El Gobierno confirmó el nuevo aumento para jubilaciones y pensiones: cuánto cobrarán

El Gobierno oficializó el aumento del 2,11% para septiembre de 2026 en las jubilaciones, pensiones, asignaciones y otras prestaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La actualización alcanza también a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a otras ayudas económicas liquidadas por el organismo previsional.

El incremento se aplica en el marco de la fórmula de movilidad jubilatoria que sigue la inflación. Las jubilaciones y pensiones se ajustan con el último dato disponible del índice de precios (IPC) desde marzo de 2024.

La medida fue formalizada mediante la resolución 257, publicada este martes en el Boletín Oficial, donde se establecieron los nuevos valores que regirán durante el noveno mes de 2026. Con esta actualización, la jubilación mínima, que hasta ahora era de $419.775,93, pasará a ser de $428.633,20. Por su parte, los haberes máximos quedarán establecidos en $2.884.295,54 desde septiembre.

El bono de hasta $70.000 para los haberes más bajos

Además del incremento mensual, durante septiembre los titulares de jubilaciones y pensiones de ANSES también percibirán un bono de hasta $70.000, destinado a quienes cobran hasta un haber mínimo.

De esta manera, quienes perciban la jubilación mínima podrán alcanzar un monto total de $498.633,20, al sumar el haber actualizado de $428.633,20 y el refuerzo económico. La ayuda económica también alcanzará a otros grupos de beneficiarios:

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) .

. Titulares de pensiones no contributivas .

. Madres de siete hijos o más.

El valor del bono se encuentra congelado desde marzo de 2024, mientras que los haberes previsionales continúan actualizándose de acuerdo con el mecanismo que toma como referencia el último dato disponible de inflación.

Cómo quedan las jubilaciones y pensiones en septiembre

Con el incremento del 2,11% y sin considerar el bono extraordinario destinado a quienes perciben los ingresos más bajos, los haberes que pagará ANSES durante septiembre quedarán establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $428.633,20.

$428.633,20. Jubilación mínima con el bono de $70.000: $498.633,20.

$498.633,20. Jubilación máxima: $2.884.295,54.

$2.884.295,54. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $342.906,56.

$342.906,56. Pensiones no Contributivas (PNC): $300.043,24.

$300.043,24. Prestación Básica Universal (PBU): $196.080,12.

Los nuevos montos representan la aplicación de la actualización prevista para septiembre y alcanzan a los distintos beneficios liquidados por el organismo previsional.

AUH y Asignación por Embarazo también suben 2,11%

El aumento no se limita a las jubilaciones y pensiones. La AUH y otras asignaciones también registrarán una actualización del 2,11%, a partir del dato de inflación de julio reportado por el INDEC. Desde septiembre, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a $154.031. El mismo valor corresponderá a la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE).

En tanto, la Asignación por Hijo, correspondiente al salario familiar dentro del sistema SUAF, será de $77.025 para el primer escalón de ingresos.

Los valores que regirán desde septiembre son los siguientes:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $154.031.

$154.031. Asignación Universal por Embarazo (AUE): $154.031.

$154.031. Asignación por Hijo del sistema SUAF: $77.025 para el primer escalón de ingresos.

El cronograma de pagos de septiembre

La actualización de los haberes se aplicará durante el cronograma de pagos previsto para septiembre de 2026. Las fechas estarán organizadas de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario.

Para los jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo, los pagos se realizarán del 8 al 21 de septiembre, según la terminación del documento. En el caso de los jubilados y pensionados que superen el haber mínimo, el calendario se extenderá del 22 al 28 de septiembre, también de acuerdo con la finalización del DNI.

Por su parte, los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) cobrarán del 8 al 14 de septiembre, según la terminación del DNI.

Finalmente, los titulares de la AUH, la AUE y la Asignación Familiar por Hijo percibirán sus prestaciones del 8 al 21 de septiembre, conforme a la terminación de sus documentos.

Con el nuevo incremento ya formalizado, septiembre llegará con una actualización del 2,11% en las principales prestaciones que paga ANSES. La suba alcanzará a jubilaciones, pensiones y asignaciones, mientras que el bono de hasta $70.000 continuará vigente para los sectores que cobran hasta un haber mínimo y para los demás beneficiarios alcanzados por esta ayuda económica.