVA: cómo funciona la alternativa que le gana al plazo fijo y protege los ahorros de la inflación

En un escenario económico marcado por la volatilidad y la búsqueda constante de mecanismos de protección para los ahorros en pesos, el Banco Provincia relanzó su Cuenta UVA, una herramienta financiera orientada a personas físicas que apunta a ofrecer cobertura frente a la inflación y, al mismo tiempo, superar el rendimiento de un plazo fijo tradicional.

La iniciativa forma parte de la campaña "Baño de inversión", una estrategia con la que la entidad bonaerense busca acercar instrumentos de ahorro e inversión adaptados al contexto actual. Desde el banco definieron a la Cuenta UVA como una alternativa "transparente, previsible y alineada al contexto económico actual", enfocada especialmente en quienes necesitan preservar el valor de sus ingresos y planificar objetivos a mediano plazo.

Un mecanismo ajustado por inflación

El principal diferencial de la Cuenta UVA radica en su capacidad para actualizar el capital según la evolución de la inflación. El sistema funciona mediante la conversión automática de los depósitos realizados en pesos a Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), que se ajustan de acuerdo con el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

De esta manera, el saldo depositado se incrementa en línea con la variación de los precios de la economía. Según explicó el Banco Provincia en su comunicado oficial, este mecanismo garantiza que "el dinero no pierde valor ante el aumento de la inflación".

El esquema operativo fue presentado como simple y accesible. El cliente deposita pesos en la cuenta y esos fondos son transformados automáticamente en UVA. Luego, al retirar el dinero, el saldo vuelve a convertirse a pesos tomando el valor actualizado de la unidad. Además del ajuste inflacionario, la cuenta genera una tasa de interés anual del 0,05%.

Entre los aspectos destacados por la entidad aparecen:

Actualización por CER a través de UVA , preservando el valor real del ahorro.

, preservando el valor real del ahorro. Disponibilidad de fondos luego de 90 días .

. Sin costo de apertura, mantenimiento ni movimientos .

. Contratación 100% digital mediante home banking o también en sucursales.

mediante home banking o también en sucursales. Operatividad similar a una caja de ahorro tradicional , utilizando tarjeta de débito.

, utilizando tarjeta de débito. Posibilidad de realizar depósitos y extracciones por todos los canales habilitados, incluyendo transferencias y cajeros automáticos.

Liquidez gradual y planificación financiera

Uno de los puntos centrales del producto es la disponibilidad de los fondos. El Banco Provincia explicó que los depósitos quedan liberados a partir de los 90 días desde su acreditación. A partir de ese momento, el cliente puede retirar "todos los fondos o solo una parte", mientras el saldo restante continúa ajustándose por inflación y generando intereses.

La entidad remarcó que, aunque la Cuenta UVA "no es un producto de inversión tradicional", en la práctica funciona como una "cuenta remunerada" luego de cumplido el plazo inicial. Esto le permite combinar elementos de estabilidad y liquidez, dos variables especialmente demandadas en contextos de incertidumbre económica.

En ese sentido, el banco sostuvo que el esquema "combina accesibilidad, estabilidad y protección del capital, ideal para organizar objetivos a mediano plazo".

Para quienes no desean inmovilizar completamente su dinero durante el período inicial de 90 días, el organismo bonaerense sugirió una estrategia basada en depósitos parciales y periódicos. La recomendación consiste en realizar ingresos de fondos de manera:

Semanal.

Quincenal.

Mensual.

La frecuencia dependerá del flujo de ingresos y de la agenda de pagos de cada cliente. Según indicó la entidad, esta metodología permite que "se acrecienten paulatinamente el dinero de la cuenta, que luego de 90 días se empieza a liberar de manera escalonada".

Diferencias con el Plazo Fijo UVA

El relanzamiento de la Cuenta UVA también volvió a poner en escena la comparación con el Plazo Fijo UVA, otro de los instrumentos utilizados para protegerse de la inflación.

Si bien ambos productos comparten el ajuste por CER y la cobertura frente al deterioro del poder adquisitivo, existen diferencias relevantes en términos de liquidez y funcionamiento operativo.

En el caso del plazo fijo:

El capital y los intereses se acreditan recién después de 90 días.

Para continuar invirtiendo es necesario constituir un nuevo plazo fijo.

El capital vuelve a quedar inmovilizado durante otro período equivalente.

La tasa de interés anual es superior, alcanzando el 1% anual.

La Cuenta UVA, en cambio, ofrece mayor flexibilidad una vez cumplido el plazo inicial, ya que permite disponer parcialmente de los fondos sin necesidad de cancelar completamente el instrumento.

Una apuesta por el ahorro en pesos

El relanzamiento de este producto se produce en un momento en el que la demanda de instrumentos de cobertura y liquidez ocupa un lugar central entre los ahorristas. El Banco Provincia busca posicionar a la Cuenta UVA como una alternativa para quienes desean continuar ahorrando en moneda local sin resignar protección frente a la inflación.

La campaña "Baño de inversión" se inscribe dentro de una estrategia más amplia destinada a acompañar las decisiones financieras de los clientes bonaerenses mediante herramientas que permitan ordenar objetivos y administrar recursos en un contexto complejo.

Desde la entidad remarcaron que la Cuenta UVA resulta especialmente útil para quienes buscan "una alternativa transparente y previsible para ahorrar en pesos sin perder valor". Bajo esa premisa, el banco apuesta a consolidar un esquema que combine cobertura inflacionaria, accesibilidad operativa y disponibilidad progresiva de los fondos, en un escenario donde preservar el capital se convirtió en una prioridad para miles de ahorristas.