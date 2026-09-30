El Gobierno postergó otra vez la actualización del impuesto a los combustibles

El Gobierno nacional resolvió diferir nuevamente la actualización técnica en el impuesto sobre los combustibles líquidos (ICL), trasladando la aplicación de sus efectos directamente para el próximo mes de noviembre. La medida formalizada este miércoles mediante la publicación del Decreto 1126/2026 en el Boletín Oficial frena de manera temporal el traslado inmediato de la carga tributaria hacia los surtidores.

A través de esta normativa, el Poder Ejecutivo definió postergar los incrementos remanentes que surgen de los montos de los Impuestos sobre los Combustibles y al Dióxido de Carbono. Dichos ajustes pendientes derivan de las actualizaciones acumuladas correspondientes a los años calendario 2024, 2025, así como también al primer y segundo trimestres del actual calendario. La medida abarca de manera directa a los siguientes productos del mercado hidrocarburífero:

. Nafta sin plomo . Nafta virgen . Gasoil

El contexto económico

Según lo expuesto formalmente en el texto del documento oficial, la decisión del Ministerio de Economía responde a una estrategia macroeconómica integral. La resolución de posponer el incremento impositivo se tomó "con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible", considerando que resultaba "necesario, para los productos en cuestión, diferir los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones".

Esta determinación oficial se produce en el marco de una coyuntura internacional compleja, caracterizada por la creciente presión sobre los precios energéticos por el conflicto en Medio Oriente. En el plano local, el Gobierno busca contener los costos logísticos y de transporte, intentando evitar un mayor impacto en los surtidores y atenuar el efecto en la inflación, tras los aumentos dispuestos por las petroleras en los últimos días.

Esquema de ajustes y excepciones regionales

El esquema impositivo de los combustibles ha experimentado modificaciones estructurales en su metodología de cálculo. El Poder Ejecutivo viene realizando ajustes parciales de los impuestos a los combustibles, habiendo dispuesto desde septiembre del año pasado que las subas se calculen de forma estandarizada:

. Base de cálculo: La determinación de los aumentos impositivos se realiza tomando como parámetro la evolución de la inflación. . Frecuencia de actualización: Las variaciones en la carga tributaria se deben aplicar de forma trimestral. . Tratamiento diferencial: Se estableció un monto fijo diferencial para el gasoil destinado a consumo en zonas geográficas específicas que incluyen a las provincias patagónicas, el Partido de Patagones en Buenos Aires y el Departamento de Malargüe en Mendoza.

La estrategia oficial y el costo fiscal acumulado

Desde mediados de 2024, la administración del presidente Javier Milei desdobló o postergó en diversas oportunidades la actualización de estos tributos fijos. Esta secuencia de diferimientos continuados se diseñó con el objetivo primordial de evitar un impacto considerable en los precios exhibidos en los surtidores y por consiguiente en la inflación general de la economía.

Sin embargo, la postergación sistemática de la actualización tributaria conlleva un costo significativo para las cuentas públicas. De acuerdo con las estimaciones elaboradas por la consultora especializada Economía y Energía, las postergaciones de los aumentos impositivos a los combustibles dispuestas durante el año 2025 significaron una resignación neta de ingresos fiscales por un monto total de US$2.326 millones. Con el nuevo decreto publicado, el Estado busca mantener el delicado equilibrio entre la recaudación proyectada y la contención de los precios al consumidor.