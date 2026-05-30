Hallaron muerta a Agostina Vega en Córdoba tras una semana de búsqueda

La búsqueda de Agostina Vega tuvo el peor desenlace. La adolescente de 14 años, desaparecida desde el pasado sábado en la provincia de Córdoba, fue hallada muerta este sábado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la capital provincial, según informó Infobae.

El hallazgo se produjo luego de más de 24 horas de intensos rastrillajes en un predio de más de 200 hectáreas que había sido identificado como un punto clave de la investigación. Los investigadores llegaron hasta allí tras reconstruir movimientos del principal sospechoso y único detenido en la causa, Claudio Barrelier.

Según confirmaron fuentes vinculadas al caso, los restos de la menor fueron encontrados alrededor de las 14 horas. La noticia fue comunicada de inmediato a la familia. Su madre, que se encontraba en la vivienda desde donde Agostina salió por última vez, sufrió una descompensación y debió recibir asistencia médica.

El lugar que se convirtió en el foco de la investigación

El descampado donde fue encontrada la adolescente está ubicado en el barrio Ampliación Ferreyra y había sido señalado por la fiscalía luego de comprobarse que Barrelier estuvo en esa zona poco tiempo después de que se perdiera el rastro de la joven.

La principal hipótesis judicial sitúa el inicio de los hechos en la vivienda del acusado, ubicada en el barrio Cofico. Allí habría llegado Agostina el sábado por la noche tras trasladarse en un remís que, según la investigación, fue pagado por el propio sospechoso.

Los investigadores creen que la adolescente fue convencida de asistir al lugar bajo el argumento de que recibiría un regalo para su madre. La confianza se habría basado en que Barrelier había mantenido una relación sentimental con la mamá de la menor.

La última imagen de Agostina

Una cámara de seguridad registró el momento en que Agostina ingresó a la vivienda junto al acusado. Esa grabación se convirtió en la última imagen conocida de la adolescente con vida.

De acuerdo con la investigación, ninguna cámara registró posteriormente su salida del domicilio.

Los pesquisas intentan determinar qué ocurrió dentro de la vivienda durante las horas siguientes. Entre las hipótesis que se analizan figura la posible comisión de un abuso sexual y una agresión posterior contra la víctima.

Los movimientos que comprometen al detenido

La causa dio un giro decisivo al reconstruirse los movimientos de Barrelier entre el sábado y el lunes posteriores a la desaparición.

Según trascendió, el hombre habría solicitado dinero y un vehículo prestado de manera insistente. Finalmente obtuvo un Ford Ka negro, que utilizó para desplazarse desde el barrio Yofré hasta su domicilio.

Las cámaras de seguridad captaron al sospechoso llegando a la vivienda y realizando movimientos que llamaron la atención de los investigadores. En las imágenes se lo observa entrando y saliendo de la casa mientras transporta recipientes similares a tachos o baldes.

Minutos después abandonó el lugar a bordo del automóvil.

La reconstrucción tecnológica de la investigación determinó que poco tiempo después el teléfono celular del acusado impactó en antenas ubicadas en la zona de Ampliación Ferreyra, precisamente donde este sábado fueron encontrados los restos de la adolescente.

Aunque en el sector no existen cámaras de vigilancia, un dispositivo de seguridad ubicado en las inmediaciones registró el ingreso del vehículo al área y, aproximadamente una hora más tarde, su salida.

La investigación continúa

Con el hallazgo del cuerpo, la causa entra en una nueva etapa centrada en determinar con precisión las circunstancias de la muerte de Agostina y las posibles responsabilidades penales de los involucrados.

Mientras tanto, familiares y allegados de la adolescente convocaron a una nueva movilización para reclamar justicia y exigir el total esclarecimiento de un caso que conmociona a Córdoba y genera repercusión en todo el país.