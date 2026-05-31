El Banco Central quedó a un paso de cumplir su meta anual tras comprar casi USD 2.600 millones en mayo

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró mayo con compras de divisas por USD 2.596 millones y quedó a un paso de alcanzar una de sus principales metas para 2026. Este viernes incorporó otros USD 70 millones, llevando el acumulado anual a USD 9.751 millones, equivalente al 97% del objetivo de compras previsto para todo el año.

Desde la implementación del nuevo régimen monetario en enero, la autoridad monetaria mantiene una sostenida acumulación de divisas. De hecho, suma 97 jornadas consecutivas con saldo positivo en sus intervenciones cambiarias, impulsadas por operaciones con bancos, empresas y organismos públicos. La única excepción se registró el 2 de enero, mientras que la compra diaria más importante ocurrió el 10 de abril, cuando adquirió USD 457 millones.

Durante los primeros días de mayo, las compras se mantuvieron por debajo de los USD 100 millones diarios. Sin embargo, el ritmo se aceleró en la segunda mitad del mes. Solo en la última semana, el Banco Central sumó USD 761 millones, consolidando un resultado mensual que fortaleció significativamente su posición de reservas.

Según un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI), la liquidación de la cosecha gruesa recién comienza a mostrar su mayor impacto en el mercado cambiario, por lo que abril y mayo podrían representar un piso para las compras oficiales de cara a los próximos meses.

En la misma línea, fuentes del Ministerio de Economía señalaron que aún resta ingresar una porción importante de las divisas provenientes del sector agroexportador, lo que podría ampliar el margen de intervención del Banco Central en el corto plazo.

Hasta ahora, el organismo alcanzó el 97% de la meta anual de acumulación. Durante el primer trimestre, la necesidad del Tesoro de afrontar vencimientos financieros limitó el crecimiento neto de las reservas. Para sostener la estrategia de acumulación, el Central emitió pesos no esterilizados, mientras que el Tesoro absorbió parte de esa liquidez mediante colocaciones de deuda en moneda local.

Las proyecciones oficiales estiman que las compras netas de divisas durante 2026 podrían ubicarse entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, dependiendo de la oferta de dólares y de la demanda de pesos dentro de la economía. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, destacó que ambos factores serán determinantes para la evolución del programa monetario.

Además de la cosecha gruesa, otro factor que podría contribuir al ingreso de dólares es la reactivación del mercado de deuda. Distintas empresas y provincias proyectan emisiones por más de USD 3.200 millones en las próximas semanas.

Un informe de la consultora Invecq señaló que, tras la desaceleración observada entre febrero y marzo por la volatilidad internacional, las colocaciones de obligaciones negociables recuperaron dinamismo desde abril. Solo en mayo ya superaron los USD 1.600 millones, por encima de todo lo emitido durante abril.

Reservas en máximos de casi siete años

El fortalecimiento de las reservas también recibió impulso por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI). A comienzos de esta semana ingresó un desembolso de USD 1.000 millones correspondiente al programa de Facilidades Extendidas (EFF), luego de que el organismo aprobara la segunda revisión del acuerdo por USD 20.000 millones.

Como resultado, las reservas brutas alcanzaron los USD 48.191 millones al cierre del viernes, tras aumentar USD 320 millones en la jornada y USD 3.708 millones durante mayo. Se trata del nivel más alto desde 2019 y del mayor registro alcanzado durante la actual gestión.

No obstante, parte de ese fortalecimiento se verá compensado en los próximos días. Antes del cierre de la semana, el Gobierno deberá afrontar un pago cercano a USD 1.020 millones correspondiente al Bopreal Serie 3, además de los intereses asociados, lo que reducirá parte del impacto positivo generado por el reciente desembolso del FMI.