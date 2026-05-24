Las exportaciones de carne cayeron más del 25% en abril

Las exportaciones argentinas de carne bovina registraron una fuerte caída durante abril de 2026, con una baja superior al 25% respecto de marzo, según informó el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC. A pesar del retroceso mensual, el acumulado del año continúa mostrando resultados positivos para el sector.

De acuerdo con el reporte, durante abril se exportaron cerca de 46,1 mil toneladas de carne bovina refrigerada y congelada, por un valor aproximado de 321,3 millones de dólares.

En comparación con marzo de este año, los volúmenes comercializados cayeron un 26,5%, mientras que el valor de las operaciones retrocedió un 24,6%. En tanto, frente a abril de 2025, las exportaciones mostraron una merma del 13% en volumen, aunque el valor obtenido fue un 19,7% superior.

El presidente del Consorcio ABC, Mario Ravettino, destacó que el acumulado de los primeros cuatro meses de 2026 mantiene un saldo favorable.

Según precisó, entre enero y abril las ventas al exterior alcanzaron unas 211,3 mil toneladas peso producto, por un valor cercano a los 1399,2 millones de dólares. Esto representa un crecimiento interanual del 7,5% en volumen y del 44,5% en valor frente al mismo período de 2025.

El informe también reflejó una mejora sostenida en los precios internacionales de la carne bovina. Durante abril, el valor promedio de exportación se ubicó en US$6968 por tonelada, un 2,5% por encima de marzo y un 37,7% más alto que en abril del año pasado.

Desde el sector señalaron que, tras alcanzar un pico de US$6300 por tonelada en abril de 2022, los precios comenzaron una tendencia descendente que tocó piso a mediados de 2024, cuando rondaron los US$3740. Sin embargo, desde 2025 se inició una recuperación gradual que llevó los valores nuevamente cerca de los US$7000 por tonelada.

China continúa siendo el principal mercado para la carne argentina. Durante abril, el país asiático concentró el 57,4% de los volúmenes exportados, mientras que en el acumulado de los primeros cuatro meses del año representó el 60,7% de las ventas.

En detalle, hacia la China se enviaron 11,7 mil toneladas de carne con hueso y huesos bovinos por un valor de 34,2 millones de dólares, además de 14,8 mil toneladas de carne deshuesada por 87,6 millones de dólares.

El precio promedio de la carne sin hueso exportada al mercado chino se ubicó en torno a los US$5940 por tonelada, superando el récord previo alcanzado en mayo de 2022.

El reporte también incluyó las exportaciones de menudencias y preparaciones bovinas, que durante abril totalizaron 6,9 mil toneladas por un valor de 18,1 millones de dólares. En el primer cuatrimestre del año, esos envíos alcanzaron las 34,6 mil toneladas y generaron ingresos por 88 millones de dólares.

En el acumulado de los últimos doce meses, entre mayo de 2025 y abril de 2026, las exportaciones argentinas de carne bovina refrigerada y congelada sumaron 728,4 mil toneladas, con un ingreso total cercano a los 4318 millones de dólares.