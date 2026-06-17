Paritaria nacional: ATE reclama una suma fija de $400.000 y aumentos por encima de la inflación

La discusión salarial de los trabajadores de la Administración Pública Nacional volverá a ocupar un lugar central en la agenda laboral con la convocatoria realizada por la Secretaría de Trabajo para este jueves 18 de junio a las 12. El encuentro marcará el inicio formal de un nuevo período de negociación del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06, que tendrá vigencia entre junio de 2026 y mayo de 2027.

En ese contexto, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anticipó que llegará a la mesa paritaria con una postura firme y un conjunto de demandas orientadas a recuperar el poder adquisitivo de los salarios públicos. Entre los principales planteos figuran una suma fija de $400.000, aumentos salariales por encima de la inflación y la incorporación de una cláusula de actualización automática que evite nuevos retrocesos frente al avance de los precios.

La organización sindical considera que la situación salarial de los empleados públicos se encuentra en un punto crítico y sostiene que resulta indispensable adoptar medidas que permitan revertir el deterioro acumulado en los ingresos.

La pérdida salarial en el centro del reclamo

Según el relevamiento elaborado por ATE, la evolución reciente de los salarios estatales evidencia una marcada pérdida frente a la inflación. El gremio señaló que durante la última negociación paritaria los incrementos acumulados alcanzaron el 21%, mientras que la inflación registrada en el mismo período llegó al 33,2%.

De acuerdo con esos datos, los trabajadores estatales sufrieron una pérdida de 12,2 puntos porcentuales en términos de poder adquisitivo, una situación que se suma a un deterioro más amplio que, según la organización sindical, supera el 40% desde el inicio del gobierno de Javier Milei.

Para ATE, estos números reflejan una situación que requiere respuestas inmediatas y una recomposición salarial significativa que permita recuperar parte del terreno perdido durante los últimos años.

El pedido de recomposición urgente

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, fue uno de los principales voceros del reclamo en la previa de la reunión paritaria. El dirigente sostuvo que existe una necesidad urgente de mejorar los ingresos de los trabajadores que ocupan las categorías más bajas dentro de la administración pública.

"La pérdida de poder adquisitivo de los sueldos públicos no tiene precedentes cercanos", afirmó Aguiar al fundamentar el pedido de una suma fija destinada a recomponer de manera rápida los ingresos más afectados.

Asimismo, señaló que los salarios actuales ya no alcanzan para cubrir necesidades básicas vinculadas a la vivienda, la alimentación y la vestimenta, por lo que consideró imprescindible avanzar en una recuperación real de los ingresos.

En la misma línea, el dirigente remarcó que el sindicato solamente evaluará un acuerdo que contemple incrementos superiores a la inflación y mecanismos automáticos de actualización que impidan nuevas pérdidas salariales.

"Se debe otorgar un incremento que supere la evolución de los precios y además contemple una cláusula de actualización automática por inflación. Además debe existir una propuesta de recuperación del poder de compra perdido, que supera el 40%", sostuvo.

El pliego de demandas que llevará ATE a la negociación

Además de la cuestión estrictamente salarial, la organización sindical presentará una serie de reivindicaciones laborales durante la negociación con el Gobierno nacional.

Los principales reclamos incluidos en el pliego son:

• Una suma fija de $400.000 para recomponer los salarios más bajos.

• Aumentos salariales por encima de la inflación.

• Implementación de una cláusula gatillo o mecanismo de actualización automática.

• Paritarias libres y sin techo.

• Apertura de todos los convenios colectivos del sector público.

• Reactivación del FOPECAP (Fondo Permanente de Capacitación y Recalificación Laboral).

• Derogación de la Ley 27.802, cuestionada por el sindicato.

• Cese de los despidos y reincorporación de los trabajadores cesanteados.

El gremio considera que estos puntos forman parte de una agenda integral destinada a mejorar las condiciones laborales y salariales de los empleados estatales.

Advertencia sobre una posible escalada del conflicto

En la antesala de la reunión convocada por la Secretaría de Trabajo, ATE también advirtió que una propuesta oficial considerada insuficiente podría derivar en un aumento de la conflictividad dentro de distintos organismos estatales.

Desde el sindicato señalaron que la negociación representa una instancia decisiva para definir el rumbo de la relación entre los trabajadores y el Gobierno nacional. En ese marco, Aguiar responsabilizó directamente al Ejecutivo por el resultado de las conversaciones y sostuvo que una oferta que no contemple una recuperación integral del salario podría profundizar el conflicto en la administración pública.

La reunión prevista para este jueves marcará así el inicio de una negociación observada con expectativa por miles de trabajadores estatales. En un escenario donde la evolución de los salarios frente a la inflación vuelve a convertirse en uno de los principales ejes de discusión, la paritaria nacional aparece como un espacio determinante para definir el futuro inmediato de los ingresos y las condiciones laborales dentro del sector público.