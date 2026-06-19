El Gobierno cerró la paritaria estatal con una suba del 6,64% y el aumento impacta en funcionarios

El Gobierno nacional cerró este jueves la negociación paritaria para los empleados públicos correspondientes al período comprendido entre junio y agosto de 2026. El entendimiento fue alcanzado con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el gremio mayoritario del sector, mientras que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la propuesta y manifestó fuertes cuestionamientos al resultado de la negociación.

El acuerdo establece un incremento salarial total del 6,64%, distribuido en tres etapas consecutivas. De esta manera, los trabajadores estatales recibirán un aumento del 2,4% en junio, un 2,2% en julio y un 1,9% en agosto.

Además de la actualización salarial, se incorporó un bono de 50.000 pesos por única vez, que será abonado durante agosto y tendrá carácter remunerativo. La negociación se desarrolló en un contexto económico marcado por la evolución de la inflación y por las discusiones sobre la recuperación del poder adquisitivo de los empleados de la administración pública nacional.

Los porcentajes acordados y el bono extraordinario

El esquema acordado contempla incrementos escalonados durante tres meses consecutivos. Los puntos centrales de la paritaria son:

2,4% de aumento en junio.

2,2% de aumento en julio.

1,9% de aumento en agosto.

Bono remunerativo de $50.000 por única vez en agosto.

La suma de estos incrementos determina una mejora acumulada del 6,64% para el período comprendido entre junio y agosto. La propuesta recibió el aval de UPCN, pero fue rechazada por ATE, organización que mantiene una posición crítica respecto de la política salarial impulsada por la gestión del presidente Javier Milei.

El debate sobre el poder adquisitivo

La discusión salarial se produjo en un escenario donde el comportamiento de los precios continúa siendo uno de los principales puntos de referencia para los gremios y el Gobierno. Durante los primeros cinco meses de 2026, la inflación acumuló 14,7% en la Argentina. La última medición disponible corresponde a mayo y registró una variación del 2,1%.

En ese contexto, los sindicatos sostienen que existe una pérdida significativa del poder de compra de los salarios estatales. Desde ATE señalaron que los empleados públicos acumulan una caída del 43% del poder adquisitivo desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

UPCN comparte la evaluación respecto de la existencia de un deterioro salarial, aunque con cifras diferentes. Según el gremio, la pérdida alcanza aproximadamente el 40% para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo General de la administración pública nacional. Por otra parte, la organización ubica en torno al 35% la caída salarial para los empleados alcanzados por el Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep), es decir, quienes desarrollan tareas en ministerios y organismos descentralizados.

La visión oficial difiere parcialmente de esos cálculos. El Gobierno estima que la pérdida para los trabajadores encuadrados en el Sinep fue del 32%.

Un aumento que también impactará en los funcionarios

Uno de los aspectos más relevantes del acuerdo es que la actualización salarial no sólo alcanzará a los trabajadores estatales, sino también a los funcionarios nacionales. La aplicación de estos incrementos surge de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 931/2025, firmado el 2 de enero de este año.

Esa normativa estableció que los porcentajes de incremento homologados en el marco de la negociación colectiva de la administración pública nacional deben aplicarse también a las remuneraciones de:

Ministros.

Secretarios.

Subsecretarios.

Autoridades superiores.

Funcionarios con rango y jerarquía equivalente.

De esta manera, los incrementos acordados en la paritaria tendrán repercusión directa sobre los salarios de quienes integran la estructura jerárquica del Poder Ejecutivo Nacional.

Cuáles son los salarios actuales de la estructura política

El impacto del acuerdo puede dimensionarse a partir de los ingresos vigentes de los principales funcionarios nacionales. Según los datos correspondientes al sueldo de mayo, percibido a principios de junio:

Jefe de Gabinete y ministros: $8.020.866 brutos.

$8.020.866 brutos. Secretarios: $7.346.575 brutos.

$7.346.575 brutos. Subsecretarios: $6.672.510 brutos.

La situación es distinta para las máximas autoridades del Poder Ejecutivo. Tanto el presidente como la vicepresidenta continúan con sus salarios congelados desde el inicio de la gestión de Javier Milei, por lo que los aumentos derivados de la paritaria no impactan sobre sus remuneraciones.

El rechazo de ATE y las críticas de Rodolfo Aguiar

La respuesta más contundente al acuerdo llegó desde ATE, sindicato que rechazó la propuesta presentada por la Secretaría de Trabajo, conducida por Julio Cordero. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, expresó su desacuerdo mientras se encontraba en Rusia. Según informó el gremio, el dirigente participó en Moscú de reuniones con representantes sindicales de distintos países de América Latina para analizar estrategias comunes frente a las políticas del Gobierno argentino.

ATE cuestionó el resultado de la negociación al considerar que los incrementos acordados no permiten recuperar el poder adquisitivo perdido.

"Se trata de una oferta que es insuficiente y que además no contempla un proceso de recuperación del poder adquisitivo perdido en el sector público", afirmó Aguiar. El dirigente también denunció la existencia de un "empobrecimiento planificado" de los trabajadores estatales.

Además, sostuvo que desde la llegada de Milei al Gobierno cada empleado público perdió, en promedio, 12 millones de pesos, y advirtió que la nueva paritaria profundizará la conflictividad con la administración nacional.