El Gobierno enfrenta el dilema de subir las tasas o permitir una mayor suba del dólar en el segundo semestre

El desempeño de los activos en pesos volvió a destacarse durante mayo gracias a la estabilidad cambiaria, permitiendo que estrategias de inversión como el carry trade registraran nuevas ganancias en dólares. Sin embargo, economistas y consultoras privadas advierten que el escenario podría volverse más complejo en el segundo semestre, cuando disminuya el ingreso de divisas provenientes de la cosecha y aumente la demanda de dólares.

Según un informe de GMA Capital, el mercado ya comenzó a enfocarse en la segunda mitad del año. Si bien las liquidaciones del sector agroexportador superaron los 10.000 millones de dólares y aportaron una importante oferta de divisas, ese flujo tenderá a moderarse en los próximos meses.

A ello se suma una demanda de pesos todavía débil y un exigente calendario financiero que podría generar mayores tensiones sobre el mercado cambiario.

Menos dólares y más demanda

Desde la consultora Outlier señalaron que la oferta actual de dólares es abundante, aunque estiman que podría reducirse significativamente hacia fin de año. En paralelo, identifican factores que impulsarían una mayor demanda de divisas, entre ellos el cobro del aguinaldo, los gastos vinculados al Mundial de fútbol y el pago de dividendos empresariales.

En ese contexto, el Gobierno enfrentará una decisión compleja: permitir una suba del tipo de cambio o aumentar las tasas de interés para incentivar las inversiones en pesos y desalentar la dolarización.

Para GMA Capital, mantener la estabilidad cambiaria requeriría eventualmente tasas reales más altas. Sin embargo, esa alternativa también tiene costos.

El impacto sobre la economía

Los analistas advierten que una eventual suba de tasas podría afectar la recuperación económica. El crédito ya muestra señales de desaceleración y el consumo continúa debilitado en varios sectores.

Desde Outlier recordaron que experiencias recientes de tasas elevadas encarecieron el financiamiento, incrementaron la morosidad y frenaron el crecimiento del crédito al sector privado.

Por esa razón, consideran que el equipo económico podría mostrarse más cauteloso antes de impulsar una nueva suba de tasas. No obstante, reconocen que hasta ahora el Gobierno priorizó sostener la estabilidad cambiaria por encima de mantener bajos los rendimientos financieros.

Proyecciones para el dólar

Las expectativas del mercado apuntan a una aceleración gradual del tipo de cambio durante la segunda mitad del año.

De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, el dólar mayorista cerraría junio en torno a los $1.437 y finalizaría diciembre cerca de los $1.676, lo que implicaría una suba acumulada del 16,6% en el segundo semestre.

En la misma línea, GMA Capital proyecta una cotización cercana a los $1.670 para fin de año, acompañada por una depreciación más acelerada del peso y una inflación que seguiría desacelerándose, aunque con mayores dificultades para perforar de manera sostenida el piso del 2% mensual.

El desafío para Milei

La evolución de estas variables será clave para el Gobierno de Javier Milei, que apuesta a consolidar la desaceleración inflacionaria sin resignar la estabilidad cambiaria ni afectar la recuperación económica.

El principal desafío será encontrar un equilibrio entre tasas de interés, inflación, actividad económica y tipo de cambio, en un contexto donde el ingreso extraordinario de dólares por exportaciones comenzará a perder fuerza y las presiones sobre el mercado cambiario podrían incrementarse en los próximos meses.