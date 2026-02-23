El Gobierno elimina la protección antidumping al aluminio y redefine el escenario para Aluar

El Gobierno resolvió dejar sin efecto el arancel antidumping del 28% que se aplicaba a las importaciones de hojas de aluminio provenientes de China. La medida, que estaba vigente desde 2020, había sido implementada a pedido de Aluar, principal productor de aluminio del país, durante la gestión de Alberto Fernández, con un plazo de cinco años que vencía el próximo 5 de marzo.

Tras analizar un informe técnico elaborado por el área de Comercio Exterior, la administración concluyó que "no surge margen de dumping para las operaciones de exportación hacia la República Argentina del producto objeto de examen", motivo por el cual decidió no renovar la protección.

La decisión fue formalizada a través de una resolución del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo, y publicada en el Boletín Oficial. De este modo, Aluar perderá el beneficio del que gozó durante los últimos cinco años frente a la competencia de las importaciones chinas.

La resolución se conoce, además, pocos días después del anuncio del cierre de Fate, la planta productora de neumáticos perteneciente al mismo grupo empresario que controla Aluar, encabezado por Javier Madanes Quintanilla.

Ante el vencimiento del plazo original, Aluar había solicitado la reapertura del análisis para prorrogar la medida. La respuesta oficial fue negativa.

Un mercado concentrado y precios en alza

El texto oficial destaca que Aluar es la única productora del país tanto de aluminio primario como de "foil", denominación técnica que reciben las hojas de aluminio alcanzadas por la medida.

La producción de foil, señala la resolución, "está integrada aguas arriba con su principal insumo", lo que permitió a la empresa "independizar sus decisiones de precios y producción del resultado económico inmediato en este producto".

Durante la vigencia del arancel antidumping, las importaciones desde China redujeron su participación en el mercado a un nivel que "no superó el 3% en el período 2022-2025". En ese escenario, según el análisis oficial, Aluar pudo aumentar simultáneamente sus precios y su participación de mercado.

Los datos consignados en la resolución muestran un comportamiento divergente entre los valores internos y externos:

Suba de precios del foil de aluminio en el mercado interno: entre 5% y 7%, según la variedad.

Caída del precio internacional del aluminio: 16% durante el período investigado.

Con precios locales al alza, precios internacionales en descenso y una medida de protección vigente, la empresa incrementó significativamente su posición dominante. Según los datos oficiales, Aluar pasó de una participación del 64% en 2019 al 91% en 2024 en el mercado de foil, respaldada por su "fortísima presencia" en el mercado de aluminio primario.

Un insumo clave para la economía real

Si bien el principal destino del aluminio producido por Aluar es la exportación, el foil de aluminio tiene un rol estratégico dentro del mercado interno.

La resolución puntualiza que el producto analizado se utiliza en:

Fabricación de envases de bienes de consumo masivo: alimentos, bebidas y medicamentos, entre otros.

Producción de membranas aislantes destinadas a la construcción.

En ese sentido, el documento oficial advierte que el precio y la accesibilidad del foil impactan directamente sobre diversas cadenas productoras de bienes de consumo básico, así como sobre la actividad de la construcción.

La medida que ahora cesa alcanzaba específicamente a las "hojas de aluminio, sin soporte, simplemente laminadas, de espesor superior o igual a 0,006 mm pero inferior o igual a 0,2 mm y anchura inferior o igual a 1.300 mm", entre otras especificaciones técnicas detalladas en la resolución.

La mirada técnica sobre la decisión

La especialista en comercio exterior Yanina Lojo explicó que la determinación oficial tiene un peso significativo en términos de política comercial.

"Desde el punto de vista de la política comercial, la decisión de no prorrogar el antidumping no es menor y tampoco es automática. Las medidas de defensa comercial no están pensadas para transformarse en esquemas permanentes, sino para corregir distorsiones concretas cuando existen pruebas suficientes de dumping y de daño. Si esa evidencia no alcanza el estándar técnico exigido por el Acuerdo Antidumping, la medida debe caer", señaló a Infobae.

La relevancia de la resolución radica, según el análisis consignado, en las diferencias detectadas entre los precios locales e internacionales para una empresa con posición dominante tanto en el insumo como en el producto final.

De acuerdo con Lojo, "la decisión final puede generar incomodidad en un sector sensible, pero técnicamente se apoyó en ese cruce fino de información económica. Y en materia de defensa comercial, la solidez del análisis de precios es el núcleo de cualquier decisión responsable".

Con esta resolución, el Gobierno redefine el marco de competencia para el mercado de hojas de aluminio en la Argentina, en un contexto marcado por la concentración productiva, la revisión de instrumentos de defensa comercial y movimientos relevantes dentro del grupo empresario que controla Aluar.