Récord histórico comercial: el superávit de mayo alcanzó los US$ 3.504 millones

La balanza comercial argentina alcanzó en mayo un resultado sin precedentes. Según los datos informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el saldo comercial registró un superávit de US$ 3.504 millones, el mayor valor nominal mensual desde que existen registros en la serie histórica.

El resultado se produjo en un contexto marcado por un fuerte crecimiento de las exportaciones y una reducción de las importaciones. Mientras las ventas al exterior avanzaron un 34%, las compras externas retrocedieron un 7% en comparación con el mismo mes del año anterior.

El desempeño de mayo consolidó además una tendencia sostenida en el comercio exterior argentino. Con este resultado, el país acumuló 30 meses consecutivos con superávit comercial, una secuencia que permitió alcanzar un saldo positivo de US$ 11.800 millones en los primeros cinco meses de 2026, cifra que ya supera el superávit registrado durante todo 2025, cuando había llegado a US$ 11.320 millones.

Un mes récord para las exportaciones

El principal motor del resultado fue el comportamiento de las exportaciones, que alcanzaron un nivel histórico. De acuerdo con el informe del Indec, durante mayo las exportaciones totalizaron US$ 9.537 millones, lo que representó un crecimiento interanual del 34,4% y constituyó un récord absoluto para un mes.

El organismo destacó que en mayo de 2026 las exportaciones alcanzaron un máximo histórico, mientras que las importaciones se ubicaron en US$ 6.033 millones, combinación que derivó en el superávit récord. La magnitud del saldo positivo adquiere relevancia al observar la serie histórica disponible. Según los registros del Indec, nunca antes se había alcanzado un superávit nominal mensual de US$ 3.504 millones.

Como referencia, el saldo positivo más cercano se había registrado en mayo de 2009, cuando alcanzó los US$ 2.543 millones. De acuerdo con la comparación incluida en los datos oficiales, esa cifra ajustada por inflación en dólares equivaldría actualmente a algo más de US$ 3.900 millones.

Los sectores que impulsaron el crecimiento exportador

El crecimiento de las exportaciones mostró una mejora generalizada en todos los grandes rubros de la economía. El desempeño más destacado correspondió al sector de Combustibles y Energía, cuyas ventas externas crecieron un 167,1% respecto de mayo del año pasado, marcando además un máximo histórico para el sector.

A este comportamiento se sumaron incrementos significativos en otros segmentos exportadores:

Productos Primarios: aumento del 22,5%.

aumento del 22,5%. Manufacturas de Origen Agropecuario: incremento del 20,5%.

incremento del 20,5%. Manufacturas de Origen Industrial: crecimiento del 20,1%.

En el caso de las Manufacturas de Origen Industrial, el valor exportado alcanzó el segundo registro más elevado de la historia para un mes de mayo.

Un acumulado que supera todo el año anterior

Los resultados de mayo se integran a una tendencia positiva que se observa en el acumulado anual. Durante los primeros cinco meses de 2026, las exportaciones alcanzaron US$ 40.359 millones, lo que representa un crecimiento del 24,3% respecto del mismo período del año pasado.

Al mismo tiempo, la balanza comercial acumuló un superávit de US$ 11.783 millones, consolidando un desempeño que ya supera el saldo positivo obtenido durante todo 2025.

Dentro de ese escenario sobresale especialmente el comportamiento de las Manufacturas de Origen Industrial, que acumularon exportaciones por US$ 10.964 millones, constituyendo el mayor registro histórico para el período comprendido entre enero y mayo.

Energía: el mejor resultado de la serie histórica

Uno de los capítulos más destacados del informe corresponde al sector energético, que alcanzó el mejor desempeño de toda la serie histórica. La balanza comercial energética registró un superávit de US$ 1.543 millones, resultado impulsado por un fuerte crecimiento de las exportaciones y una significativa reducción de las importaciones.

Los principales indicadores del sector fueron:

Exportaciones energéticas: US$ 1.745 millones .

. Crecimiento interanual de las exportaciones: 167,1% .

. Importaciones energéticas: US$ 202 millones .

. Caída interanual de las importaciones: 32,9% .

. Incremento de las cantidades exportadas: 18,1% .

. Aumento de los precios de exportación: 13,9%.

Según informó el Indec, el crecimiento estuvo explicado tanto por mayores volúmenes exportados como por mejores precios de los productos comercializados.

Las importaciones retrocedieron 7%

Mientras las exportaciones alcanzaban niveles récord, las importaciones mostraron una tendencia opuesta. Durante mayo, las compras externas sumaron US$ 6.033 millones, lo que representó una disminución interanual del 7%. En términos absolutos, esto significó US$ 455 millones menos que en mayo de 2025.

La reducción estuvo explicada principalmente por una caída en las cantidades importadas. Los datos oficiales indican que:

Las cantidades importadas retrocedieron 13,6% .

. Los precios aumentaron 7,6%.

Entre los distintos usos económicos, el rubro con la mayor caída relativa fue el de Combustibles y Lubricantes, cuyas importaciones disminuyeron 32,9% interanual, equivalente a una reducción de US$ 99 millones.

Fuerte baja en piezas y accesorios para bienes de capital

Otro de los segmentos que mostró una retracción significativa fue el de Piezas y Accesorios para Bienes de Capital. Las importaciones de este rubro registraron una caída del 26,6% respecto de mayo de 2025, lo que representó una reducción de US$ 374 millones.

En este caso, el comportamiento estuvo determinado por:

Una caída del 34,1% en las cantidades importadas.

en las cantidades importadas. Un aumento del 11,5% en los precios.

Dentro de este segmento, el componente con mayor incidencia en la disminución fue el correspondiente a piezas y accesorios para equipos de transporte, cuyas importaciones se redujeron en US$ 212 millones en comparación con el mismo mes del año anterior.

Con exportaciones récord, una fuerte expansión del sector energético y una reducción de las importaciones, mayo quedó registrado como un mes histórico para el comercio exterior argentino. El saldo positivo de US$ 3.504 millones no solo marcó el mayor superávit mensual de la serie del Indec, sino que también permitió que el acumulado de los primeros cinco meses de 2026 superara el resultado obtenido durante todo el año 2025.